Kampittaako tämä auto Teslan? IS tutustui uuteen Fisker Ocean -malliin

Fisker ei halua virallisesti kilpailla Teslan kanssa, mutta Fiskerin uutuus vertautuu väkisinkin Tesla Model Y -malliin. Monelta osin Fisker Ocean on paljon parempi.

Fisker Ocean näyttää mittojaan pienemmältä ja osin suurten pyörien (vakiona 20 tuumaa) ansiosta kokonaisuudessa on ripaus urheilullisuutta. Auto vaikuttaa tarjoavan todella paljon vastinetta hinnalleen.

Barcelona

Ilta-Sanomat julkaisee juhannuksena muutaman autoaiheisen uutisen uusintana. Tämä artikkeli julkaistiin ensi kerran 12. maaliskuuta 2022.

Fisker julistautuu hengeltään ja sijainniltaan ainoaksi Kaliforniassa sijaitsevaksi sähköautovalmistajaksi. Tesla antoi siihen mahdollisuuden, kun se muutti Teksasiin.

Nimeään kantavan yhtiön perustaja, tanskalainen Henrik Fisker pitää haastattelussa Yhdysvaltojen länsirannikkoa yhtiölle täsmälleen oikeana paikkana.

Ensinnäkin Kaliforniassa on jo vuosikymmenien ajan otettu ympäristöasiat paljon vakavammin kuin muualla Yhdysvalloissa. Lisäksi Henrik painottaa vapaata elämänmuotoa – pitää olla myös hauskaa.

Kalifornian voi kokea konkreettisesti Fiskerin uudessa Oceanissa, sähkömoottorisessa katumaasturissa. Varusteisiin kuuluu perusmalli Sportia lukuun ottamatta California-moodi. Siinä kaikki kahdeksan ikkunaa avataan yhdellä napin painalluksella panoraamalasikattoa myöten. Sen jälkeen voi nauttia ilmavirran tuiverruksesta matkustamossa.

Hallintalaitteisiin on jätetty perinteiset viikset, eikä kaikkia toimintoja ole kätketty kookkaaseen kosketusnäyttöön.

Kalleimmissa Oceaneissa 17,1-tuumaisen kosketusnäytön voi kääntää vaakatasoon auton ollessa paikallaan (vertaa kuva alla). Toiminnon nimi Hollywood-mode kertoo osaltaan, miksi tuollainen ratkaisu on tehty.

Länsirannikon suuntaan viittaa myös parhaan varustetason Hollywood-moodi. Se tarkoittaa hurjan kokoisen (17,1 tuumaa) kosketusnäytön kääntämistä vaakatasoon, jolloin voi katsella elokuvia. Turvallisuuden takia näyttö voi olla vaaka-asennossa vain auton ollessa paikallaan. Nautintoa lisää erinomainen äänentoisto.

Nuo pari varustetta kuvaavat hyvin Fiskerin halua olla erilainen autonvalmistaja. Kaiken lähtökohtana on muotoilu, jolla Henrik Fisker aikoinaan löysi paikkansa autoalalta. Hän työskenteli BMW:llä (Z8) ja Aston Martinilla (DB9 ja V8 Vantage) ennen kuin perusti oman yhtiön. Ensimmäisen Fisker Automotiven esittelemä Karma näyttää edelleen yli kymmenen vuoden jälkeen upealta, ja nyt myös toisen Fisker-yhtiön peruspilarina on muotoilu.

Uuden Oceanin lehdistötiedote hehkuttaa, että veistoksellinen auto vetoaa tunteisiin. Vaikkei mentäisi ihan noin syvälle, niin uutuus näyttää katumaasturiksi hyvältä. Kuten Henrik asian ilmaisi, tärkeintä muotoilussa ovat mittasuhteet, ja ne ovat Oceanissa kohdallaan. Auto näyttää todellista pienemmältä, mutta sisällä ovat yllätyksenä todella hyvät tilat etenkin takamatkustajille.

