Paras lämpötila sähköautolle on nyt selvitetty – kolmen säästövinkin ansiosta akun tyhjenemistä voi hidastaa sekä pakkasilla että helteillä

Sähköautojen akustot viihtyvät parhaiten hieman yli 20 asteen lämpötilassa, tuore selvitys osoittaa.

Geotab-niminen yritys on tutkinut ulkolämpötilan vaikutusta keräämällä tilastoja 4 200 sähköautosta ja 5,2 miljoonasta matkasta. Tulosten perusteella sähköautojen akut viihtyvät parhaiten 21,5 asteessa.

Havainto on linjassa aiempien maailmalla tehtyjen selvitysten kanssa, joskin korkeampiakin astelukuja on esitetty.

Noin 20 asteen ulkolämpötilassa sähköautojen akku voi tarjota säästeliäästi ajavalle jopa pidemmän kantaman kuin virallinen WLTP-luku kertoo, Geotab raportoi.

Kaikki sähköautolla ajaneet ovat havainneet, että kulutus kasvaa kylmällä, mikä tarkoittaa huomattavasti lyhyempää toimintamatkaa kuin kesällä. Kun ajetaan miinus 20 asteessa, toimintamatka laskee keskimäärin puoleen virallisesta WLTP-mittaustavan antamasta lukemasta.

Geotabin mukaan sähköautoilijan ei kuitenkaan kannata alistua talvisin toimintamatka-ahdistukseen. Yhtiö tarjoaa kolme vinkkiä.

Geotab suosittelee käyttämään kylmällä säällä tavanomaisen matkustamon lämmityksen sijaan istuin- ja ohjauspyörän lämmitystä kulutuksen vähentämiseksi.

Myös auton lämmittäminen (tai kesällä jäähdyttäminen) etukäteen esimerkiksi mobiilisovelluksen avulla edistää matkantekoa.

Voi jopa olla myös fiksua jättää autoon virta päälle äärimmäisen kylminä tai kuumina päivinä, jotta ei tarvitse tuhlata energiaa pitääkseen matkustamon lämpimänä tai viileänä.

Lumessa ja pakkasella ajaminen tietää sähköautoilijalle tavallista useampia lataushetkiä.

Geotab Inc. on yksityinen yritys, joka tarjoaa telemaattisia laitteistoratkaisuja. Sen päämaja on Kanadassa.