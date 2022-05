Autojen mallinimiä ei keksitä hatusta vetämällä, mutta aina ei mene pohdinnan jälkeenkään niin sanotusti putkeen.

Fiat 500 on nimetty vuonna 1957 esitellyn takamoottorisen mallin mukaan. Alkuperäisessä mallissa käytettiin 479 kuution kaksisylinteristä moottoria, jonka teho oli 13 hevosvoimaa. Fiat pyöristi iskutilavuuden ylöspäin saavuttaakseen 500:n. Siitä nimi.

Alfa Romeo MiTo.

Alfa Romeo valitsi nimen MiTo kahdesta syystä. Ensinnäkin se osoittaa, että viistoperä on kehitetty Milanossa ja koottu Torinossa. Toisekseen sana mito tarkoittaa italiaksi myyttiä.

Bentley nimesi ensimmäisen maastoautonsa Kanarian korkean huipun Roque Bentaygan mukaan. Brittiyritys tarjosi vain vähän viitteitä siitä, miksi se valitsi tämän tietyn kalliomuodostelman. Ehkä Bentley Bentayga vain soi kauniisti?

Bentaygan kilpailija Cullinan on Rolls-Roycen muskeleilla varustettu auto, joka on nimetty Etelä-Afrikasta vuonna 1905 löydetyn jättimäisen timantin mukaan.

Chrysler PT Cruiser

Entä Chrysler PT Cruiser? Jotkut väittävät, että PT Cruiser tarkoittaa henkilökohtaista kuljetusta. PT oli myös sisäinen nimitys alustalle, jolle malli rakennettiin. Muitakin selityksiä nimelle on.

Dodge käyttää SRT-liitettä tehokkaimpien autojensa yhteydessä. SRT tarkoittaa katu- ja kilpatekniikkaa.

Japanilaiseen kei-luokkaan loksahtava Daihatsu Naked tuntuu yksinkertaisesti vain, no, hyvin kummalliselta nimeämisratkaisulta.

Toyota suunnitteli alkuperäisen RAV4:n ennen kuin termi SUV tuli laajalti tunnetuksi, joten sille oli keksittävä oma nimi. RAV4 eli Recreational Active Vehicle with 4-wheel Drive tarkoittaa vapaasti ottaen vapaa-ajan aktiivista nelivetoautoa.

Mazda MX-5

MX-5 Miata on Mazdan suositun roadsterin kansainvälinen nimitys. Se on lyhenne, joka tarkoittaa Mazda Experimental -projektia numero viisi. Miata avoautolle Pohjois-Amerikan markkinoilla annettu nimi on johdettu vanhasta saksankielisestä miata-sanasta, joka tarkoittaa palkkiota.

Lue lisää: Kilpamersun proto­tyypistä tuli maailman kallein huuto­kaupattu auto – myytiin käsittämättömään 135 miljoonan euron hintaan

Studebaker Dictator saattoi kuulostaa hienolta ennen kuin uutiset Euroopasta kantautuivat Pohjois-Amerikkaan 1930-luvulla. Vuonna 1937 nimeksi tuli Commander.

Mercedes-Benz kutsui G-sarjaa Geländewageniksi eli maastoautoksi. Lempinimi G-Wagen pelkistyi G-sarjaksi, kun valmistaja uudisti nimijärjestelmänsä vuonna 1994.

Renault’n markkinointiosasto keksi vuonna 1993 esitellyn lähtötason mallin nimeksi Twingo. Nimi on yhdistelmä kolmesta tanssityylistä: twist, swing ja tango.

Ford Cortina.

Ford Cortina on nimetty kuuluisan italialaisen hiihtokeskuksen Cortina d'Ampezzon mukaan.

Morris Isis -mallia valmistettiin 1929-1931. Ymmärrettävästi rajatarkastuksissa voisi nykymaailmassa kulua aikaa.

Honda antoi mallin nimeksi Jazz luovuttuaan alkuperäisestä ideasta.

Honda nimesi mallinsa nimellä Fitta, mutta sitten tehdas löysi ruotsin kielen sanakirjan ja autosta tuli Jazz. Muutamilla markkina-alueilla mallinimi muuttui muotoon Fit.

Volkswagenin mallit Golf, Jetta, Polo, Passat ja Scirocco tulevat eri tuulten mukaan. Arteon sen sijaan pohjautuu taidetta merkitsevään kreikan kielen sanaan ”artem”.

Espanjalaisen Seatin tulevien mallien nimet ovat helposti jäljitettävissä, jos vanha linja pitää. Mallit nimetään espanjalaisten paikkakuntien mukaan: León, Ibiza, Arona ja Ateca. Tarraco viittaa Tarragonan kaupunkiin.

Qashqai on paitsi Nissanin valmistama suosittu SUV-malli myös turkinsukuista kieltä puhuva heimo. Kuka tietää taustan sille, miksi Nissan valitsi kyseisen nimen? Yhdysvalloissa Qashqai oli ilmeisesti aivan liian vaikea lausua, joten mallia alettiin markkinoida Rogue Sport -nimellä.

Mazda ei muistanut avata espanjan sanakirjaa.

Espanjankieliset nimet ovat ajoittain autonvalmistajille tuskallisia. Kuuluisa esimerkki on Mazda Laputa. Nimi Laputa tuli Jonathan Swiftin kirjasta Gulliverin retket (Travels into Use Multi Remote Nations of the World), mutta valitettavasti se liitetään myös espanjankieliseen sanaan La Puta, joka merkitsee maksusta erinäisiä palveluksia myyvää naista.

Lue lisää: Mitä tiedät 1990-luvun autoista? Vain kaikkein kovin rasvanäppi saa 12/12 tästä visasta

Entä italian kieli? Kuinka sana yksi eli Uno voi aiheuttaa ongelmia? No, Suomessa nimen Uno voi mieltää joko miehen nimeksi Uuno tai synonyymiksi sanalle tyhmä.

Lähteet: Motortrend, Autocar, Carthrottle, The Sunday Times