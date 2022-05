Ensitesti: Kia toivoo uudesta Nirosta Nissanin ja Toyotan hittiautojen haastajaa.

Oslo

Kia Niron toinen sukupolvi on kahtiajakautunut uutuus: toisaalta ulkomuoto ja kori ovat aivan uudenlaiset, toisaalta voimalinjat ja auton perusrakenne ovat hyvin pitkälle samat kuin ennen.

Luonnollisesti tekniikassa pientä kehitystä vuosien varrella ja sukupolven vaihdoksenkin yhteydessä tapahtuu, mutta käytännössä uuden pinnan alla on nyt tarjolla tuttua ja turvallista tavaraa. Tuttua on sekin, että ensimmäisen sukupolven Niron tavoin uusi sukupolvi tulee tarjolle niin perushybridinä, ladattavana hybridinä kuin sähköisenä Niro EV -mallina. ”Jokaiselle jotakin” on kantava teema.

Sisällä on samaa kahden näytön henkeä kuin Kia EV6:ssa. Niro EV:ssä tuplanäytöt tulevat vakiovarusteena EX-varustetasosta alkaen.

Ulkomuodoltaan uusi Niro on huomattavasti sutjakampi ja nuorekkaampi kuin edeltäjänsä. Uutta ilmettä luodaan nyt myös ns. seikkailupuskureiden avulla. Muotoilu on rehdisti crossover-tyyppistä, ja Kia toivookin uudesta Nirosta aitoa Nissan Qashqain ja Toyota CH-R:n kaltaisten hittiautojen haastajaa.

Mittaristo on Niro EV:ssä täyttä digiä, tietenkin.

Tehtävä ei ole helppo, ja auton karismaa täytyy yrittää kasvattaa pienin, mutta erottuvin muutoksin. Auton mittasuhteet ja ilmeikkyys nousevat tärkeään rooliin.

Tuttua tavaraa: ajosuunnan valitsin on sujuvakäyttöinen pyörylä. Parkki valitaan keskeltä painamalla.

Pituutta Niroon on tullut reilut kuusi senttiä lisää, ja myös akseliväli on pari senttiä runsaampi. Kun leveyttäkin on nyt 2,5 senttiä enemmän ja korkeus on pysynyt samana, vaikuttaa uusi Niro kokonaisuutena entistä virtaviivaisemmalta.

Sitä se on myös käytännössä, sillä ilmanvastuskerroin on saatu puristettua kohtuullisen hyvään, 0,29:n lukemaan. Siinä auttaa auton selkeä erikoisuus, aerodynaamisesti aidosti toimiva C-pilari. Ilma virtaa auton kylkeä pitkin myös C-pilarin takaa, eikä erottuva korin osa ole vain kosmetiikkaa. Tällä on tietenkin merkitystä myös kulutukseen, mikä etenkin Niro EV -sähköautossa korostuu. Uusi Niro kuluttaa vähemmän kuin edeltäjänsä.

Lue lisää: Tässä on nyt maailman sähköautovalmistajien rekisteröintikärki – kiinalaiset aloittaneet jo Suomi-myynnin

Takana on tilaa enemmän kuin aiemmin, mutta mikään varsinainen tilaihme Niro ei ole.

Kasvaneet ulkomitat on pyritty hyödyntämään myös parempina sisätiloina. Tämä konkretisoituu etenkin takaistuimella, jossa jalkatilaa kerrotaan olevan yli kuusi senttiä, ja pääntilaa yli sentin enemmän.

Ensitestin perusteella voi todeta, että tilaa on aidosti enemmän, mutta ei uusikaan Niro mikään varsinainen tilaihme ole. Jos tavoitetilana on tarjota perusauto ns. neljän hengen normiperheelle, ovat asiat tilojen suhteen kunnossa.

Yllättäen tavaratila on versioista suurin juuri Niro EV:ssä 475 litrallaan, ja lisäksi sen keulalta löytyy 20 litran ”frunk”. Sinne hujahtavat esimerkiksi latauskaapelit kätevästi. Ohjaamon desing noudattaa tuoreista sisarmalleista, esimerkiksi Sportagesta ja EV6:sta tuttua tyyliä, ja ohjaamoon on tarjolla kaksi 10,25-tuumaista näyttöä.

Pelkällä sähköllä kulkevan Niro EV:n ajoakusto on kapasiteetiltaan 64,8 kWh. Se mahdollistaa WLTP-syklin mukaisesti 460 kilometrin toimintamatkan yhdellä latauksella. Hyvä uudistus on, että akusto on varustettu nyt navigaatiopohjaisin esilämmitysjärjestelmin, mikä varmistaa parhaan mahdollisen lataustehon saavuttamisen myös Suomen kylmissä olosuhteissa. Suurin mahdollinen latauksen vastaanottoteho on 72 kWh – kohtuullinen, mutta ei mainittavan erinomainen tulos.

Tästä se ilma kulkee läpi: aerodynaaminen C-pilari toimii aidosti.

