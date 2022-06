Mazda 2 Hybrid on Toyota Yaris toisella nimellä – koeajon perusteella ei nimi autoa pahenna

Koeajo: Mazdan ensimmäinen Euroopassa myymä hybridimalli on oikeasti Toyota Yaris.

Yaris-kakkonen on selvästi lihaksikkaamman näköinen kuin Mazdan oma kakkonen. Turvavarustelu on perustasolta alkaen Mazdassakin hyvä.

Automallista saattaa olla useita erilaisia korimalleja, mutta Mazda 2:sta on nyt kaksi eri automallia. Hiljattain pienen mallipäivityksen kokenut Mazda 2 on Mazdan omaa tuotantoa, kun taas Mazda 2 Hybrid on Mazdan tunnuksin varustettu Toyota Yaris.

Mazdalla ei yritetä peitellä vuosia jatkunutta Toyota-yhteistyötä, jonka myötä Japanissa valmistettavan Mazda 2:n rinnalle on tullut Euroopassa valmistettava Mazda 2 Hybrid. Mallinimen lisäosa on oleellinen, sillä kyseessä on ensimmäinen hybriditekniikkaa sisältävä Mazda Euroopassa.

Yarisin saa myös ilman hybriditekniikkaa, mutta Mazda 2 Hybrid on aina niin sanottu itselataava hybridi. 1,5-litraista bensiinimoottoria (68 kW/93 hv) avustavan sähkömoottorin myötä auton teho on 85 kW.

Liikkeellelähdöt onnistuvat sähköllä, mutta sähköajotilamoodilla pystyy ajamaan vain olemattomia pätkiä. Kolmesylinterisen moottorin käynnistymisen kuulee selvästi, mutta tätä papatusta lukuun ottamatta moottori ei pidä itsestään sanottavaa ääntä.

Sisätilat ovat samanlaiset kuin Toyotassa. Perustasolla on tuuman- muita varusteluja pienempi keskinäyttö.

Mazda 2 on merkille tyypilliseen tapaan hiukan perso polttoaineelle. Kevythybriditekniikka ei tietenkään tee ihmeitä, mutta momentinmuunninautomaatilla varustettuun 90 hv:n Mazda 2:een verrattuna ”Yaris-kakkosen” WLTP-keskikulutus on sadalla kilometrillä noin 1,5 litraa pienempi.

Parhaaseen varusteluun kuuluvan digitaalisen mittariston saa Agile-varusteluun Comfort-paketin myötä.

Noin suuri ero normimittauksissa näkyy kyllä myös käytännön kulutuksissa. Hybridin kulutus liikkui koeajon aikana tasolla 5 l/100 km, kun syyskesällä koeajetun hybridittömän Mazda 2:n kohdalla keskikulutus oli 6,8 l/100 km. Pienemmälläkin pikkuauto toki saisi mennä.

Ajo CVT-vaihteistolla varustetulla 2 Hybridillä on vaivatonta. Hidastusenergian talteenoton eteen ei tarvitse tehdä ylimääräistä työtä, vaikka ajosuunnanvalitsimessa oleva B-asento siihen houkuttaakin. B-asento ei lisää jarrutusenergian talteenottoa vaan vain tehostaa moottorijarrutusta, eikä adaptiivinen vakionopeudensäädin toimi B:llä ajettaessa.

Tekonahkaa sisältävät urheilulliset istuimet kuuluvat Comfort-pakettiin ja Select-varusteluun.

2 Hybrid on selvästi pirteämpi kuin perus-kakkonen. Ainoa numeroarvoissa tapahtunut heikennys kohdistuu vetomassaan, joka on hybridimallilla vain 450 kiloa. Molemmat kakkoset ovat noin nelimetrisiä, mutta Toyota-Mazdassa on enemmän kantavuutta ja suurempi tavaratila.

Yaris ja 2 Hybrid ovat tietysti ajo-ominaisuuksien, käytettävyyden ja tilojen suhteen identtisiä. Jousitus on pikkuautoksi aavistuksen kova, ohjaus hyvä ja meno suuntavakaata. Comfort-pakettiin ja parhaaseen varustetasoon kuuluvat urheiluistuimet tukevat hyvin sivusuunnassa ja ratti säätyy molempiin suuntiin.

Pikkuautossa on yllättävän hyvät takatilat. Turvavyöpaikkoja on kolme, mutta penkki on muotoltu kahdelle.

Aikuiskoon kenkien sovittaminen taakse on hiukan työlästä, mutta muuten takana on mukavasti tilaa kahdelle aikuiselle. Polvitilaa on jopa yllättävän reilusti, kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle, ja pääntila riittää.

Perustasosta alkaen 2 Hybridissä on muun muassa automaatti-ilmastointi, kaistavahti ja -avustin, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, kuljettajan vireystilan tarkkailujärjestelmä ja kaukovaloautomatiikka. Keskimmäinen varustetaso tuo mm. 8-tuumaisen kosketusnäytön ja peruutuskameran. Parhaaseen varustetasoon kuuluu tuulilasin heijastusnäyttö.

Hybridi-Kakkosen myötä Mazdalla on nyt todellinen myyntimalli, onhan Yaris yksi Suomen myydyimmistä automalleista ja ylivoimaisesti myydyin pikkuauto.

Mazda 2:n varustetasojen lähtöhinnat ovat 22 214 (Pure), 24 305 (Agile) ja 27 511 euroa (Select), kun Toyotan hinnat ovat 22 535 (Active), 25 142 (Style) ja 27 452 euroa (Premium). Rinnakkaisten varusteversioiden välillä on varmasti jonkin verran varuste-eroja, mikä osaltaan selittää pienet hintaerot.

Koska hintaerot ovat satasia, niin asiakassuhde ja -kokemukset ratkaisevat, valitseeko ostaja Toyotan vai Mazdan. Kumpikin valmistaja myöntää uusille autoilleen kolmen vuoden/100 000 km:n takuun.

Rengaskoko on varustetasosta riippuen 15, 16 tai 17 tuumaa. Kaikkiin varustetasoihin on hinnoiteltu 1–2 varustepakettia.

Kahdessa osassa laajennettava tavaratila on auton koko huomioiden asiallisen kokoinen.

TEKNIIKKA Mazda 2 Hybrid 1.5 (116) Agile Comfort + Safety -paketeilla MOOTTORI R3, 1 490 cm3, 68 kW (93 hv)/5 500 r/min, 120 Nm/3 600 r/min + sähkömoottori 59 kW, 141 Nm; hybridijärjestelmä 85 kW (116 hv) SUORITUSKYKY 0–100 km/h 9,7 s, huippunopeus 175 km/h KULUTUS 3,8 l/100 km, bensiini CO2-PÄÄSTÖT 87 g/km VOIMANSIIRTO A (CVT), etuveto MITAT p 3 940, l 1 745, k 1 500 mm, akseliväli 2 560 mm, maavara 135 mm, omamassa 1 125 kg, kantavuus 490 kg, vetomassa 450/450 kg, tavaratila 286–935 l, tankki 36 l HINTA 26 401 euroa Kiitämme Mittariston luettavuutta Etuistuimia ja käytettävyyttä Moitimme Moottorin pörinöitä Runsasta polttoaineen kulutusta

