Oman ajoneuvon vuokraamisessa piilee isoja riskejä – vakuutus ei välttämättä korvaa tuhoja eikä kadonnuttakaan autoa

Kahden yksityishenkilön välinen vertaisvuokraus on tällä hetkellä kiihkeintä matkailuajoneuvojen kohdalla. Moni ajoneuvoaan vuokralle laittava näkee pelkkiä tuloja unohtaen vuokraamiseen liittyvät vastuut ja riskit. Pahimmassa tapauksessa ajoneuvo tuhoutuu tai jopa katoaa, eikä vakuutuksista ole apua.

Jos autoa vuokraa säännöllisesti, Traficomille tulee ilmoittaa ajoneuvon käyttötiedon muutoksesta ja rekisteröidä auto ”vuokraus ilman kuljettajaa” -käyttöön. Vielä tärkeämpää on ilmoittaa auton käyttötarkoituksen muuttamisesta omalle vakuutusyhtiölle – jos vakuutusyhtiölle ei ole ilmoitettu riskin lisääntymisestä, tämä voi vaikuttaa vakuutusyhtiön korvausvastuuseen vahinkotilanteessa.

Traficomille tehtävä käyttötarkoituksen muutos maksaa alle kympin, eikä sillä ole tässä tapauksessa mitään vaikutusta esimerkiksi auton katsastusaikoihin. Vakuutusmaksut sen sijaan kutakuinkin kaksinkertaistuvat.

Vakuutusmaksujen muutoksesta antaa hyvän kuvan vakuutusyhtiö Fennian Caravan-lehden pyynnöstä tekemä hintalaskelma vuosimallin 2018 Hymer-puoli-integroidulle, kun vakuutuksenottaja oli 43-vuotias espoolainen, liikennevakuutuksen bonukset olivat 64 ja Fennia-kaskon bonusalennus 70 prosenttia, eikä kaskossa ollut mukana esimerkiksi lasivakuutusta.

Yksityiskäytössä kyseisen auton liikennevakuutus on noin 275 euroa ja Laaja Fennia-kasko noin 613 euroa, eli yhteensä 888 euroa. Vuokrauskäytössä samat vakuutukset maksavat 551 ja 1 075 euroa, eli yhteensä 1 626 euroa.

Varsinkin täysintegroiduissa autoissa on todella kallis tuulilasi, eivätkä matkailuajoneuvojen lasit ole muutenkaan tyypillistä hyllytavaraa. Tuulilasivakuutuksen olemassaolo tai lisähinta kannattaakin selvittää.

Pienimuotoista lainaa vai yritystoimintaa

Lain mukaan vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan riskin olennaisesta lisääntymisestä vakuutusyhtiölle, ja ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukauden kuluessa riskin muuttumista seuraavan vuositiedotteen saamisesta.

– Raja menee vakuutusyhtiön näkökulmasta siinä, onko kyse lainasta vai pienimuotoisesta yritystoiminnasta. Ansiotoiminnassa riskit kasvavat riippumatta siitä, mikä ajoneuvo on kyseessä. Kertavuokra vaikka veljelle kesälomamatkalle on ihan ok, ja kyllä siitä voi kulut ottaa, siinä on myös sinulle isommat riskit, kertoo Fenniassa kotitalouksien ajoneuvovakuutuksista vastaava tuotepäällikkö Raili Tuulas.

Helpointa auton vuokraus tai lainaaminen on sellaiselle ihmiselle, jonka tuntee ja johon luottaa. Oma autovakuutus korvaa lain ja ehtojen mukaan sellaiset lainaamisen aikana sattuvat vahingot, jotka olisivat korvattavia auton ollessa omassa käytössäsi. Edellytys on, että lainaaminen on satunnaista – ei siis säännöllistä vuokraustoimintaa. Vakuutukseen ei vaikuta se, saako auton lainasta esimerkiksi rahallisen korvauksen.

Vuokraaja samastetaan vakuutuksen ottajaan

Autovakuutus korvaa vahinkoja silloinkin, kun auto on vuokralla. Ehdot ovat kuitenkin samat kuin omistajalle: jos kuski ajaa humalassa kolarin, vahingonkorvaukset jäävät saamatta. Vakuutusturvan laajuudesta riippuu, mitkä tilanteet vakuutus kattaa.

Yksityishenkilön voi olla vaikeaa saada sellainen vakuutus, joka korvaisi auton katoamisen petoksen tai kavalluksen seurauksena. Myöskään varkausvakuutus ei korvaa vahinkoa, jos ajoneuvon vuokrannut henkilö anastaa ajoneuvon itselleen tai esimerkiksi myy sen eteenpäin, koska ajoneuvo ei tässä tilanteessa ole käyttäjäänsä nähden lukittu.

– Vuokraaja samastetaan vakuutuksenottajaan, eli jos vuokraaja esimerkiksi aiheuttaa vahingon tahallaan, törkeällä tuottamuksella tai alkoholin vaikutuksen alaisena, korvaus evätään tai sitä voidaan alentaa, muistuttaa Raili Tuulas.

Samastaminen tarkoittaa vakuutuskielessä sitä, että ajoneuvon vuokraajan tai ajoneuvon kuljettavan henkilön teot tai laiminlyönnit aiheuttavat samat seuraukset, kuin jos vakuutuksenottaja olisit itse toiminut samoin. Lisäksi pitää muistaa, että liikennevakuutuksen tai kolarivakuutuksen perusteella maksettava korvaus alentaa kyseisen vakuutuksen bonusta riippumatta siitä, kuka ajoneuvoa on käyttänyt vahinkohetkellä.

Huomionarvoista on myös se, että jos vuokraaja lähtee ajoneuvolla vakuutuksen voimassaoloalueen ulkopuolelle tai alueelle, jolla sattuvissa vahingoissa vähennetään lisäomavastuu, vakuutus joko ei ole voimassa tai korvauksesta vähennetään lisäomavastuu.

Muista myös verottaja

Verottaja muistuttaa, että luonnollisen henkilön saamat vuokratulot ovat veronalaisia tuloja, joihin kohdistuvat menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Elantomenoiksi katsottavat menot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia.

Pääsääntöisesti vuokratulot ovat niin sanotun henkilökohtaisen tulolähteen tuloja, jolloin verotuksessa sovelletaan tuloverolakia.

Ohje Sovi kirjallisesti Alla on vakuutusyhtiö Fennian ohjeita siitä, mitä omaa ajoneuvoa vertaisvuokralle laittavan on huomioitava kirjallisessa sopimuksessa: • Millainen autovakuutus autossa on: onko auton turvana esimerkiksi täys- tai osakasko, ja mitä se korvaa? • Mikä on vakuutuksen omavastuu, eli paljonko tulee lainaajan maksettavaksi, jos jotain sattuu? • Kuinka paljon vakuutuksenottaja menettää bonuksia eli vakuutusmaksun alennuksia, jos autoille sattuu vahinko? Kannattaa sopia, että lainaaja tai vuokraaja korvaa myös ne. • Varmista, että auton käyttäjä pitää siitä yhtä hyvää huolta kuin vakuutuksenottaja. • Kehota lainaajaa tai vuokraajaa pitämään kirjallinen sopimus autoillessa mukana. Näin sopimuksen voi todentaa tarvittaessa jo esimerkiksi kolaripaikalla. • Varmista, että lainaaja tietää mitä tehdä vahingon sattuessa.

