Ilarin arvokas Mersu paljastui kalliisti kolaroiduksi – vajaan parinkympin raportti olisi kertonut hälyttävät tiedot jo etukäteen

Myyjä ei aina kerro käytetyn tuontiauton kolarihistoriasta. Ratkaisuksi on nyt kehitetty yksilöity tietokantaraportti.

Miltä kuulostaisi käytetyn auton ostajana raportti, joka tuotetaan automaattisesti auton yksilöivän VIN-koodin perusteella ja johon kerätään dataa eri puolilta maailmaa?

Siis muun muassa eri maiden vakuutusyhtiöiden tietokannoista tiedot kolarointien jälkeen maksetuista korvauksista, koti- ja ulkomaisten pankkien panttaustietokannat, eri maiden rekisteriviranomaisten tiedot omistajanvaihdoksista ja katsastuksista, merkkiliikkeiden huoltohistoria, tehtaan varusteluettelot ja takaisinkutsut, varastettujen autojen tietokannat, sekä kolaroitujen autojen autohuutokauppojen historiatiedot.

Ehkä melko hyvältä, ainakin jos ostoslistalla on omaan lompakkoon melko merkittävän loven tekevä tapaus, joka on mahdollisesti viettänyt osan olemassaolonsa ajasta myös ulkomailla.

Nyt tällainen raportti on vihdoin todellisuutta, kertoo sen kehittänyt suomalainen Inspectwise Oy.

– Meidän startup-yrityksemme missio on tehdä käytettyjen autojen kaupasta turvallista. Haluamme avoimuutta myytävänä olevien autojen kunnosta ja historiasta. Pyrimme siihen, että kaikki kuluttajat vaativat myyjiltä tietoonsa auton historiatiedot ja vielä puolueettoman kuntotarkastuksen autosta ennen kaupantekoa. Jos myyjä ei näitä tietoja anna, niin kuluttaja voi itse tilata historiaraportin ja auton kuntotarkastuksen meiltä, kertoo yrityksen perustaja Tomi Rantanen.

Raportin ostajiksi Inspectwise on määritellyt erityisesti autokauppiaat, mutta palvelua myydään myös suoraan kuluttajille.

– Parasta olisi, jos autokauppias itse käyttäisi 15 euroa ostamalla auton valmistenumerolla tilattavan historiaraportin, josta tuontiauton taustat selviävät perusteellisesti. Kaikkien etu olisi, että nämä taustat olisivat selvillä jo ennen kuin autoa ostetaan ulkomailta, Rantanen sanoo.

Rantanen kertoo, että monet kuluttajat ovat kokeneet maksaneensa useiden tuhansien eurojen ylihintaa autoista, joiden kolarihistoria ei ole tullut heidän tietoonsa ostohetkellä.

Esimerkiksi Ilarin tapauksessa kolarointi paljastui vasta paljon kaupanteon jälkeen, Saksasta tuodun parivuotiaan Mercedes-Benzin käytön jo alettua Suomessa.

– Myyjä vakuutteli auton olevan täysin ehjä ja loistavassa kunnossa. Luotin täysin myyjän sanoihin. Kauppaa tehtäessä en kovin tarkkaan autoa tutkinut.

– Huomasin, että jotain on pielessä vasta, kun ensimmäistä kertaa yritin avata sähkölatauksen luukkua. Se ei auennut. Kävi ilmi, että autoon oli asennettu tarvikepuskuri, joka ei istunut kohdilleen. Myöhemmin autossa on ilmennyt jos jonkinlaista vikaa. Aloin epäillä, että auto on pahasti mällätty Saksassa.

Ilari ei halua koko nimeään julkisuuteen, koska asian käsittely on vielä kesken kuluttajariitalautakunnassa, eikä hän halua riidan autokaupan kanssa syvenevän.

Inspectwisen historiaraportista Ilarin Mersun tilanne olisi joka tapauksessa selvinnyt jo etukäteen, sillä sen yhtenä tietolähteenä ovat saksalaisten vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset.

Saksalaistietokannoista ilmeni, että saksalainen vakuutusyhtiö oli korjauttanut autoa kaikkiaan kymmenillä tuhansilla euroilla ja Mercedes oli ilmeisesti ollut mukana ketjukolarissa.

Ilman saksalaista vakuutustietoa Ilarin tapauksessa kiisteltäisiin nyt siitä, oliko auto riittävän hyvin korjattu tai oliko autolla ylipäätään ajettu sellaista kolaria, josta olisi pitänyt kertoa ostajalle.