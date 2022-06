Koeajo: Kaikki kunnia polttoaineen säästämiselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, mutta silti aidossa, vapaasti hengittävässä V8-moottorissa on upeita ominaisuuksia.

Alsfeld

Taideteos jokapäiväiseen käyttöön on määritelmä, joka kuvaa mainiosti Lexus LC 500 Cabriolet -mallia. Kaiken lisäksi autolla on kaksi toisistaan täysin poikkeavaa luonnetta, sillä se on kuin Jekyll ja Hyde. Toisaalta LC 500 Cabriolet on kuin raivoava härkä, toisaalta kuin tyylikäs rantabulevardeilla eteenpäin lipuva muodikas koru.

Pyöräytetään aikakonetta vuosikymmen taaksepäin vuoteen 2011, jolloin Toyota-konsernin Kaliforniassa sijaitsevassa Calty-muotoilukeskuksessa keskityttiin projektiin 950A. Siitä syntyi tammikuussa 2012 Detroitin autonäyttelyssä esitelty LF-LC-koemalli. Sen piti olla vain muotoilututkielma, mutta innostuneen vastaanoton takia auto päätettiin kehittää tuotantomalliksi.

Tehtävä oli huomattavasti normaalia vaativampi, sillä autolle ei ollut olemassa edes sopivaa perusrakennetta. Niinpä Lexus LC sai kunnian tuoda kaikkien kokeiltavaksi uuden suuriin takavetoisiin autoihin tarkoitetun GA-L-perusrakenteen, jota käytetään myös muun muassa nykyisessä LS-mallissa.

Lexus on onnistunut tekemään LC:n avomallista hyvännäköisen myös katto ylhäällä.

Ohjaamon materiaalit ja muodot ovat kuin silmänruokaa luoden miellyttävän ilmapiirin matkustamiselle.

Ajajalle annetaan paljon tietoa, mutta siihen ei tarvitse kiinnittää huomiota, sillä jo tuulilasin heijastusnäyttö kertoo kaiken oleellisen näkökentässä.

Vuonna 2016 Geneven autonäyttelyssä esitelty umpikorinen Lexus LC sai kolme vuotta myöhemmin rinnalleen avokorisen, ensin koemallina ja loppuvuodesta tuotantoversiona. Yksi LC 500 Cabriolet’n yllättävistä piirteistä on se, että malli on Lexuksen ensimmäinen kangaskattoinen avoauto. Aiemmat SC- ja IS-avoautot olivat teräskattoisia.

Umpikorisen ja avomallin välillä on yksi tärkeä ero. Coupén saa joko hybridinä, jossa on 3,5-litrainen V6-moottori ja sähkömoottori tai viisilitraisella V8-moottorilla varustettuna. Cabriolet’ssa on konepellin alla aina korkealle yli 7 000 r/min saakka kiertävä, muhkeasti jylisevä V8-moottori. Eikä siinä ole mitään ahtimia, vaan upeakäyntinen moottori on perinteitä kunnioittaen vapaasti hengittävä.

Istuimen muotoilu on todellisuudessa yhtä hyvä kuin kuvassa ja monipuoliset sähkösäädöt varmistava oivallisen ajoasennon.

Kun kaasupoljinta painaa syvemmälle ja valitsee vielä urheilullisemman ajo-ohjelman, pysyy käyntinopeus korkealla. Maisema vaihtuu vilkkaasti ja korvin kuultava äänimaailma on kerrassaan nautinnollinen. Se on upeaa sinfoniaa, jossa soinnut vaihtelevat hiljaisesta ja muhkeasta hyrinästä hurjaan jyhkeään ulinaan, kun käyntinopeusmittarin neula hipoo punaviivaa.

Liikkumista voisi kuvailla sähäkäksi ja useimmille vähintään riittävän liukkaaksi. Toki tuolla kaikella on kääntöpuolensa eli suuri polttoaineenkulutus. Sen huomaa tankatessa, ja suuri kulutus ja sen mukainen hiilidioksidipäästö näkyisi Suomessa myös auton hinnassa.

Periaatteessa autossa on takaistuin, mutta sitä voi käyttää lähinnä ostoskasseille, kunhan ne ovat pieniä. Tavaratila on samaa luokkaa eli kooltaan hyvin vaatimaton.

Ajettavuudeltaan LC 500 asettuu jonnekin urheilu- ja matkailuautojen välimaastoon (ja tässä eivät siis ole kyseessä ne asumiseen tarkoitetut matkailuautot).

Ajo-ominaisuudet eivät ole yhtä sporttiset kuin vaikkapa Porsche 911:ssa, mutta kaarteeseen voi silti päästellä hämmästyttävän suurella nopeudella. Mukautuva jousitus toimii hyvin LC 500 Cabriolet’n molemmilla luonteilla. Se on riittävän jämäkkä urheilulliseen ajoon ja toisaalta mukava rauhallisessa etenemisessä. Auton rakenne ei vahvistuksista huolimatta ole aivan yhtä tanakka kuin umpikorisessa, muttei kuitenkaan anna aihetta suurempiin moitteisiin.

Kun LC 500 Cabrioletin hurja puoli on tullut kokeiltua, on aika tutustua sen toiseen puoleen. Ulkonäöltään auto on todella tyylikäs, eikä siinä ole hylätty muotoilututkielman yllättäviä piirteitä. Omistaja on kuitenkin suurimman osan ajasta auton sisällä. Niinpä ohjaamo on viimeistelty loisteliaasti. Korkeatasoiset materiaalit sointuvat yhteen lähes kliinisen täydellisesti.

Ainoan moitteen voi esittää tieto-viihdejärjestelmän näyttöä ja käyttöä kohtaan. Ruudussa alkaa näkyä LC-mallisarjan viiden vuoden ikä ja järjestelmän käyttö kosketuslevyn avulla vaatii tottumista.

Lexus LC 500 on Suomessa todellinen harvinaisuus, sillä maahantuoja on rahdannut niitä vuosina 2017-2019 vain seitsemän kappaletta. Aluksi myynnissä olivat molemmat moottorivaihtoehdot, joista yli 40 000 euroa kalliimpi V8 jäi pois maahantuontiohjelmasta, kun kukaan ei sellaista ostanut. Nykyisin kaikki meillä myytävät Lexus-mallit ovat hybridejä.

Suuret pakoputkien ulostulot eivät ole vain visuaalisesti kauniita, vaan myös niiden kautta kiirivät soinnut antavat nautintoa.

Sen takia Lexus LC 500 Cabriolet ei ole meillä edes tuontiohjelmassa. Saksassa sen saa omakseen 119 000 eurolla, mutta Suomessa hinta alkaisi kakkosella.

TEKNIIKKA Lexus LC500 Cabriolet Moottori V8, 4 969 cm³ 341 kW (464 hv)/7 100 r/min, 530 Nm/4 800 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 5,0 s, huippunopeus 270 km/h- Kulutus 11,7 l/100 km 95E CO2-päästöt 275 g/km Voimansiirto 10AT, neliveto Mitat p 4 770, l 1 920, k 1 350 mm, akseliväli 2 870 mm, omamassa 2 030 kg, tavaratila 197 l, tankki 82 l Hinta alkaen 119 000 euroa (Saksa) Kiitämme Moottorin voimaa, ääntä ja suorituskykyä Muotoilua ja viimeistelyä Moitimme Sekä myyntihintaa että polttoaineen kulutusta Saatavuutta Suomessa

