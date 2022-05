Suomessa Duster on myynnissä Dacia-tuotemerkin alla.

Suomessa Duster on Dacia, Ukrainassa Renault ja Venäjällä ”ennennäkemätön uusi Lada-malli” – ainakin jos Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön autoteollisuuden osastojohtajaa on uskominen.

Renault on toimittanut yhteensä sata Renault Duster -katumaasturia Ukrainan poliisin tarpeisiin, tiedottaa Renault Ukraine.

Duster-toimitus on maahantuojan mukaan ensimmäinen sitten sodan alun ja kauan odotettu, sillä Ukrainan poliisi on menettänyt sota-aikana runsaasti ajoneuvokalustoa ja tarve uusille välineille on kova.

Lue lisää: Edullisista autoistaan tunnettu Dacia uusi logonsa – parempi kuin vanha?

Renault-konsernin valmistama Duster-malli on ollut viime päivinä autolehtien otsikoissa myös Venäjällä, sillä Venäjän federaation teollisuus- ja kauppaministeriön autoteollisuuden ja rautatietekniikan osaston johtaja Denis Pak ilmoitti Rossija24 -televisiokanavalla Toljattin Lada-tehtaiden alkavan valmistaa Lada Dustereita.

Toistaiseksi Lada Dusteria ei kuitenkaan ole olemassa.

Lue lisää: Aftonbladet: Käytettyjen lataushybridien hinnat Ruotsissa ampaisseet ylös – kovien nousijoiden joukossa myös bensiini- ja dieselmalleja

Toteutuessaan Lada Duster olisi käytännössä Renault Duster, johon olisi vaihdettu Ladan logot.

Renaultin Duster-tuotantolinja on siis yhä asennettuna Moskovan autotehtaalle, mutta seisoo pysäytettynä Ukrainan sodasta johtuvien laajojen tuonti- ja liiketoimintakieltojen vuoksi.

Lue lisää: Tässä ovat autot, jotka eivät kelpaa Venäjän autovarkaille – listalla monta suomalaisillekin tuttua mallia

Venäjä on lisäksi kansallistanut Moskovan autotehtaan eli pakottanut Renaultin luovuttamaan tehtaan Venäjän viranomaisten haltuun yhdellä ruplalla.

Jos Renaultin Duster-tuotantolinja siirretään Pakin sanoman mukaisesti kokonaan toiselle eli Toljattin tehtaalle, on kyseessä pitkä, mahdollisesti jopa vuosien projekti.

Dustereiden kokoonpanon jatkuminen Lada-merkin alla edellyttäisi myös komponenttitoimitusten järjestämistä tavalla tai toisella – joko Renault-osina, tai esimerkiksi kiinalaisina piraattiversioina.

Lue lisää: Venäjä aikoo kansallistaa Pietarin valtavan autotehtaan

Tällä hetkellä suurin osa Dusterin valmistuksessa tarvittavista komponenteista on Venäjältä joka tapauksessa loppu, eikä länsitoimituksia ole luvassa.

Renault Dusterin muuttaminen Ladaksi saattaakin olla Venäjän hallinnon propagandatemppu, jolla se pyrkii esittämään autoteollisuutensa voimaa kansalaisilleen.

Suomessa Renault Dusteria myydään nimellä Dacia Duster.