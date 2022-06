Koeajo: Kohtuuhintaisen Fiat Tipon saa myös katumaasturihenkisenä Cross-versiona.

Fiat Tipo SW:tä edullisempaa farmarimallia saa hakea, sillä Volkswagen Golf Variantin kokoluokkaa olevan mallin hinnat alkavat 22 000 eurosta.

Tipon saa myös nykytrendin mukaisena korotettuna monikäyttömallina eli crossoverina. Erikoista Fiatin hinnoittelussa on, että ainoa tarjolla oleva Tipo Cross -malliversio maksaa 2 000 euroa enemmän kuin samalla tavalla varusteltu SW.

Ulkonäkö on merkittävä auton valintaan vaikuttava seikka. Siinä mielessä Cross voittaa SW:n. Tarkoittaahan korotettu kori myös helpompaa nousua autoon, mutta ovatko ne kovemman hinnan arvoisia parannuksia, kun menetyspuolelle kuuluu tavaratilan kutistuminen?

Monikäyttökorinen Tipo ei poikkea ulkonäön osalta kilpailijoistaan ainakaan huonompaan suuntaan. Suurin sallittu vetomassa on 1 500 kiloa.

Tipon ostoa pohtiva joutuu vastaamaan lähinnä vain tähän korikysymykseen, sillä Crossista on vain yksi varusteversio ja SW:stä kolme, ja lisävarustelistalta löytyy vain metalliväri.

Penkin korkeussäätö, portaallinen nojan säätö ja molempiin suuntiin säätyvä ratti mahdollistavat asiallisen ajoasennon. Sähköiseen ristiseläntukeen sen sijaan jää kaipaamaan korkeussäätöä. Taakse istuuduttaessa pitää hiukan kumarrella, mutta pääntilaa on muuten mukavasti. Pääntuet nousevat reunapaikoilla riittävästi, ja myös polvitila riittää.

Crossin kontti ei poikkea muista saman korityypin edustajista. Luukku nousee reilusti ja nostaa mukanaan kovan hattuhyllyn. Hatchbackissa on farkkuun verrattuna korkeampi sisäpuolinen nostokynnys. Laajennetun tilan lattia on kutakuinkin tasainen.

Ratin puolat ovat täynnä kytkimiä, ja kosketustekniikkaa löytyy vain keskinäytöstä.

Mittariston infonäytön koko kasvaa Launch Edition -varustelun myötä 3,5:stä seitsemään.

Käynnistys tapahtuu avaimella, ja myös valtaosa erilaisista toiminnoista hoidetaan perinteisillä kytkimillä. Ilmastoinnin kohdalla tämä on hyvä asia, sillä jostakin syystä lämpötilanhallinta ei toimi automatiikalla parhaalla mahdollisella tavalla. Istuinlämmittimien säätöpyörät ovat jälkiasenteisen näköiset ja tuntuiset.

Ratin oikeassa puolassa on kahdessa kerroksessa vakionopeudensäätimen kytkimiä, sillä Crossin varusteluun kuuluu sekä normaali että adaptiivinen vakionopeudensäädin. Tällainen kaksitoimisuus, jonka Fiat on toteuttanut kahdella kytkimellä, ei ole kovin yleinen.

Fiatin järjestelmässä huonoa on se, että mukautuva nopeudensäätö katkeaa, kun nopeus putoaa alle 30 km/h:n. Kuljettajan pitää tietysti olla aina hereillä ja tietää autonsa ominaisuudet, mutta jos näin ei tapahdu, seurauksena voi olla peräänajo, vaikka autossa onkin törmäyksenestojärjestelmä.

Auton hintaluokka huomioiden istuimet ovat asialliset.

Tipon saa toistaiseksi vain viisiportaisella manuaalivaihteistolla, mikä lienee osaltaan syynä siihen, että järjestelmä ei hidasta nopeutta pysähdyksiin saakka. Vaihteensiirto toimii sujuvasti, mutta kovemmissa nopeuksissa kaipaa kuudetta vaihdetta. Kolmisylinterisen moottorin käyntiäänet tosin kuuluvat vahvimmin taajamapyörittelyssä. Ainoan moottorivaihtoehdosta löytyy riittävästi tehoa (74 kW/100 hv) ja myös alakierrosvääntöä, mutta bensaa saisi tietysti kulua vähemmän.

Normaalille ja adaptiiviselle vakionopeudensäätimelle on erilliset käynnistyskytkimet, mutta nopeuden säätö tapahtuu yhteisillä kytkimillä.

Ohjaus on keskialueella oudon tahmea, mutta maantieajossa meno on kuitenkin varsin suuntavakaata ja muutenkin mukavaa. Kojelaudan kytkimestä kytkettävän ohjauksen city-asetuksen vaikutus on varsin huomaamaton, on ajoympäristö mikä tahansa. Yksi hyvä ohjausasetus olisi parempi kuin kaksi epämääräistä.

Tavaratilan pohjalevyn alta löytyy poikkeuksellinen varuste eli vararengas.

Tekniikka Fiat Tipo Cross 1.0 100 hv MT HB Launch Edition Moottori R3, turbo, 999 cm3, 74 kW (100 hv)/5 000 r/min, 190 Nm/1 500 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 12,2 s, huippunopeus 183 km/h Kulutus 5,7 l/100 km, bensiini CO2-päästöt 131 g/km Voimansiirto M5, etuveto Mitat p 4 368, l 1 792, k 1 495 mm, akseliväli 2 638 mm, maavara 160 mm, omamassa 1 255 kg, vetomassa 1 500/750 kg, tavaratila 440 l, tankki 50 l Hinta 23 990 euroa Kiitämme Kohtuullista hintaa Tiloja ja varustelua Moitimme Epämääräistä ohjaustuntoa Adaptiivisen vakionopeudensäätimen toimintaa

