Toyotan täyssähköauto kohta Suomessa – IS kävi jo ajamassa: tältä tuntuivat ensikilometrit

Jos Toyotan ensimmäisen täyssähköauton nimen omaksuminen tuntuu vaikealta, niin autona bZ4X on helposti lähestyttävä.

Vuosikymmenten ajan johtavana hybridiautojen valmistajana tunnettu Toyota on saanut myyntivalmiiksi ensimmäisen alusta alkaen täyssähköiseksi suunnitellun mallinsa.

Projekti alkoi neljä vuotta sitten, jolloin Tesla oli jo kukkona tunkiolla. Toyotan hidasta kiiruhtamista muiden merkkien perässä on ihmetelty. Yksi luonteva selitys on se, että Toyotan malliston päästötaso on valmiiksi muita merkkejä alhaisempi. Siksi se on voinut kehitellä rauhassa täyssähköautostrategiaansa ilman pelkoa megaluokan rangaistuksista, jotka uhkaavat päästörajojen ulkopuolelle jääviä autonvalmistajia.

Uutuuden nimi bZ4X viittaa englanninkielisiin sanoihin beyond zero (viittaus päästöjen nollatasoon). Nelonen viittaa kokoluokkaan ja X crossoveriin. Mahdollista on, että puhekielessä mallia aletaan kutsua nimellä 4X sen jälkeen, kun valmistaja lanseeraa seuraavat bZ-mallit, jotka suurella todennäköisyydellä numeroidaan 1, 2, 3 ja 5 jne.

Toyota bZ4X:n keula on voimakas. Luonnossa auton terävät piirteet loivenevat valon suunnasta ja voimasta riippuen.

Sallittu vetomassa on vain 750 kiloa jarrullisena ja ilman. Mallia ei selvästikään valmisteta vain suomalaisille, peräkärrykansalle.

Uutuuden litiumioniakun koko on aina 71,4 kWh. Voimansiirto on toteutettu joko etu- tai nelivetona. Vahvasti iskuilta ja kosteudelta suojattu akusto on sijoitettu auton pohjaan, mikä antaa samalla lupauksen matalasta painopisteestä.

Ulkoisesti bZ4X:n tunnistaa Toyotaksi tylpähköstä ja suljetusta nokasta huolimatta. Koosta kertoo se, että bZ4X on Toyota RAV4:ää ja esimerkiksi Volkswagen ID.4:ää hiukan suurempi.

Auto katto on aina musta. Näin autot ovat kaksivärisiä paitsi mustan korin valitsevalla, sillä pyöränkaaretkin ovat aina mustaa muovia.

Matkustamossa muovisuus on kovaa ja harmaata. Kojetaulun perforoitu materiaali elävöittää hiukan kokonaisuutta. Uudehkoa ajattelua edustaa muun muassa se, että kojelautaan ei ole sijoitettu hansikaslokeroa. Lisäksi puhelin asetetaan lataukseen suljetun kannen alle, mikä vähentää laitteen räpläämisen tarvetta ajaessa.

Tarkalleen keskellä kojelautaa sijaitsevan näyttöruudun koko vaihtelee varusteversiosta riippuen kahdeksasta 12,3-tuumaiseen. Kuljettajan kannalta parin asteen kääntö kuljettajaa kohden olisi ollut paikallaan.

Edessä ja takana on tilaa pituussuunnassa runsaasti, vaikka perätysten matkustaisi kaksi keskimääräistä pidempää henkilöä. Takaistuimella matkustava pitkäkoipi kaipaa tosin enemmän reisitukea lattian ja istuimen vähäisen korkeuseron takia.

Tavaratila on auton kokoluokassa keskinkertainen (441 litraa subwooferilla varustetuissa autoissa), mutta takaselkänojat kippaamalla vetoisuus kasvaa riittoisaksi (litramäärää ei valmistaja ole vahvistanut).

Kojelaudasta on haluttu tehdä kevyt. Samalla hansikaslokerolle on sanottu hyvästi. Säilytystilaa löytyy silti pienille esineille ohjaamosta.

Ensitestissä ollut nelivetoinen, Premium-varusteltu malli tarjoaa kuljettajalle sähkösäätöisen istuimen, mutta kartturi joutuu tyytymään manuaalisesti operoitavaan penkkiin, jonka selkänojan säätö vaikutti tapahtuvan ärsyttävästi portaittain.

