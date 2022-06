Poliisi pohtii vielä, kuka on vastuussa, jos kuljetusrobotti joutuu onnettomuuteen

Robottiin sovelletaan jalankulkijan liikennesääntöjä.

Ruokapalvelurobotit aiheuttivat poliisin mukaan etenkin alussa ihmetystä, mutta sittemmin ne ovat solahtaneet pääosin sujuvasti osaksi päivittäistä liikennettä.

– Ei ensimmäistäkään onnettomuutta ole tullut minun tietooni, eikä oikeastaan mitään muutakaan (ongelmaa), kertoo komisario Hannu Kontola Länsi-Uudenmaan poliisista.

Hän kertoo itse hieman jopa yllättyneensä asiasta.

– Mutta kun robottien menoa on seurannut, niin ne odottavat aina pitkään esimerkiksi suojatien edessä, vaikka autoa ei tulisikaan. Ne on ohjelmoitu siten, että turvamarginaalit ovat hyvät ja kulkunopeus on hidas. Nämä tekijät edesauttavat sitä, että onnettomuuksia ei satukaan, Kontola arvioi.

Myöskään robotteihin liittyviä rikosilmoituksia ei Kontolan tietojen mukaan ole tehty.

Jos jotain tapahtuu, kuka on vastuussa?

Robotit ovat lainsäädännöllisesti rinnastettavissa jalankulkua avustaviin laitteisiin. Niihin sovelletaan jalankulkijan liikennesääntöjä, vaikka ne eivät ole jalankulkijoita, poliisin toukokuisessa tiedotteessa ohjeistettiin.

Lue lisää: Poliisi: Näin ruoankuljetus­robottien kanssa toimitaan liikenteessä

– Linjanvetoja esimerkiksi vastuukysymysten tiimoilta haetaan vielä, komisario Kontola sanoi tiedotteessa.

Linjanvetoja ei ole edelleenkään tehty, koska siihen ei ole tullut tarvetta. Poliisissa on kuitenkin pohdittu sitä, kuka onnettomuustilanteessa katsottaisiin tienkäyttäjäksi.

– Käsittääkseni näissä roboteissa on etäohjausmahdollisuus, jonka avulla voidaan auttaa pulaan joutunutta robottia. Katsotaanko etäohjaaja myös robotin kuljettajaksi, jolloin hän olisi myös tienkäyttäjä? Tämä on asioita, joita olemme hieman valmiiksi miettineet, Kontola avaa.

Jos robotti olisi mukana onnettomuudessa, on Kontolan mukaan kuitenkin myös mahdollista, ettei poliisi ottaisi asiaan ollenkaan kantaa, vaan asia vietäisiin ennakkotapauksena käräjäoikeuden käsittelyyn.