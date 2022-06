Tässä ovat suuren vaihtoautoketjun halutuimmat käytetyt sähköautot – ”vaikea löytää myytävää”

J. Rinta-Joupin tilastoissa yksi on ylivoimaisesti halutuin, kun kyseessä ovat käytetyt täyssähköautot.

Käytetyissä sähköautoissa Tesla on ylivoimaisesti sekä kysytyin että myydyin automerkki, kun kyse on kotimaisesta vaihtoautokaupasta, kertoo nyt vaihtoautoketju J. Rinta-Jouppi.

Tammi-toukokuun 2022 aikana myytyjen käytettyjen sähköautojen kakkossijalle ylsi Volkswagen, jonka kappalemääräinen myynti jäi vain noin puoleen Teslasta.

Kolmanneksi sijoittui Renault. Ruotsalainen, Volvon omistama Polestar oli viides.

– Sähköautojen markkina luo pelisäännöt uusiksi. Vahvat saksalaismerkit, kuten Audi, Mercedes-Benz ja BMW ovat saaneet antaa tilaa uusille, vahvoille kilpailijoille. Tesla ja Polestar ovat ymmärtäneet brändin rakennuksen tärkeyden ja onnistuneet luomaan erittäin vahvoja mielikuvia sähköautoja harkitsevien kuluttajien keskuudessa. Sanoisin, että Tesla on varsin usein se ensimmäinen vaihtoehto, joka mainitaan asiakkaiden suusta sähköautoa ostamaan tullessa, kertoo myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni.

J. Rinta-Joupin vaihtoautojen alkuvuoden myyntitilastojen mukaan sähköautojen myynti lähes triplaantui maalis-huhtikuun aikana, verrattuna kahteen niitä edeltävään kuukauteen.

Myydyin yksittäinen sähköautomalli on alkuvuoden aikana ollut Tesla Model 3, joka muodosti peräti kolmannesosan kaikista myydyistä sähkökäyttöisistä vaihtoautomalleista.

Ala-Hakuni kertoo käytettyjen sähköautojen kysynnän kasvaneen myös kohonneiden polttoainehintojen myötä. Kova kysyntä taas on johtanut osin rajoitettuun saatavuuteen.

– Käytettyjä sähköautoja on vaihtoautomarkkinoilla tarjolla rajoitetusti. Tuote on melko uusi ja erilaisia malleja valmistajilta on tarjolla suppea määrä. Etenkin tunnetuimpiin sähköautomalleihin kohdistuu voimakasta kiinnostusta. Autoliikkeillä on haasteita löytää tarpeeksi myytävää tuotetta tarjolle. Markkinassa pärjäävät sellaiset toimijat, jotka onnistuvat kasvattamaan sähköautovarastojaan haasteellisinakin aikoina. Me olemme tehneet aktiivisesti töitä vaihtoautovarastomme eteen haalien sisään eri malleja mahdollisimman monipuolisesti kysyntään vastataksemme.

