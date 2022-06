Sähköauton lataaminen etenkin vierailla mailla voi olla tuskallista, jollei puhelimeen ole valmiiksi ladattu useita eri applikaatioita ja taskut täytetty rfdi-tunnisteilla. Helpompi tapa eli pankkikorttimaksaminen etenee ainakin Norjassa.

Suomalaisen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden valmistajan Kempowerin teknologia mahdollistaa sähköautoilijalle uudenlaisen latauskokemuksen Greenstationin ensimmäisellä pikalatausasemalla Norjassa.

Greenstation liittyy harvoihin palveluntarjoajiin, joiden asemilla lataaminen on mahdollista pankkikorttimaksulla ilman rekisteröitymistä. Tämä eroaa Norjan muista latausasemista, jotka tyypillisesti vaativat maksua sovelluksen tai radiotaajuisen etätunnistuksen (rfid) kautta.

Latausinfran tarjoajat ovat yleisesti olleet haluttomia siirtymään pankkikorttimaksutapaan. Suomessa ainakin Unified Chargersin julkiseen käyttöön tarkoitetut latausasemat on voitu varustaa pankkikortinlukijalla.

Autoilija saa ajantasaista infoa latauksesta suurilta näytöiltä.

Greenstationin ensimmäinen sähköautojen pikalatausasema on vihitty käyttöön Norjan Straumessa. Kuvista päätellen viihtyisyyttä on ajateltu eri tavalla kuin monin paikoin Suomessa, jossa lataaminen tapahtuu yleensä taivaan alla jossain muhkuraisen tontin reunalla.

Straumessa latausasema hyödyntää Kempowerin S-Series ja C-Series -pikalatausteknologiaa. Latausjärjestelmä tarjoaa autoilijoille 150 kilowatin lataustehoa jokaisesta kuudesta satelliitista. Latauksen aikana järjestelmä jakaa tehoa dynaamisesti eri satelliittien välillä riippuen auton latauskäyrästä, latauksen tasosta, akun lämpötilasta ja lataustehosta.

Tavoitteena on selvästi ollut vaivattomuus. Kun sähköautoilija ajaa latausasemalle, infonäytöt ohjaavat hänet rekisterinumeron avulla vapaalle latauspaikalle. Kuski voi kytkeä autonsa lataukseen ilman latauksen aloittamiseen tai asiakkaan tunnistamiseen tarvittavia tägejä tai sovelluksia. Kempowerin laturi ja infonäyttö on yhdistetty ja synkronoitu Kempower ChargEye -alustan kautta. Näin asiakkaat voivat seurata latauksen edistymistä. Kun lataus on valmis, näytöt opastavat asiakasta maksamisessa.

Greenstation suunnittelee avaavansa kymmenen latausasemaa Norjaan vuoden 2022 loppuun mennessä ja kaksinkertaistavansa määrän vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtiö aikoo myös asentaa latausasemia maailmanlaajuisesti, ja sen suunnitelmissa on perustaa tuhat kansainvälistä asemaa vuoteen 2030 mennessä.

Norja on poikkeuksellinen sähköautomaa. Maassa on korkein sähköautojen markkinaosuus asukasta kohden ja suurin ladattavien autojen markkinaosuus uusien sähköautojen myynnistä. Viime vuonna 86,2 prosenttia uusien henkilöautojen rekisteröinneistä oli nollapäästöisiä.