Yksi ryhmä on ryhtynyt vieroksumaan bensiiniautoja – yritykset raportoivat myös dieselin osuuden pudonneen reippaasti

Ladattavaa hybridiä harkitsee jo lähes puolet työsuhdeautoilijoista. Lisäksi jopa kolmasosa on nyt kääntymässä täyssähköauton suuntaan.

Perinteisten polttomoottoriautojen kysyntä on työsuhdeautopuolella jo selvästi hiipumassa, kertovat leasingautoihin erikoistuneiden yritysten tiedot.

Esimerkiksi Sectolla jo noin kolmasosa luovutetuista työsuhdeautoista on sähkökäyttöisiä ja ALD:lla täyssähköautoa pohtii vakavasti niin ikään noin kolmasosa asiakkaista.

Suunta on sama myös Leaseplanilla, kertoo toimitusjohtaja Petteri Pihlas:

– Suomessa työsuhdeautojen sähköistyminen on lisääntynyt vauhdilla parin viime vuoden aikana. Leaseplan Suomessa ladattavat työsuhdeautot olivat uusissa tilauksissa viime vuonna ensimmäistä kertaa suosituimpia. Ykkösenä olivat ladattavat hybridit, kun täyssähköautot jäivät vielä kakkossijalle.

Muutos aiempaan on suuri, sillä viime vuonna esimerkiksi ALD:n asiakkaista vain 19 prosenttia harkitsi täyssähköautoon siirtymistä. Nyt sama luku on 31.

ALD:n taannoisessa kyselyssä suosiotaan menettivät niin bensa kuin dieselkin.

Bensiiniauto oli seuraava todennäköinen työsuhdeauto enää vain yhdeksälle prosentille ALD:n asiakkaita, minkä ohella neljä sadasta kertoi vielä harkitsevansa sekä bensiinillä että kaasulla toimivaa kaasuautoa.

Perinnepolttoaineista myös dieselin osuus kyselyssä putosi reippaasti, ja enää dieselautoa harkitsee 13 prosenttia ALD:n asiakkaista.

Muutos on suuri, sillä vastaava dieseliä harkitsevien osuus oli edellisvuonna 25 %.

– Paljon ajavalle diesel saattaa edelleen olla vielä varteenotettava vaihtoehto, ALD:n asiakaspalvelupäällikkö Nina Hoffman sanoo.

Yleisesti ottaen työsuhdeautoilijoiden käyttövoimavalintoihin vaikuttavat nyt yleinen epävarmuus ja yritysten muuttuva autopolitiikka, jossa suositaan muun muassa ympäristö- ja vastuukysymyksiä.

– Jos sähköautoilun pullonkaulaa pitää etsiä, on se kotilatausinfran puutteet. On selvää, että helpointa on ladata autonsa kotona. Tämä lisää olennaisesti auton käytettävyyttä. Omakotiasujalla latauksen järjestäminen on omasta aktiivisuudesta ja lompakosta kiinni. Taloyhtiöissä kuvaan astuukin näiden lisäksi lukuisia muita muuttujia. Monessa taloyhtiön hallituksessa kysytäänkin nyt, miten lataus järjestetään ja paljonko latauspisteitä tarvitaan. Siinä on paljon mietittävää, Pihlas toteaa.