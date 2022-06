Venäjän autoteollisuus ei kykene kehittämään Moskvitshia – Tass: Uusi kansallisylpeys hankitaan todennäköisesti Kiinasta

Todennäköistä on, että uuden ”venäläisen” Moskvitshin kehittää joko JAC Motors, FAW tai BYD. Venäläisvalmistajien oma tietotaito ei siihen tällä hetkellä riitä.

Renaultilta kansallistetulla Moskovan autotehtaalla venäläisviranomaisten mukaan jo tänä vuonna tuotantoon tuleva uusi Moskvitsh ei ole mikään merkin vanhoista malleista. Toisaalta Venäjän autoteollisuus ei kykene myöskään kehittämään aidosti uuttakaan Moskvitshia, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.

Aidosti oman Moskvitsh-automerkin sijaan Moskvitsh-brändin alla ollaankin lanseeraamassa jokin Moskvitshiksi nimettävä kiinalaisauto.

Lue lisää: Ukrainan poliisi sai käyttöönsä sata tuliterää katu­maasturia – Venäjä ilmoitti valmistavansa samaa autoa seuraavaksi Ladana

Tassin mukaan Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on todennut, että uuden Moskvitshin kehittämiseen ”tarvitaan myös kansainvälisiä kumppaneita, koska kotimaista autoa on mahdotonta luoda tyhjästä yksin".

Venäjän uudeksi ylpeydenaiheeksi elvytetyn Moskvitsh-brändin valmistajiksi ovat autoalasta perillä olevien lähteiden mukaan ehdolla paradoksaalisesti kiinalaiset autonvalmistajat JAC Motors, FAW ja BYD.

Venäjän hallinnon taholta Moskvitshin teknologiakumppaniksi on puolestaan määrätty Kamaz, joka neuvottelee tällä hetkellä Moskvitsh-tuotannosta tiettävästi ainakin kahden vielä nimeämättömän kiinalaisbrändin kanssa.

Uuden kotimaisen ja isänmaallisen Moskvitsh-autobrändin on arveltu olevan yksi keinoista, jolla Venäjän nykyinen hallinto voi edesauttaa kansansuosionsa ylläpitämistä. Kyseessä on myös suuri työllisyyskysymys, sillä Moskovan autotehtaalla on töissä kymmeniä tuhansia työläisiä, joiden työpaikat ovat nyt katkolla.

Lue lisää: Venäläislähteet: Ainakin yhden Lada-mallin tuotanto lakkaa lopullisesti – ei luultavasti palaa valmistukseen enää koskaan

– Pelkäsimme kovasti menettävämme tehtaan, yhden maan parhaista, ja valitettavasti näin tapahtui, kun Renault sanoi hyvästit meille. Mutta päätimme silti yrittää säilyttää tämän osaamisen, muistimme Moskvitshin. Mutta jostain syystä monet tulkitsivat, että aiomme ottaa vanhat Moskvitsh-mallit tuotantoon. Sitä emme kuitenkaan aio tuottaa, vaan valmistamme nykyaikaisimpia automalleihin sähköajoneuvoihin siirtymistä, Sobjanin kertoi aiheesta Tassille.

Sobjaninin lausumaa tulkitessa on hyvä muistaa, että Renault ei toukokuun puolivälissä varsinaisesti ”lähtenyt” Moskovasta, vaan pakotettiin luopumaan Avtovaz-osakkeistaan muodollisella yhdellä ruplalla.

Lue lisää: Kiinalaismerkki sai Ukrainan sodan vuoksi lähes monopoliaseman – ryhtyi välittömästi rahastamaan Lada-pulasta kärsiviä venäläisiä

Samalla Renaultin Duster-, Kaptur- ja Arkana-crossovereita valmistanut Renault Russia -yritys siirrettiin pysyvästi Moskovan kaupungin omistukseen. Kaupunki myös julisti, että tehtaalla ryhdytään valmistamaan Venäjällä edelleen hyvin tunnettua Moskvitsh-merkkiä.

Suomessa Moskvitsit eli ”Mosset” olivat eri malleinaan yleisiä autoja eritoten 1970- ja 1980-luvuilla. Ne tunnettiin pääosin halvasta hankintahinnasta ja osin hyvinkin heikosta laadusta.

Presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov vahvisti jo aiemmin, että myös Putin haluaa ostaa itselleen Moskvitshin uuden, vielä julkistamattoman mallin.

– Tietysti jokainen venäläinen, myös presidentti, haluaa sellaisen auton, Peskov sanoi muutama viikko sitten Tassille.