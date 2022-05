K-Lataus-verkosto kaksinkertaistuu vuonna 2022. Suunnitelmissa on sata uutta asemaa.

Sähköautojen latausverkosto K-Lataus kattaa vuoden lopussa noin 200 asemaa ympäri Suomen, kertoo Keskon omistama K-Auto.

Suunnitelmissa on avata sekä täysin uusia asemia että päivittää vanhoja suosituimpia asemia.

Fokus pysyy pika- ja suurteholatauspisteiden määrän kasvattamisessa.

– Tänä vuonna kasvamme nopeammin kuin koskaan ennen ja tuplaamme verkostomme koon. Strategiamme mukaisesti jatkamme verkoston laajentamista yhdessä K-kauppiaiden kanssa sinne, missä kysyntää on, eli kaupunkeihin sekä matkanteon kannalta tärkeille paikkakunnille, K-Latauksesta vastaava johtaja Tom von Bonsdorff kertoo K-Auton tiedotteessa.

Vuoden aikana K-Lataus laajenee muun muassa Loimaalle, Jämsään, Poriin ja Keminmaahan. Näistä kuhunkin asennetaan 200 kW:n tehoiset latauslaitteet, joissa voi ladata neljää autoa samanaikaisesti.

– Sähköautojen määrä kasvaa koko ajan, ja esimerkiksi K-Auton myymistä uusista autoista jo noin kolmannes on täyssähköautoja. Tämä on johtanut siihen, että suosituimmilla latausasemilla kysyntä on kasvanut melkoisesti, von Bonsdorff sanoo tiedotteessa.

K-ruokakauppojen yhteyteen rakennettavien uusien asemien lisäksi K-Lataus-asema löytyy jatkossa myös yhä useamman K-Raudan yhteydestä.

– Rautakaupoissa latausmahdollisuuksia on ollut toistaiseksi tarjolla vähemmän. Monille asiakkaille auton lataus on rautakaupassa asioidessa kuitenkin yhtä tärkeä lisäpalvelu kuin ruokakaupassa käydessä. Rakentamalla latausasemia K-Raudoille palvelemme jatkossa yhä laajempaa asiakaskuntaa, kertoo von Bonsdorff.

Vuoden aikana K-asemilla otetaan käyttöön myös kaksi kokonaan uutta teholuokkaa. Niistä kesällä asennetaan ensimmäiset 100 kW:n tehoiset suurteholatauslaitteet ja kesän jälkeen 300 kW:n tehoiset, kuudella latauspisteellä varustetut suurteholatausasemat.

K-Auto on rakentanut K-Lataus-verkostoa vuodesta 2018 alkaen, ja tällä hetkellä verkosto kattaa 107 latausasemaa ympäri Suomen. Asemilla on yhteensä 332 peruslatauspistettä ja 149 nopeaa latausta tarjoavaa pika- ja suurteholatauspistettä.