Ensimmäisellä yrityksellä Fisker kaatui ongelmiin tekniikan ja rahoituksen kanssa, nyt ollaan molempien osalta varmalla pohjalla. Karman kohdalla ajoakun toimittajan epäonnistuminen aiheutti lopulta konkurssin. Nyt ajoakut tulevat CATL:ltä, eikä huolta moisesta ole. Valittavana on kaksi ajoakkua, joiden toimintamatkat ovat alustavasti joko 440 kilometriä tai yli 600 kilometriä.

Sen sijaan sähkömoottorien viralliset tehot ovat jo tiedossa. Vähän yli 40 000 euron hintaisessa Ocean Sportissa on 205 kilowatin tehoinen sähkömoottori edessä. Suorituskyky on kohtuullista luokkaa, sillä kiihdytys nollasta sataan onnistuu 7,4 sekunnissa.

Fiskerin merkki ja Ocean-nimi erottuvat valaistuina.

Paremmissa versioissa sähkömoottoreita on kaksi, tehoa kaksinkertainen määrä ja samoin myös vetäviä pyöriä. Kiihdytysaika putoaa neljän sekunnin kieppeille. Erityisen ylpeä Fisker on siitä, että autoissa on voimanjako takapyörien kesken, mikä tasapainottaa ajo-ominaisuuksia. Joskus tämän vuoden lopulla lehdistö pääsee kokeilemaan, pitääkö tehtaan lupaus urheiluautomaisesta ajettavuudesta paikkansa.

Fisker paljasti Oceanin eurooppalaisille Mobile World Congressissa, Barcelonassa. Tietotekniikkaan ja elektroniikkaan keskittyvä tapahtuma voi vaikuttaa erikoiselta paikalta autoesittelylle, mutta siihen oli Henrikin mielestä kaksi hyvää syytä. Ensinnäkin Fisker oli ainoa autonvalmistaja ja lisäksi Ocean ehtii tuotantoon ensimmäisenä digitaalitutkalla varustettuna autona.

Fisker on lähtenyt Oceanin suunnittelussa tavalliset autoilijat edellä. Niin voi päätellä, sillä suuri osa hallintalaitteista toimii ohjauspyörän viiksistä tai perinteisillä katkaisimilla. Varustelu on monipuolista, etenkin hintaan nähden. Jo Sport-perusmallissa ovat vakiona digitaalinen sisätaustapeili, lasikatto, sähkökäyttöinen takaluukku ja 20-tuumaiset pyörät. Voimapankin avulla saa virtaa kotitalouteen tai voi vaikka ladata toista sähköautoa.

Paremmat mallit tuovat mukanaan avattavan katon, joka on Extremessä samalla aurinkopaneeli. Sillä saa vuoden mittaan jopa 2 000 ilmaista kilometriä. Lisäys varusteluetteloon on myös 360 asteen kamera, joka on keskimmäisessä Ultrassa kaksiulotteinen ja Extremessä kolmiulotteinen.

Perusmalli-Sportia lukuun ottamatta myös takaikkuna on avattava vaikkapa pitkien esineiden kuljetusta varten.

Oceanin valmistus alkaa Itävallassa Magnan-tehtaalla marraskuussa. Ensimmäiset autot toimitetaan Skandinaviaan. Tässä kohtaa on hyvä huomata, että Suomi kuuluu Pohjoismaihin, muttei Skandinaviaan. Niinpä Fisker ei ole tulossa Suomeen ensimmäisessä aallossa. Valmistajan edustajat yrittivät lohduttaa tiedolla, että olemme samassa veneessä mm. italialaisten kanssa.

Uutuuden suurimmaksi ongelmaksi muodostuu luultavasti se, ettei autoja valmistu riittävän tiuhaan. Vuonna 2023 on tarkoitus tehdä 45 000 Oceania, joista maaliskuussa 2022 kolme neljäsosaa oli jo varattu, vaikkei kukaan ole päässyt autoa vielä ajamaan.

