Hämeen poliisilaitos tiedotti perjantaina raskaan liikenteen ajoneuvoihin kohdistuneista murroista. Rikollisten mukaan on tarttunut yritysten maksukortteja, joilla on tankattu huomattavia määriä polttoainetta.

Hämeen poliisille on ilmoitettu viimeksi kuluneen viikon aikana muutamista ajoneuvoihin kohdistuneista murroista, joiden yhteydessä ajoneuvoista on anastettu polttoainemaksukortteja. Korteilla on tankattu usealla raskaan liikenteen tankkauspisteellä suuria määriä polttoainetta. Määrät ovat olleet niin suuria, että polttoainetta on tankattu mahdollisesti myös erillisiin säiliöihin.

Hämeen poliisi pyytää mahdollisia havaintoja Neste Truck Lahti Saksala Vanhanradankadun asemalla 14.5.2022 kello 04.30-04.50 tehdyistä tankkauksista sekä Neste Truck Mäntsälä Välketien asemalla 14.5.2022 kello 5.30-6.00 ja kello 10.30-11 aikoihin tapahtuneista tankkauksista. Havainnot pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi

