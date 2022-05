Huhtikuussa Suomessa rekisteröitiin 500 uutta sähköautoa yksityishenkilöiden käyttöön. If vakuutti niistä yli kolmanneksen.

Vakuutusyhtiö If on todennäköisesti Suomen kokenein sähköautovakuuttaja, sillä yhtiö on vakuuttanut Pohjoismaissa jo yli 100 000 sähköautoa.

Laajaa kokemusta selittää erityisesti Ifin pitkään jatkunut vakuutustoiminta Norjassa, jossa jo yli 80 prosenttia myytävistä uusista autoista on täyssähköisiä.

Suomessa nykyisten ja potentiaalisten sähköautoilijoiden yleisin vakuutushuoli on sähkön loppuminen kesken ajon, kertoo Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

– Tähän vastataksemme laajensimme kaskojemme hinausturvan koskemaan myös latauksen loppumista, Färkkilä kertoo ja sanoo Ifin sähköautovakuutuksen korvaavan hinauksen lähimmälle latauspisteelle Suomessa, Pohjoismaissa sekä EU- ja ETA-alueella.

Toinen suuri sähköautoiluun liittyvä suomalaishuoli liittyy lataamisen ja akkuihin.

– Akut kuuluvat kaskovakuutuksiin, joten niiden vahingot korvataan kolareissa ja muissa vahinkotilanteissa muiden osien tapaan.

Kaskoon sisältyy Färkkilän mukaan myös latausjohto, kun taas kotilatausasema kuuluu Ifillä laajaan kotivakuutukseen.

Tammi-huhtikuussa Suomessa ensirekisteröidyistä autoista täyssähköautoja oli 14 prosenttia.

Vertailun vuoksi Norjassa myytävistä uusista henkilöautoista jo yli 80 prosenttia oli täyssähköisiä, kun taas Ruotsissa osuus oli samaan aikaan 27 prosenttia.