Ensitesti: Korealainen Genesis G80 kilpailee Euroopassa edustusautoluokan osuuksista. Avoinna on se, tuleeko tyylikäs auto Suomeen.

Alsfeld, Saksa

Genesis G80 on Euroopan valloituksen aloittaneen korealaismerkin ensimmäinen henkilöauto. Viisi metriä pitkän auton kori on tyylikäs, joskin selvästi amerikkalaiseen makuun muotoiltu. Sen rinnalle tulee pian pienempi G70, ja merkin myynti on tarkoitus laajentaa ensimmäisten suurten markkinoiden jälkeen kattamaan Euroopassa myös muita maita – Suomi mukaan lukien.

Kun avaa G80:n oven, avautuu näkymä todella tyylikkääseen ohjaamoon. Testattavana oli vain paremman Luxury Line -varustetason autoja, jotka oli vielä kuorrutettu erilaisilla lisävarustepaketeilla. Bensiinimoottorisen G80:n lähtöhinta Euroopassa on 51 700 euroa, mutta ajamamme auto maksaa sielläkin liki 70 000 euroa.

Kuljettajan edessä on selkeä, rauhoittava näkymä ja ajaessa auttaa Innovation Packin (4 290 euroa) myötä tuleva tuulilasin heijastusnäyttö.

Rahalle saa tässä tapauksessa kuitenkin kohtuullisen hyvän vastineen, mikäli pitää ylellisistä materiaaleista, kuten aidosta puusta ja nahasta. Koeajetussa yksilössä oli nappanahkaverhoilu (2 580 euroa). Etuistuimissa on monipuoliset sähkösäädöt ja nappanahan valinnan myötä niin lämmitys kuin jäähdytyskin. Hauska piirre on sivuttaistuen säätö, joka ottaa ajajan oitis tiukempaan syleilyyn, kun vaihtaa ajotilan urheilulliseksi.

Ohjauspyörän päällä näkyy heijastusnäyttö. Ajon aikana ei tarvitse siirtää katsetta tiestä.

Moottorin käynnistyy napin kevyellä painalluksella. Ohjaamoon kantautuu hiljainen käyntiääni. Hetkinen! Siinä ei ole monisylinterisen moottorin muhkeaa hyrinää, vaan nelisylinterisen hiukan kireä sointi.

Takamatkustajat voivat Luxury Line -varustelun myötä säätää ilmastointia mielensä mukaan.

Varmaankin Euroopan Unionin CO2-päästöjen sakkomaksun takia täällä myytävät G80-autot varustetaan joko nelisylinterisellä 2,2-litraisella turbodieselillä tai 2,5-litraisella bensiiniturbolla. Koeajettu oli jälkimmäinen, jolloin autossa on neliveto. Muualla maailmassa konepellin alle voi valita myös paljon tehokkaamman 3,5-litraisen tuplaturbo-V6:n.

Takana on mukavat taksitilat, sillä jalat mahtuvat hyvin etupenkin taakse, vaikka ajaja olisi pitkäkin.

Voimaa on sinällään riittävästi, sillä G80 lähtee letkeästi liikkeelle ja saavuttaa sadan kilometrin nopeuden kuudessa sekunnissa, mutta Genesiksen olemukseen nähden kiihdytyksissä on ihan väärä ääni. Päällimmäiseksi jää tunne kuin moottorista puuttuisi kaksi tai neljä sylinteriä. Luultavasti se on tunne, mihin on vain pakko tottua hiljalleen lähes kaikissa edustusautoissa, ellei sitten valitse sähköautoa.

Luiskasti laskevan katon takia takaluukku on aika pieni (424 litraa). Lisää saa kaatamalla takapenkin jaetun selkänojan eteen.

Ajettavuudeltaan Genesis on selvästi mukavuuspainotteinen. Ajotilan valinnalla saa vaikutettua ominaisuuksiin aika paljon, mutta Sport-ajotilakaan ei tee autosta mitenkään urheilullista. Ohjaus jättää ajajalle aika etäisen tunteen. Auto kyllä kääntyy toivotulla tavalla, mutta kuin kauko-ohjausta käyttäen. Urheilullisempaa ajettavuutta arvostaville tulee pian vaihtoehdoksi G80 Sport, jossa on jäykempi jousitus ja takapyöräohjaus.

Genesis G80:n eurooppalaiset kilpailijat ovat valinneet toisenlaisen lähestymisen, sillä ne ovat enemmän ajajan autoja, kun taas Genesis on parhaimmillaan matkustajan paikalla. Siellä aistii mainiosti pitkän kolmen metrin akselivälin auton käytökseen tuoman rauhallisuuden ja vakauden.

Kauko-ohjaus löytyy Genesiksestä ihan konkreettisesti, sillä auton voi ajaa pysäköintiruutuun tai sieltä pois avaimen nappia painaen. Varusteita on muutenkin runsaasti ja niissä on hauskoja oivalluksia. Esimerkiksi takaikkunan verho laskee automaattisesti, kun kytkee päälle peruutusvaihteen.

Sähkösäädöt tulevat molempiin etuistuimiin aina vakiona, verhoilumateriaali kohenee rahalla.

Navigointi näkyy kookkaassa kosketusnäytössä ja myös tuulilasin heijastusnäytöllä, mikäli tilaa yli 4 000 euron hintaisen innovaatiopaketin. Tieto-viihdejärjestelmää voi käyttää kosketuksella, keskikonsolin kosketuslevyllä tai äänikomennoilla. Viime mainittu on paras vaihtoehto, sillä muuten käyttö on vähän kankeaa.

Perä näyttää leveältä ja tuplaputket antavat osin virheellisen sanoman hurjasta voimasta.

Toistaiseksi Hyundai Groupiin kuuluvaa Genesistä ei tuoda Suomeen, mutta Hyundain maahantuojalla on aito halu kasvattaa merkkivalikoimaansa. Genesis on erilainen edustusauto, jolle lähin kilpailija on niin ikään aasialainen Lexus.

Nykyisellään G80 ei aivan vakuuta, sillä varusteillaan se voittaa kilpailijansa, mutta ajettavuudessa ei. Euroopassa Genesis on hinnoitellut G80:n varsin aggressiivisesti, mutta Suomessa se ei nykymoottoreilla ja meikäläisellä autoverotuksella onnistu. Tilanne on aivan toinen ennen vuodenvaihdetta, kun mallisarja kasvaa sähkömoottorisella G80e-vaihtoehdolla.

TEKNIIKKA Genesis G80 25T Nelisylinterinen moottori jättää konepellin alle runsaasti tilaa. Moottori R4, 2 497 cm³ 224 kW (304 hv)/5 800 r/min, 422 Nm/1 650 - 4 000 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 6,0 s, huippunopeus 250 km/h Kulutus 9,3 l/100 km 95E CO2-päästöt 210 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 995, l 1 925, k 1 465 mm, akseliväli 3 010 mm, omamassa 1 930 kg, tavaratila 424 l, tankki 65 l Hinta Saksassa 51 700 euroa

