Fiatin merkitys matkailuautoalustana vähenee – Hobby ja Volkswagen aloittavat yhteistyön

Volkswagen valmistaa omalla tehtaallaan kahta erilaista Crafter-korista Grand California -retkeilyautoa. Ensi mallivuodesta alkaen myös Hobbylla on Crafter-korisia retkeilyautoja.

Fiat Ducaton asema pakettiautokoristen retkeilyautojen suosituimpana aihiona vähenee entisestään, kun saksalainen matkailuajoneuvovalmistaja Hobby aloittaa yhteistyön Volkswagen Hyötyautojen kanssa. Aiemmin tänä vuonna matkailuajoneuvovalmistaja Erwin Hymer Group ilmoitti samanlaisesta yhteistyöstä Fordin kanssa.

Suomen ja kotimaansa Saksan matkailuvaunukaupan ykkösmerkkinä vuosia olleen Hobbyn menestyksen perustana on laaja mallisto, josta löytyy kilpailukykyiseen hintaan vaihtoehtoja harrastustaan aloittelevista karavaanareista aina luksusta mieliviin saakka.

Matkailuautoissa Hobby ei sen sijaan kuulu isoimpien toimijoiden joukkoon Euroopan tasolla. Suomessa Hobbyn matkailuauto ovat kuitenkin kasvattaneet koko ajan suosiotaan, ja viime vuonna merkki teki kovan nousun nousemalla kärkikymmenikön ulkopuolelta viidenneksi rekisteröidyimmäksi merkiksi.

Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen Hobby on matkailuautojen rekisteröinneissä jaetulla kolmannella sijalla. Hobby on tähän saakka valmistanut matkailuautonsa Fiat Ducaton ja Citroën Jumperin koriin tai alustalle.

Nyt julkistettu yhteistyö Volkswagen Hyötyautojen kanssa ei ainakaan heikennä Hobbyn asemia koko ajan suosiotaan kasvattavien peltikoristen retkeilyautojen markkinoilla. Yhteistyö käynnistyy ripeästi, sillä Hobby esittelee ensimmäiset Crafter-koriset retkeilyautonsa jo elokuussa Düsseldorfissa järjestettävässä Euroopan suurimmassa karavaanialan messutapahtumassa Caravan Salonissa.

Volkswagen aloitti muutama vuosi sitten omien Crafter-koristen retkeilyautojen valmistuksen Puolassa olevalla Crafter-tehtaalla, ja näiden Grand California -retkeilyautojen myötä autojätti tuli myös Suomen matkailuautomarkkinoille. Aihioiden myyminen Hobbylle on normaalia autoalan yhteistyötä.

– Yhteistyö Volkswagen Hyötyautojen kanssa avaa Hobby-Fendt Groupille täysin uusia mahdollisuuksia. Crafter tuo mukanaan kaikki ne ominaisuudet, jotka ovat tuttuja asiakkaillemme jo heidän henkilöautoistaan, ja joita he arvostavat. Hobbylle tämä on ihanteellinen hetki portfolion strategiselle laajentamiselle ja siirtyä premium-matkailuautojen segmenttiin, joka on yksi voimakkaimmin kasvavista vapaa-ajanajoneuvomarkkinoiden kategorioista, sanoo Volkswagen Hyötyautojen tiedotteessa Hobbyn toimitusjohtaja Bernd Löher.

Asiakkaiden kannalta on merkittävää, että Volkswagenilla – samoin kuin matkailuajoneuvovalmistajien keskuudessa suosiotaan kasvattavalla Fordilla – on esimerkiksi Suomessa selvästi kattavampi korjaamoverkosto kuin Fiatilla.