Ensimmäisen kerran Toyotassa kuljettaja katsoo mittaristoa ohjauspyörän ylitse, minkä ei pitäisi vaikeuttaa ajamista ohjauspyörän ja istuimen säätövarojen ansiosta.

Safety Sense -turvajärjestelmä on myös uudistunut ja kehittynyt. Järjestelmästä ilmenee oitis yksi ärsyttävä piirre: kaiketi ihan hyvää tarkoittava kuljettajan katsetta seuraava kamera syöttää järjestelmään herkästi dataa, mikä kulminoituu ääni- ja tekstipitoisiin varoituksiin, jos kuskin katse harhautuu tiestä hetkeksikään sivuun tai kasvojen eteen ilmestyy näköeste. Ehkei suositeltavaa, mutta ominaisuuden pystyy kytkemään pois, kunhan löytää oikean painalluskohdan.

Ensi kerran Toyotassa kuljettaja katsoo mittaristoa ratin yli – kuten Peugeot’ssa.

Ohjauksessa on mukavasti tuntoa ja ohjaus myös palauttaa erinomaisesti. Kaksikymmentätuumaiset renkaat eivät ainakaan tanskalaisella asvaltilla elämöi matkustamoon asti. Noin kaksitonnisen auton alusta ottaa kultivoituneesti vastaan töyssyt ja kaarteet.

Noin 4,7 metriä pitkäksi, 2,85 metrin akselivälillä siunatuksi autoksi kääntöympyrä on mieluisa (11,2 metriä), mikä ilmeni muutamissa u-käännöksissä iloisena yllätyksenä.

Katumaasturiksi uutuusmalli on luokassaan erittäin maastokelpoinen. Kun katseli temppuradalle ajaneita nelivetoautoja, bZ4X selvitti esteet kunnialla. Nelivetomalleissa möyryämistä auttaa se, että alamäkihidastin on vakiona. Vettäkään auto ei pelkää. Se kävi ilmi jo helmikuussa, kun IS kävi kokeilemassa puolen metrin kahluusyvyyttä esisarjan autolla Espanjassa.

MM21-tietoviihdejärjestelmä kertoo Toyotan edistyneen tälläkin saralla.

Ensimmäiset bZ4X:t saapuvat nähtäville vielä kesäkuun aikana. Potentiaalisia asiakkaita saattaa kiinnostaa se, että ensiryhmän autoissa sisäinen laturi toimii 6,6 kW:n voimalla. Syksymmällä saapuvissa autoissa on 11 kW:n (kolmivaiheinen) laturi.

Tätäkin merkittävämpää on joillekin se, että bZ4X voi hyödyntää enimmillään 150 kilowatin lataustehoa.

Nelivetoisella WLTP-mitattu kulutus on 16-18 kWh (100 km). Parin tunnin ajolenkin jälkeen Kööpenhaminan ympäristössä mittaristo näytti 19,3 kWh:n lukemaa. Ei huono, sillä vastaavan malliversion vertailuluku on 17,9. Riippuen vetotavasta, varusteversiosta ja renkaiden koosta toimintamatka vaihtelee 416–511 kilometrin välillä.

Takana on taksiluokan tilat. Istuinmateriaalit vaihtelevat varustetason mukaan: kangas-, synteettinen puolinahka-, musta tai vaalea synteettinen nahkaverhoilu.

Vastaavankokoisissa autoissa on nähty tilavampiakin tavaratiloja. Subwoofer syö osansa litroista.

Hiukan takaperoiselta voi vaikuttaa se, että bZ4X ei kykene valmistelemaan (lämmittämään) ajoakkua latausta varten julkista latausasemaa lähestyttäessä – ei manuaalisesti eikä navigaatiotietojen pohjaltakaan. Ilmalämpöpumppu sen sijaan löytyy.

Mitä tästä uutuudesta kiinnostunut saa? Toyotaan jo entuudestaan tykästynyt ei varmasti pety. Auto on tilava ja kulutukseltaan erittäin kelpo. Merkittäviä ovat myös Toyotan tarjoamat takuut ja lupaukset akun kestosta. Ensimmäistä täyssähköhankintaa vielä pohtiva kurkannee myös Nissan Ariyan, Škoda Enyaqin, Kia EV6:n, Hyundai Ioniq 5:n ja Volkswagen ID.4:n suuntaan. Näiden kaikkien hinnoittelu on melko samoilla tonteilla. Siksi Toyotakin voi tulla kyseeseen.

Takana istuvat voivat itse säätää istuimen lämmityksen tasoa.

