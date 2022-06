Suunnitteletko matkailuauton vuokraamista lomareissulle? Nyt alkaa olla kiire

Matkailuajoneuvojen kuumin vuokraussesonki on heinä- ja elokuussa, eikä liikkuvan lomakodin etsimistä kannata enää lykätä.

Suurimmilla vuokraamoilla on kymmeniä matkailuajoneuvoja, mutta kuumimpina kesäkuukausina ajoneuvojen vuokrauskalenterit ovat täynnä. Matkailuvaunuja tarjotaan vuokralle huomattavasti vähemmän kuin matkailuautoja.

Kesäkuussa tai koulujen syyslukukauden alkaessa lomailevilla on paremmat mahdollisuudet vuokrata matkailuauto kuin keskikesällä lomansa aloittavilla.

Suomalaiset löysivät karavaanimatkailun koronan myötä. Kotimaanmatkailun suosion selvä kasvu koitui matkailuajoneuvovuokraamoiden pelastukseksi. Kysynnän lisääntymisen myötä alalle on tullut myös paljon uusia toimijoita. Myös moni karavaanari on pannut oman ajoneuvonsa vuokralle.

Ulkomaalaiset palaavat pikkuhiljaa

– Ulkomaalaisten osuus oli McRentillä ennen korona-aikaa noin 70 prosenttia. Kun ulkomaalaiset eivät päässeet Suomeen, niin suomalaiset kyllä kattoivat heidän osuutensa. Puhelin soi ja netti lauloi, kun suomalaiset päättivät lähteä kesällä 2020 matkailuautoilemaan. kertoo Euroopan suurimman matkailuautovuokraamoketjun McRentin Suomen toiminnoista vastaava Tuula Haverinen.

Tuula Haverisen vastuulla olevia McRentin Suomen toimintoja pyöritetään Hyvinkäältä käsin, mutta kesäaikaan isolla vuokraamoketjulla on toimipiste myös Rovaniemellä.

– Meille tuli paljon uusia asiakkaita ja perheitä, jotka olivat aikaisemmin kenties menneet Espanjaan, Kreikkaan tai Välimerelle. Viime kesänä sama tilanne säilyi ja oli paljon kotimaisia asiakkaita, jotka olivat vuokranneet ensimmäisen kerran ensimmäisenä koronakesänä. Ulkomaalaiset alkoivat tulla uudelleen viime elo-syyskuussa, kun rajat alkoivat taas aueta.

Samanlainen asiakaskunnan muutos tapahtui vuonna 1982 toimintansa aloittaneen ja nykyään kymmenessä maassa toimivan Touring Carsin asiakaskunnassa. McRentin tapaan Touring Cars vuokraa vain matkailuautoja.

– Olemme perinteisesti keskittyneet vahvasti ulkomaalaisiin matkailijoihin, mutta koronan myötä asiakaskunta meni päälaelleen. Käytännössä meillä ei ollut (vuonna 2020) oikeastaan yhtään ulkomaalaisia, mutta kotimainen kysyntä oli sitten kovempaa. Nyt, kun matkailurajoitukset alkavat olla ohi, on taas palattu siihen, että kansainvälisten asiakkaiden osuus on 70–80 prosenttia, kertoo Touring Carsin toimitusjohtaja Veijo Tiitinen.

Veijo Tiitisen johtaman suomalaislähtöinen Touring Cars toimii monessa maassa. Suomessa yhtiön pääpaikka on Vantaalla, mutta palvelua saa myös Rovaniemellä.

McRentillä on matkailuautovalmistajien tuotanto-ongelmien vuoksi tänä vuonna Hyvinkään ja Rovaniemen pisteissä yhteensä reilut 50 autoa. Touring Carsilla on Vantaan ja Rovaniemen pisteissä yhteensä lähemmäs sata autoa. Näiden isojen toimijoiden taakse asettuvaan ryhmään kuuluvalla Suomen Matkailuautovuokrauksella on noin 30 matkailuautoa.

– Ennen koronaa meillä oli paljon kansainvälisiä asiakkaita. Onni onnettomuudessa oli, että kotimainen kysyntä kasvoi. Viime kesä mentiin pääosin suomalaisten varassa, mutta oli myös ulkomaalaisia asiakkaita. Korona-aikana on tehty paljon tuplatyötä, kun ulkomaiset peruvat ja kotimaiset paikkaavat, kertoo yrittäjä Harri Saraniemi.

Suomen Matkailuautovuokrauksen yrittäjä Harri Saraniemi muistuttaa, että matkailuajoneuvojen kuumin vuokraussesonki alkaa juhannuksena ja jatkuu koulujen alkuun asti.

Ulkomaanreissujen suosio kasvussa

Kaikki kolme matkailuajoneuvovuokrauksen ammattilaista painottavat sitä, että ulkomaalaiset tekevät varaukset yleensä hyvissä ajoin ennen matkaa.

– Suomalaiset jäävät helpolla nuolemaan näppejään, mutta korona-aika on kyllä opettanut, että kesän myynti alkaa tammi-helmikuussa. Viime vuonna monet kotimaiset vuokraajat reissasivat Suomessa, mutta nyt näyttää siltä, että tehdään pidempiä varauksia ja suunnitelmissa on meno Norjaan tai Ruotsiin, kertoo Saraniemi.

Pidemmät varaukset vähentävät omalla tavallaan vuorattavan kaluston määrää. Normaalisti tyypillinen vuokra-aika on viikosta vajaaseen pariin viikkoon. Viikosta poikkeavaa vuokra-aikaa suunnittelevan kannattaa huomioida se, että varsinkin pienemmillä toimijoilla on tietyt matkan aloitus- ja lopetuspäivät – suuremmilla toimijoilla varauskalenterit toimivat huomattavasti joustavammin.

Yksi ikävä asia parantaa jonkin verran mattimyöhäisten vuokraajien tilannetta: osaa ulkomaalaisista vuokraajista pelottaa itäisen rajanaapurimme toiminta, ja sen vuoksi varauksia saatetaan perua.

