Autonvalmistaja Polestar tuo markkinoille erikoismallin, jollaisia riittää Suomeen enintään kymmenen kappaletta.

Tehokkaan erikoismallin muotoilua on hiukan muunnettu Polestar 2:een nähden.

Polestar laajentaa Polestar Engineered -tarjontaansa uudella Polestar 2 BST Edition 270 -erikoismallilla. Valmistaja kuvailee sitä Polestarin kaikkien aikojen dynaamisimmaksi sähköautoksi.

Autoa valmistetaan vain 270 kappaletta Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Suomeen erikoismallia saadaan enintään kymmenen kappaletta.

Lue lisää: Polestar-sähköauton tehoja voi kasvattaa netistä ladattavalla ohjelmanpätkällä – tässä hinta

Polestarin pääjohtaja Thomas Ingenlath kertoo tiedotteessa, että Polestar sai erinomaista palautetta modifioidusta Polestar 2 -mallista, joka esiteltiin viime vuonna Goodwood Festival of Speed -tapahtumassa.

– Saamamme vastaanotto oli selkeä – meidän on tuotava tällainen auto tuotantoon, Ingenlath sanoi.

Tuotantomalliin on tehty mekaanisia muutoksia. Samalla myös muotoilua on uudistettu. Kaksi sähkömoottoria ja 78 kWh:n akku ovat saaneet seurakseen suorituskykyä parantavan päivityksen, joka kasvattaa enimmäistehon 350 kilowattiin (476 hv) ja -väännön 680 newtonmetriin.

Lue lisää: Mallisto laajeni: Tässä on halvin Polestar 2

Alustaa on madallettu 25 millimetriä. Konepellin alle on asennettu Öhlinsin lisäsäiliölliset, kahdessa suunnassa säädettävät iskunvaimentimet sekä poikittaistukitanko eteen. Jousitusta on viritetty 20 prosenttia jäykemmäksi.

Erikoismallin tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2022 puolivälissä.

Lue lisää: Polestar esitteli uuden sähköisen koemallin – avomalliin on ympätty myös kuvauskopteri

Lue lisää: Tässä on nyt maailman sähköautovalmistajien rekisteröintikärki – kiinalaiset aloittaneet jo Suomi-myynnin