Katumaastureiden jyräämä tila-auto palaa – tässä on Renault’n vastaus

Renault loi Euroopassa tila-automarkkinat, jotka ovat sittemmin hyytyneet. Uudella Scenic Vision -tutkielmalla valotetaan merkin tulevaisuutta monella tasolla.

Pariisi

Viime aikoina Renault’n tutkielmat eivät ole olleet utopistisia kuvitelmia, vaan ne ovat kertoneet hyvin täsmällisesti tulevasta. Syksyllä 2020 näytetty Mégane eVision tuli vähän yli vuosi myöhemmin lähes sellaisenaan tuotantoon Mégane E-TECH Electricinä.

Nyt Renault toistaa samaa kaavaa, sillä yhtiön muotoilujohtaja Gilles Vidal lupasi Scenic Visionin tuotantoversion olevan myynnissä vuonna 2024.

Ilta-Sanomat pääsi tutustumaan jo ennakkoon tutkielmaan, jossa on käytetty hyväksi Scenicin DNA:ta. Autoon on helppo astua, ja sähköautona sen lattia on täysin tasainen. Luultavasti tuotantomallissa tyydytään vielä perinteiseen oviratkaisuun ihan jo hinnan takia, mutta sisätilat ovat muilta osin yhtä väljät.

Scenic Visionin linjat eivät Vidalin mukaan muutu juuri lainkaan tuotantoversioon siirryttäessä. Erityisen ylpeä muotoilija oli keulan valoista, jotka toistavat Renault’n uuden merkin muotoja. Ne otetaan vähitellen käyttöön kaikissa uusissa Renault-malleissa.

Takaa katsottuna Scenic Visionissa on paljon jyrkkiä linjoja, joiden taustalta löytyy yhtäläisyyttä muihin uusimpiin Renault-malleihin.

Sisustuksessa on uutta ajattelua, sillä edessä ajajan ja matkustajan istuimet ovat erilaiset. Kuljettajalla on runsaasti tukea, kun taas matkustajan istuimessa keskitytään mukavuuteen. Myös takapenkki vaikuttaa oikein viihtyisältä, mikä onkin tärkeää, koska Scenic Vision on tarkoitettu pitkille matkoille. Tosin sisustuksen ideat tulevat tuotantomalleihin vasta vähän myöhäisemmässä vaiheessa.

Tuo koskee varmasti ennen kaikkea ohjaamoa, joka muistuttaa tietokonepelejä. Ohjauspyörän tilalla on ohjain, eikä perinteistä mittaristoa tai katkaisimia ole lainkaan. Kaikki tarvittava tieto löytyy tuulilasin alalaidassa olevasta heijastusnäytöstä. Tuttujen hallintalaitteiden sijaan ohjaamossa on kymmenen pientä kosketusnäyttöä, joiden toimintoja voi muokata oman mielen mukaiseksi. Niillä käytetään kaikkea ajosuunnan valinnasta lämpötilan säätöön.

Renault korostaa Scenic Visionissa kaikin tavoin ympäristön huomioon ottamista. Sen takia auton materiaaleista 70 prosenttia on kierrätettyjä ja elonsa päätteeksi auto saadaan käytettyä 95-prosenttisesti seuraavan valmistamiseen.

Ohjauspyörä on korvattu tietokonepelimäisellä ohjaimella ja katkaisinten tilalla on 10 pientä kosketusnäyttöä.

Yksi yllättävä asia on värimaailma, sillä kaikki on mustaa ja valkoista. Valkoisella verhoilulla on suora suhde kierrätykseen, sillä väripigmenttien puute auttaa käyttämään hyvin helposti kierrätysmuovista tehdyn istuimen pehmusteet, verhoilut ja ompeleet uudelleen.

Koemallissa esimerkiksi koko lattia on tehty sataprosenttisesti käytetyistä maitopulloista ja muoviputkista. Siinä ei ole sinällään mitään yllättävää, sillä Renault aloitti kierrätysmuovin käytön autoissaan jo vuonna 1995 eli melkein kolmekymmentä vuotta sitten. Kaikki Scenic Visionista löytyvä alumiini, hiilikuitu ja platina ovat sataprosenttisesti kierrätystavaraa.

