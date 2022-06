Koeajo: Fiatin pikkuruinen sähköauto on sympaattinen. Hauskuutta lisää uuden 3+1 -mallin kapea kaappariovi.

Legendaarinen Fiat Topolino oli yksi maailman pienimmistä autoista – omiaan Rooman kapeille kujille. Sen sähköistetty jälkeläinen Fiat 500e mahtuu myös hyvin parkkiruutuun, vaikka kori on kasvanut kuusi senttimetriä pituus- ja leveyssuunnassa sekä kaksi senttiä korkeutta viimeksi 2017 esiteltyyn polttomoottorimalliin nähden.

Kahden aikuisen kaupunkiautosta on siis edelleen kyse. Täysin uudelle alustalle rakennetun 500e:n hatchback-mallia täydentävät avattavalla katolla varustettu cabrio ja 3+1-malli, jollaisella Ilta-Sanomat kävi koeajelulla.

Auton oikealle sivustalle sijoitettu ”+1-ovi” edistää kulkua autoon ja takaistuimelta pois.

3+1:n juju on kapea kaappariovi auton oikeassa reunassa. Kapea lisäovi aukeaa, kun etuovi on ensin avattu. Kun etuistuinta liu’utetaan eteen, sisäänpääsy on yllättävänkin helppoa ottaen huomioon kapean kulkuväylän. Toisin hiukan oven liikkeitä mukaileva turvavyö on sotkeutua jalkoihin sisään- ja ulos käydessä. Enemmän kuin käytännöllisyyttä lisäovi tarjoaakin hyvää tunnelmaa. Kömpiminen takaistuimelle sopii paremmin kahdelle varhaisteinille kuin aikuisille, jotka saattavat parin kilometrin ajon jälkeen kysellä, koska ollaan perillä.

Vaikka sähköistettykin cinquecento on edelleen omiaan kaupunkiajoon, niin ei maantien kyntäminenkään tunnu hankalalta. Ainakaan aluksi. Etuistuimet tuntuvat ensin jämäköiltä, mutta sadan kilometrin jälkeen pelkästään rasittavan kovilta.

Keskinäyttö on nykyaikaisen näköinen, mutta ajaessa sormen täytyy osua tarkasti kohteeseensa. Hiukan hankalaa.

Moottoritiellä kasvaneella raideleveydellä, mutta edelleen lyhyellä akselivälillä varustetun auton ohjaukseen tottuu, mutta varsinkin sivutuulen avittamana ohjausliikkeiden vaikutukset tuntuvat naurettavan liioitelluilta. Kasvavalla nopeudella on selvästi vaikutusta myös ajomeluun; maantiellä varsinkin takarenkaista kantautuva ääni peittää herkästi radiossa puhuvien keskustelun.

Espoosta Hankoon lähdettäessä akun varaus lupaili 260 kilometrin toimintamatkaa. Kun perillä oltiin 117 kilometrin jälkeen, auto kertoi jäljelle jääneeksi toimintamatkaksi 119 kilometriä, kun keskinopeus oli 75 km/h. Energiankulutusta voi säädellä kolmen ajotilan mukaan (normaali, range ja sherpa). Sherpa-ajo-ohjelma säästää ilmastoinnissa ja säätää kaasupolkimen vastetta, jolloin toimintamatkaa kuvaava ennuste kasvaa selvästi, mutta vastaavasti valinnalla maksinopeus on vain 80 km/h.

Helppolukuinen mittaristo ajaa asiansa.

Toimintamatka on 320 km (WLTP). Jos kuitenkin ajelu keskittyy lyhyisiin matkoihin, niin turhalta tuntuisi kuljettaa painavampaa ja samalla kulutusta nostavaa ajoakkua etenkin kun viidessä minuutissa voi ladata 50 kilometriä ajomatkaa lisää.

500e on nykyvertailussa edistyksellinen, sillä autonomisen ajamisen perusteet ja vähän enemmänkin sisältyvät teknisiin ominaisuuksiin.

Tavaratila on ymmärrettävästi pieni, mutta latauskaapeleiden lisäksi sinne mahtuu viikonloppumatkaan tarvittavat kassit.

Vi Bilägare -lehden mukaan Fiat saa Ruotsissa edelleen kaikista merkeistä heikoimman arvosanan, kun ruotsalaiset omistajat arvioivat autojaan. Lyhyt koeajopätkä on toista kuin omistaminen, mutta 500e 3+1 -mallin perusteella voisi ajatella toisinkin kuin ruotsalaiset.