Uusi määräys käyttöön Norjassa – sähköautoa ei saa enää ladata tavallisesta kotipistokkeesta

Uusi sähköautoihin liittyvä asennusstandardi astuu voimaan jo lähikuukausina.

Mahdollisuus asentaa tavallinen kotitalous- tai teollisuuspistorasia sähköauton latauspistorasiaksi poistuu Norjassa, tiedottaa Norjan Autoliitto NAF.

Määräys koskee sekä kotitalouksissa tyypillisiä suko- että niin sanottuja voimavirtapistorasioita, kun kyseessä on uusi asennus.

Kuluttajille muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa norjalaisella kiinteistöllä on oltava asianmukainen latausasema, mikä latauksen halutaan tapahtuvan sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Norjassa pyritään eroon sekä suko-latausjohtoista (kuvassa) että punaisten ns. voimavirtarasioiden kautta lataamisesta.

Uusi standardi ei kuitenkaan ole automaattisesti taannehtivasti velvoittava, joten sillä ei ole välitöntä vaikutusta jo asennettuihin latauspisteisiin.

Tavallisesta pistorasiasta säännöllisesti lataavan vakuutuskorvaus voi kuitenkin jatkossa pienentyä, mikäli vakuutusyhtiö katsoo vakuutettavan laiminlyöneen Norjan sähköturvallisuusmääräyksiä.

– Tässä on kyse nimenomaan turvallisuudesta, sanoo NAF asiantuntija Jan Tore Gjøby, joka on ollut tiiviisti mukana uuden asennusstandardin valmistelussa.

– Oikein asennettu asianmukainen latausasema on paljon turvallisempi latausratkaisu kuin pistorasia. Siksi, että latausasema kestää paljon suurempaa jatkuvaa tehoa kuin pistorasia ja siksi, että latausasemassa on monia ylimääräisiä turvaominaisuuksia. Latausasemassa kaikki tarvittavat turvatoiminnot on sisäänrakennettu järjestelmään.

Norja on ollut jo pitkään maailman sähköautoistunein maa, ja Norjan Autoliiton tiedossa on jo runsaasti tavallisiin pistorasioihin liittyviä läheltä piti -tyyppisiä ylikuumenemistapauksia.

NAF:n mukaan suuremmilta lataamiseen liittyneiltä rakennuspaloilta on kuitenkin Norjassa onneksi vielä vältytty.

Suomessa Norjan mallin mukaista ratkaisua ei ainakaan toistaiseksi ole suunnitteilla.