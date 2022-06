Autoilijan maksama pysäköinti osui vahingossa verkkoaidan toiselle puolelle – näin parkkifirma suhtautui mokaan

Autoilijakin on vain ihminen. Virheitä sattuu, varsinkin pysäköinnissä.

Joskus parkkikiekon laittaminen unohtuu, toisinaan tulee luettua pysäköintiä koskevat opasteet väärin.

Helsinkiläiselle autoilijalle kävi viime syksynä pysäköintimoka, jolle löytyi varsin inhimillinen selitys.

Lokakuisena päivänä mies pysäköi autonsa Valimontien tuntumaan Helsingissä. Aluetta valvoo Aimo Park Finland Oy.

Valvontayritys hallinnoi kahta vierekkäistä aluetta. Autonsa pysäköinyt maksoi parkkeerauksensa, mutta maksu kohdistui vahingossa viereiselle alueelle.

Kuluttajalla napsahti mokasta 60 euron valvontamaksu. Hän otti yhteyttä Aimo Parkiin ja piti maksua kohtuuttomana. Ohihan hän maksanut pysäköintinsä yhtiölle, mutta maksu oli vain kohdistunut väärälle alueelle.

Parkkiyrityksessä oltiin ymmärtäväisiä ja tultiin kuluttajaa vastaan. Yritys kohtuullisti maksun 30 euroon.

Kuluttaja ei ollut kuitenkaan vastaantuloon tyytyväinen. Hän jatkoi taisteluaan ja muistutti, että parkkifirman menettely ei ollut linjassa kuluttajariitalautakunnan linjausten kanssa eikä pitänyt menettelyä kohtuullisena. Hän vaati koko valvontamaksun peruuttamista.

Hän muistutti, että yrityksen valvomat pysäköintialueet ovat kiinni toisissaan. Niiden välissä on vain metallinen verkkoaita, minkä vuoksi väärän aluekoodin antaminen puhelinmaksusovelluksella on vähäisempi virhe kuin väärän rekisteritunnuksen antaminen. Kuluttaja oli maksanut kahdeksan euron parkkimaksun.

Aimo Park kiisti kuluttajan vaatimuksen ja vaati edelleen kohtuullistetun 30 euron maksun maksamista.

Yritys perusteli maksua omalla voimassa olevalla käytännöllään: ellei reklamaatiokäsittelyssä löydy maksettua pysäköintiä millään alueella auton rekisterinumerolla, valvontamaksu pidetään voimassa.

Firman käytännön mukaan maksu puolitetaan, jos pysäköinti on maksettu puhelinmaksusovelluksella väärälle alueelle tai väärän auton rekisterinumerolla. Jos maksu on maksettu oikealle alueelle ja oikean auton rekisterinumerolla, mutta rekisterinumeron kirjoittamisessa on tehty virhe, valvontamaksu mitätöidään kokonaan.

Helsinkiläinen kuluttaja oli maksanut maksun väärälle alueelle ja maksu puolitettiin sillä perusteella. Aimo Parkin mukaan menettely oli linjauksen mukainen.

Kuluttajariitalautakunnalle parkkimaksukiistat ovat tuttuja. Ratkaisussaan se muistuttaa puhelinmaksusovelluksen käytöstä ja oikean aluekoodin varmistamisesta maksua maksettaessa.

Lautakunta piti näytettynä, että kuluttaja oli maksanut yhtiölle kahdeksan euroa pysäköinnistä, mutta maksu oli erehdyksessä kohdistunut väärälle alueelle.

Ratkaisussaan lautakunta toteaa, että parkkimaksu meni oikealle firmalle ja valvontayhtiö sai omansa. Lautakunnan tulkinta oli, että kuluttaja oli hoitanut pysäköintinsä päävelvoitteen.

Lautakunta piti helsinkiläisen autoilijan sopimisrikkomusta vähäisenä ja piti hänelle annettua valvontamaksua kohtuuttomana. Lautakunta suositti, että Aimo Park peruuttaa maksun kokonaisuudessaan.

Yksinkertaisen menettelyn ratkaisu on maaliskuulta.

