Nyt tätä menovettä saa 85 senttiä halvemmalla kuin bensiiniä – autoilijalle satojen eurojen säästö vuodessa

E85-etanolibensiini on nyt suhteellisen edullista perusbensiineihin nähden.

Bensiinin ja dieselin kallistuttua kevään aikana huimasti on etanolibensiini E85 taas hyvin ajankohtainen polttoaine sen huomattavasti edullisemman hinnan vuoksi.

Kesäkuun alussa ero hinnassa on 95E:hen verrattuna keskimäärin 85 senttiä E85:n hyväksi. Tyypillinen litrahinta etanolibensiinille kieppui noin 1,75 euron tietämillä.

E85:n idea on, että polttoaineena käytetään alkoholipolttoainesekoitusta, jossa on enintään 85 prosenttia etanolia (esimerkiksi vilja-alkoholia) ja vähintään 15 prosenttia bensiiniä. Etanolipitoisuus voi vaihdella raaka-aineiden saatavuuden mukaan.

E85-polttoainetta voidaan käyttää korvaamaan tavallista bensiiniä niissä autoissa, joissa tällainen polttoaine on valmistajan puolesta hyväksytty tai moottoriin on asennettu jälkiasenteinen etanolimuunnossarja. Näitä autoja kutsutaan ns. FlexFuel-autoiksi. Polttoaineeksi soveltuu niin etanolibensiini kuin tavallinenkin.

Selvä litrahinnan ero E85:n eduksi.

Koska E85:ssä on niin vähän bensiiniä, ei sen hinta ole kallistunut lainkaan samassa tahdissa perusbensiinin kanssa. Aivan suoraan polttoaineen hintasäästöä ei voi kuitenkaan laskea, sillä E85:n pienemmän energiasisällön vuoksi sitä kuluu tyypillisesti noin 20 prosenttia enemmän kuin perusbensiiniä kuluisi samassa autossa.

Tästä huolimatta E85:n käyttö tulee nykyhinnoin huomattavasti edullisemmaksi kuin bensiinillä ajaminen. Jos auto kuluttaisi esimerkiksi maltilliset 6,5 litraa bensiiniä sadalla kilometrillä, kuluisi E85:ttä noin 7,8 litraa samalla matkalla. Säästöä polttoainekustannuksissa tulisi siten sadalla kilometrillä noin 3,15 euroa.

Tuoreita pumppuhintoja ABC-asemalla.

Reilun kolmen euron säästö saattaa kuulostaa ensikuulemalta vähäiseltä summalta, mutta vuositasolla tilanne onkin jo toinen. Se tarkoittaa nimittäin suomalaisittain tyypillisellä 20 000 kilometrin ajosuoritteella reilun 600 euron säästöä polttoainekustannuksissa. Mitä enemmän E85:lla ajaa, sen enemmän säästöä syntyy.

Lähes kaikki Euroopassa operoivat autovalmistajat ovat viime vuosina hiljalleen luopuneet etanolibensiini-ideasta uusissa malleissaan. Vuonna 2020 E85-polttoaineelle suunniteltujen uusien autojen kauppa oli Euroopassa käytännössä pysähtynyt. Suomessakaan ei rekisteröity uusia etanoliautoja vuosina 2018–2020 edes nimeksi.

Tilanteeseen on vaikuttanut voimakkaan sähköistymiseen panostamisen lisäksi se, että tyyppihyväksynnässä etanoliautojen päästöt on mitattava kahdesti: sekä bensiini- että etanolipolttoaineella. Lisäksi WLTP-mittausten ruuhkautuminen on haitannut tyyppihyväksyntöjen suorittamista.

Fordilla asiat nähdään kuitenkin tänään taas toisin, ja juuri uudistunut Focus palaa saataville myös FlexFuel-mallina. Ilta-Sanomien koeajossa ollut upouusi, FlexFuel-Focus Wagon tarjosi miellyttävän yllätyksen kulutuksen suhteen, sillä koeajon aikana keskikulutus asettui käytännössä seitsemään litraan, vaikka keskinopeus oli reipas 57 km/h. Palaamme auton varsinaisiin koeajotunnelmiin myöhemmin.

