Myyjä jätti kertomatta käytetystä Ford Mustangista olennaisen tiedon – näin verbaalipainin jälkeen kävi

Kuluttajariitalautakunta saa melko usein ratkaistavakseen ajoneuvojen valmistusvuotta koskevia valituksia.

Tavallista on, että myyjä jättää kertomatta jotain olennaista auton valmistusvuodesta, mutta pudottelee kuluttajalle tarkat tiedot ensirekisteröinnistä ja käyttöönottovuodesta.

Kuluttajariitalautakunnan huhtikuinen ratkaisu koski 5.7.2017 käyttöönotetun Ford Mustangin valmistusvuotta.

Helsinkiläinen mies osti viime vuoden huhtikuussa Mustangin, jolla oli ajettu 54 000 kilometriä. Hintaa autolla oli 37 500 euroa.

Rekisteröintitietojen mukaan auto oli ensirekisteröity Suomeen 17.4.2018. Kuluttajariitalautakunnalle toimitetussa myynti-ilmoituksessa auton vuosimalliksi kerrottiin 2017.

Kuten tavallista, ostajalle selvisi vasta kaupanteon jälkeen tosiasiallinen valmistusvuosi – tässä tapauksessa 2016.

Myyjä ei ollut saanut kuitenkaan ennen kaupantekoa kakaistua Mustangin valmistusvuotta ostajalle, ja osapuolet joutuivat melko pian kaupanteon jälkeen käymään verbaalipainia valmistusvuodesta.

Ostaja käsitys oli, että auton myynti-ilmoituksessa oli harhaanjohtavaa tietoa, sillä Mustangia kaupattiin uudempana kuin se oli.

Ostaja piti oikean tiedon panttaamista niin merkittävänä, että vaati 5 000 euron hyvitystä tiedonantovirheestä. Puhelinkuluista hän esitti kymmenen euron vaatimuksen.

Myyjäliike kiisti virheen ja kuluttajan korvausvaatimuksen. Se totesi lautakunnalle antamassaan vastauksessa, että auto on valmistettu 2016, mikä on normaalia 2017 myydyille autoille.

Ratkaisussaan kuluttajariitalautakunta toteaa, että auton on vastattava annettuja tietoja. Myyjän on lisäksi kerrottava oma-aloitteisesti olennaiset tiedot, joiden voidaan olettaa vaikuttavan kauppaan. Jos myyjäliike jättää jonkin olennaisen tiedon kertomatta, on kyse kuluttajansuojalain mukaan tiedonantovirheestä.

Lautakunta toteaa, että vuosimallilla tarkoitetaan kutakin mallivuotta varten tarkoittamaa mallia, joka voi poiketa ensirekisteröinti- ja käyttöönottoajankohdasta.

Yksityisen kuluttajan käsitys auton iästä määräytyy näin ollen yleensä sekä vuosimallin että käyttöönottoajankohdan perusteella. Kun myyjä kertoo käyttöönottovuodesta, ostajalle syntyy perusteltu käsitys auton iästä.

Jos myyjäliike ei ilmoita, että vuosimalli poikkeaa selvästi käyttöönottoajankohdasta, auto ei vastaa sitä käsitystä, joka on ostajalle syntynyt, lautakunta toteaa.

Tyypillistä lautakunnan mukaan on, että autonvalmistajat voivat valmistaa seuraavan mallivuoden autoja jo edellisen vuoden puolella. Se, että auton valmistusvuosi poikkeaa ensirekisteröintivuodesta, ei osoita, että autossa olisi virhe.

Mustang-kaupassa lautakunnan käsityksen mukaan ostajalle on voinut auton markkinointitietojen perusteella syntyä käsitys, että auto on vuosimallia 2017 ja että se oli myös valmistettu samana vuonna.

Lautakunnan käsityksen mukaan myyjän olisi pitänyt kertoa ostajalle, että auto on valmistettu 2016 ja että sen vuosimalli on 2016. Näyttötaakka ostajalle kerrotuista tiedoista on myyjällä. Tällaista näyttöä ei ollut esitetty, lautakunta toteaa.

Virheen taloudellisesta merkityksestä tai vaikutuksesta auton arvoon ei ole annettu mitään selvitystä, eikä mitään näyttöä annettu virheen vaikutuksesta auton käytettävyyteen.

Ostajalla oli oikeus korvaukseen kuluttajansuojalain perusteella. Lautakunta suositti tuhannen euron hinnanalennuksen antamista kuluttajalle yksimielisesti.