Kaikkein kauimmas tulevaisuuteen kurkistetaan Scenic Visionin voimalinjassa. Hybridi saa tässä koemallissa aivan uuden merkityksen, kun sähkömoottorin rinnalla on polttokenno venyttämässä toimintamatkaa.

Sisään on helppo päästä, kun keskipilaria tai kynnystä ei ole. Edessä istuimet ovat erilaiset ja mukavuus on pääasia matkustajien istuimissa.

Renault kehittää uutta perusrakennetta, missä sähkömoottori on siirretty edestä taakse. Eteen asennetaan hiilikuituinen vetysäiliö ja lattian alta ajoakun takapuolelta löytyy polttokenno. Sähkömoottori on periaatteessa sama 160 kilowattia kehittävä kuin Mégane E-TECH Electricissä. Ajoakkua on kehitetty pienemmäksi, kevyemmäksi ja halvemmaksi. Tutkielmassa sen energiasisältö on 40 kWh.

Toimintamatkaksi kerrotaan aika pienestä ajoakusta huolimatta 800 kilometriä. Siinä astuu kuvaan mukaan tuo 16 kilowatin tehoinen polttokenno, joka lataa akkua. Tauot voi pitää todella lyhyinä, sillä vetysäiliön saa täyteen vajaassa viidessä minuutissa. Tämä siiis joskus 2030-luvulla, jolloin Renault’n ennusteen mukaan vedyn jakelu on järjestetty. Toistaiseksi esimerkiksi Suomessa ei ole yhtään paikkaa, mistä vetyä voisi tankata.

Renault tuo Scenic Visionissa paljon edistyksellisiä oivalluksia, kuten aivan uudelleen ajatellun istuimeen sijoitetun turvatyynyn. Turvallisuutta painotetaan muutenkin voimakkaasti, sillä Renault haluaa vähentää onnettomuuksien määrää kahdella kolmanneksella. Siinä auttavat kuljettavaa neuvova ja valvova järjestelmä sekä ajoneuvojen välinen tiedonvaihto.

Uusi Scenic Vision -tutkielma vahvistaa, ettei Renault ole menettänyt uskoaan tila-autojen suhteen. Nykyistä Sceniciä vähän suurempi tuleva sähköautomalli (kymmenen senttiä pidempi akseliväli ja kori) saattaa hyvinkin nousta samanlaiseksi menestykseksi kuin sen edeltäjät aikoinaan.

Tausta Vallankumouksellinen Futuristisen koemallin muodot säilyivät keulaa lukuun ottamatta lähes sellaisenaan vuonna 1996 esiteltyyn Renault Mégane Scéniciin. Ensin Renault toi Eurooppaan vuonna 1984 tila-autot Espacellaan. Vuonna 1996 se loi aivan uuden keskikokoisten tila-autojen luokan esitellessään Mégane Scenicin. Ennustus tulevasta saatiin jo viisi vuotta aiemmin Frankfurtin autonäyttelyssä, kun Renault paljasti Scenic Concept Car -tutkielmansa. Edistyksellinen auto oli suunniteltu ennen kaikkea nuorille naisille, mikä näkyy auton sisustuksessa. Uutta ajattelua olivat liukuovi auton oikealla puolella, sekä erilliset istuimet takana, jotka säilyivät tuotantoon saakka. Liukuovi korvattiin tavallisella korissa, joka noudatti hyvin pitkälle koemallin linjoja. Renault Mégane Scenicistä ja sitä seuranneesta Scenicistä tuli suurmenestys: myyntimäärä Euroopassa lähes viisi miljoonaa kappaletta! Katumaasturien rynnistäessä markkinoille kiinnostus tila-autoja kohtaan hiipui. Renault reagoi ja lopetti tänä vuonna Scenicin valmistuksen. Suomessa mallin myynti päättyi jo pari vuotta sitten.