Eräänlaisena nykyajan normiutuvana erikoisuutena autossa on 220 voltin sähkön ulosotto 3,6 kW:n maksimiteholla. Sillä pyörittää vaikkapa mökillä jos jonkinlaista sähköhärpäkettä – kunhan muistaa, ettei tyhjennä auton akkua, jos mökki sattuu olla täysin sähkötön harvinaisuus.

Niro Plug-in hybridissä on 11,1 kWh:n hybridiakusto. Sen ansiosta auton sähköinen WLTP-toimintamatka on kunnollinen, 65 kilometriä. Kylmissä oloissa tästä toteutunee noin 45 kilometriä. Kulutuslukema on virallisesti 1,0 l/100 km ja CO2-päästö 23 g/km – olettaen, että autoa ladataan ulkoisesta lähteestä. Pieni miinus on lataushybridin heikohko latausteho, vain 3,3 kW. Pistokehybridissä latausyhde on kyljessä, Niro EV:ssä keulalla.

Etutavaratilassa eli ”frunkissa” on kätevää tilaa esimerkiksi latausjohdoille.

Ensitestin ajot suoritettiin prototyypeillä ja esisarjan autoilla, joten arvioissa on pieni varaus. Ohjaustuntumaltaan Niro EV on jonkin verran teennäinen ja keinotekoisen etäinen, mutta ei haitaksi asti. Mutka-ajossa autoa voi silti viedä reippaastikin eteenpäin, ja kiihtyvyys on sitkeää. Uutta on, että mukautuva tasanopeudensäädin osaa hidastaa itsenäisesti mutkiin. Perusajaminen on vaivattoman sujuvaa.

Lue lisää: Näitä automalleja saa nyt hyvinkin nopeasti – joitakin sähköautoja vain muutaman kuukauden odotuksella

Perusmuodossaan 475 litran tavaratila on auton kokoluokassa kookas.

Uudet Nirot saapuvat Suomeen heinäkuussa, ja EV-versiot syyskuussa. Malliston hinnat alkavat 31 324 eurosta, pistokehybridin 36 859 eurosta ja sähkö-Niron 43 489 eurosta.

Maahantuoja kertoo auton saatavuuden olevan hyvä, ja tämän vuoden myyntitavoitteeksi noin 600 uutta Niroa. Ensi vuoden tähtäin onkin sitten 2 000 yksilössä, jolla auto nousisi jo myyntihitiksi. Onnistuuko Kia tavoitteessaan, jää nähtäväksi.

Lue lisää: Moottori-lehti: 31 eri sähköautoa testissä – näin pitkälle pääsee 25 minuutin latauksella

Uusi Niro on edeltäjäänsä 6,5 senttiä pidempi. Takapuskurin tarrakuviot eivät jää tuotantomalleihin, vaan ovat ainoastaan valmistajan huomiohakuisuutta. Kuvan Niro EV -sähköversio on 2,5 senttiä hybridejä korkeampi.

Lue lisää: Koeajo: Kia EV6 on kehunsa ansainnut – pesee sähköserkkunsa muodoillaan ja käytettävyydessä

Tekniikka Kia Niro EV 64,8 kWh 204 hv Business Luxury Niro PHEV on sähköversiota piirun matalampi ja siksi myös aavistuksen menevämmän näköinen. Sähköajoa järjestyy ilahduttavan pitkälti. Moottori sähkömoottori, 150 kW (204 hv), 255 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 7,8 s, huippunopeus 167 km/h Toimintamatka 460 km Latausnopeus 6 h 20 min (11,0 kW, 10-100 %) Ajoakku 64,8 kWh (netto) Kulutus 16,2 kWh / 100 km CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, etuveto Mitat p 4 420, l 1825, k 1 570 mm, akseliväli 2 720 mm, omamassa 1 739 kg, tavaratila 475+20 l Hinta 51 106 euroa Moottori R4, 1 598 cm³, 77 kW (105 hv)/5 700 r/min, 144 Nm/4 000 r/min, sähkömoottori 62 kW (84 hv), 203 Nm Hybridijärjestelmän yhteisteho 135 kW (183 hv), 265 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 9,6 s, huippunopeus 168 km/h Latausnopeus 3 h (3,3 kW) Ajoakku 11,1 kWh (netto) Kulutus 1,0 l / 100 km 95E10 CO2-päästöt 23 g/km Voimansiirto A6, etuveto Mitat p 4 420, l 1825, k 1 545 mm, akseliväli 2720 mm, omamassa 1 610 kg, tavaratila 348 l Hinta 42 524 euroa

Lue lisää: Vuoden auto 2022 -palkinto Kian sähköautolle

Lue lisää: Sattuikohan nyt alle maanantaikappale? IS:n koeajossa Kian uudistunut menestysmalli – ei selvinnyt ihan puhtain paperein

Lue lisää: Kia Sorenton ostanut ajoi puoli vuotta, kunnes tajusi, ettei neliveto toiminutkaan – myyjäliikkeeltä tuli erikoinen ehdotus