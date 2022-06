Koeajo: Citroënin ensimmäinen pistokehybridi on läpeensä mukava.

Eurooppalaisten autojen suuri ostajakunta suhtautuu automerkkeihin aivan eri tavoin kuin pienessä Suomessa tehdään. Meillä ranskalaismerkkejä saatetaan edelleen hieman väheksyä, vaikka todellista syytä moiseen karsasteluun ei olisikaan. Viime vuosituhannen muistelut ”rapeista ranskalaisista” ja ”tunnetuista sähkövioista” kun eivät enää 2020-luvulla ole yksinkertaisesti totta.

Todellisuus näyttäytyy aivan erilaisena Keski-Euroopassa kuin Pohjolan perukoilla, eivätkä suomalaisten nuivat ennakkoasenteet faktisesti hetkauta eurooppalaisittain perinteikkäitten autovalmistajien tekemisiä piirunkaan vertaa. Onneksi, voi sanoa, sillä näin saamme nauttia monimuotoisuudesta myös autotarjonnassa.

Kun katsoo maailmaa ennakkoluulottomasti, avautuu eteen paljon mielenkiintoista. Tästä sopii erinomaiseksi esimerkiksi Citroën eli Sitikka, jonka koko olemus perustuu mukavuuden ympärille. Sitikan C5 Aircross plug-in-hybrid eli pistokehybridi oli merkin ensimmäinen sähköistynyt henkilöautomalli Suomessa – ja millaista mukavuutta tämä pehmeänpyöreäksi muotoiltu sämpylä tarjoakaan!

Pistoke-Citroën ei uhraa muunneltavuutta tai tilantarjontaa sähköistymisen myötä paljon, sillä C5 Aircrossissa on kunnon tavaratila.

MennÄÄnpä sitten asiaan. Matkustusmukavuus on auton ominaisuus, jota ei sovi ohittaa olankohautuksella. Meikäläisittäin tunnetut karkeapintaiset, äänekkäät ja huonokuntoiset tiet ovat omiaan korostamaan sitä, mitä tien päällä tapahtuu: muodostuuko matkasta rentouttava kokemus vai ei?

C5 Aircross -plugarin erinomaisuus nojaa juuri matkustusmukavuuteen. Sen leppoisuutta lisääviä ominaisuuksia ovat onnistuneet jousitussäädöt, hyvät istuimet ja toimiva kognitiivinen ergonomia.

Tienpintojen epätasaisuuksien vaimennus on C5 Aircrossissa toteutettu sähköohjauksesta vapaalla tavalla, eli käytännön mukavuutena toteutuva kokemus on teknisesti sisäänrakennettu valtavirrasta poikkeaviin heilahduksenvaimentimiin. Tämä auto nielee todella nätisti erilaisia kuhmuja, kuoppia, nimismiehenkiharaa ja mukulakivipätkiä: Lisäksi sisätilat pysyvät hiljaisina vielä moottoritienopeuksissakin.

Citroënin ohjaamo on harmonisen levollinen, mikä lisää matkustusmukavuutta.

Varsinaista taikamattofiilistä ei ehkä synny, sillä auton pitää tänä päivänä vastata myös erilaisiin alustan dynaamisuusvaatimuksiin. Suorituskykyä on tarjolla ns. kotitarpeiksi, muttei ylettömästi. Teiden poikittaiset saumat auto kuitenkin tunnistaa selkeinä.

12,3-tuumainen digimittaristo on vakiovaruste.

Kahdeksantuumainen värikosketusnäyttö on vakiovaruste. Se on integroitu melko siististi kojelautaan.

Ohjaustuntumaltaan C5 Aircross on edelleen kevyenpuoleinen, mutta samalla ohjaus palauttaa aktiivisesti ja pyörien suunta on helppo hahmottaa. Kokonaisuus on neutraali ja helppo hallittava.

Ajotiloja pistoke-Sitikka tarjoaa kolme: sähkö-, hybridi- ja urheilullinen. Lisäksi käyttöliittymää selaamalla esiin saa E-save-ajotilan, jolla sähköä saadaan säästettyä keskustojen siirtymiin. Sähköistä toimintamatkaa järjestyy WLTP-standardin mukaan parhaimmillaan 50 kilometriä. Se on ihan kelpo suoritus, kun ottaa huomioon, että Suomessa keskimääräinen ajosuorite on nykyisin juuri himpun päälle 50 kilometriä päivässä.

Entäpä sitten se todellinen kulutus? Koeajojaksolla esiin nousi kaksi ääripäätä 100 kilometrin matkalla, kun tien päälle lähdettiin ensin täydellä ja sitten tyhjällä akulla. Ensimmäisellä kulutus asettui 3,8 litraan sadalla (keskinopeus 54 km/h), jälkimmäisellä 7,2 litraan sadalla (39 km/h).

Citroën panostaa istuimiin paljon paukkuja. Ne näyttävät houkuttavilta, ja sohvamaisissa etuistuimissa on erityinen 15 millimetrin ylin pehmeämpi rakennekerros, jota tukee alempi muotoelementti.

Nämäkään luvut eivät silti ole mikään absoluuttinen totuus, koska bensiinin kulutus voi olla myös pyöreä nolla litraa sadalla – riippuen jokaisen omasta ajosuoritteesta. Kohtuullisen pienellä pistoke-Sitikalla pääsee silti joka tapauksessa, kunhan lataa autoaan.

Takana on kolme erillistä istuinta. Jalkatilat jäävät korkeintaan keskinkertaisiksi.

Oivallisiin ominaisuuksiin lukeutuvat myös esilämmitys ja -jäähdytys sekä ajastettu lataus, joko autosta sisältä tai kännykkäsovelluksella.

Lämpötilan esisäätö on mahdollinen vaikka auto ei olisi latauksessa, kunhan ajoakuston latausta on jäljellä yli 20 prosenttia.

Perusmuodossaan 460 litran tavaratilan välipohjan alta paljastuu piilolokero, johon latauspiuhakin mahtuu.

Takaistuimella saattaa sen sijaan jalkatilojen osalta tulla hieman ahdasta, jos etuistuimet ovat taka-asennossaan. Hieman harmillista on myös se, ettei tästä autosta ole tarjolla nelivetoversiota: se olisi mukavaan yleiskulkineeseen erinomainen lisä. Vetokoukun sen sijaan tähän autoon saa. Suurin jarrullinen vetopaino on 1 300 kiloa.

Tekniikka Citroën C5 Aircross Plug-In-Hybrid 225 Shine ë-EAT8 Moottori R4, 1 598 cm³, turbo, 133 kW (181 hv)/5 500 r/min, 300 Nm/3 000 r/min Sähkömoottori 80 kW (110 hv), 320 Nm Järjestelmän yhteisteho 165 kW (225 hv), 360 Nm Ajoakuston kapasiteetti 13,2 kWh (brutto) Latausaika 2 h (7,4 kW) Suorituskyky 0–100 km/h 8,7 s, huippunopeus 225 km/h Kulutus 1,4 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 32 g/km Voimansiirto A8, etuveto Mitat p 4 500, l 1 969, k 1 654 mm, akseliväli 2 730 mm, omamassa 1770 kg, tavaratila 460–1 510 l, tankki 43 l Hinta 44 110 euroa Kiitämme Yleistä mukavuutta Matkustamon hiljaisuutta Moitimme Takajalkatiloja varauksin Nelivetoversion puuttumista

