Ensitesti: Ford sähköistää hyötyautomarkkinoita tosissaan. Uudesta E-Transitista on tarjolla peräti 46 malliversiota.

Barcelona, Espanja

Hyötyautojen sähköistyminen etenee vääjäämättömästi, synnyttäväthän paketti- ja jakeluautot ison osan kaupunkiympäristöjen päästöistä. Täyssähköpakettiautot eivät yleisty Suomessa ryminällä, mutta ainakaan Fordin tarjonnasta se ei jää kiinni.

Monella valmistajalla on pakettiautoistaan ja alustoistaan yksittäisiä sähköautomalleja, mutta Ford tuo Euroopan markkinoille viisi uutta täyssähköistä hyötyajoneuvomallia vuoteen 2024 mennessä. Nyt jo myynnissä olevan ison E-Transitin alapuolelle ovat tulossa Transit Custom- ja Transit Courier -pakettiautot sekä Tourneo Custom- ja Tourneo Courier -tila-autot.

Mittarit on muutettu sähköautomoodiin. Keskiosan infonäyttö on turhan täyteen ahdettu.

E-Transitin kohdalla riittää valinnanvaraa, sillä autosta on kolme akselivälipituutta ja kaksi kattokorkeutta. Erilaisia perusmalleja on 25, ja niistä on Suomessa hinnoiteltu yhteensä peräti 46 eri malliversiota. Pakettiauton ja alustan kokonaismassavaihtoehdot ovat 3,5, 3,9 ja 4,25 tonnia, jatko-ohjaamopakettiauton 3,9 ja 4,25 tonnia.

Sync 4 -tietoviihdejärjestelmää käytetään 12-tuumaisen kosketusnäytön kautta. Ilmastoinnin painikkeet ovat näytön alalaidassa.

Tehostettu jarrutus kytketään kierrettävän ajosuunnanvalitsimen keskellä olevasta L-painikkeesta.

Ajoakku on lattian alla, joten se ei vaikuta pakettiauton tavaratilan kokoon. Akku pienentää jonkin verran kantavuutta, mutta selvimmin sen vaikutus näkyy vetomassassa: vain alle 3,5-tonnisilla malleilla saa vetää, ja silloinkin enintään 750-kiloista jarrullista kärryä.

Paritakaovet avautuvat kahteen asentoon.

Polttomoottori-Transitin saa etu-, taka- ja nelivetoisena, mutta E-Transit on aina takavetoinen. Isossa sähköpakettiautossa on takana poikkeuksellisesti erillisjousitus, mikä parantanee ajomukavuutta.

Akun nettokapasiteetti on kaikissa malliversioissa 68 kilowattituntia, mutta moottorin tehovaihtoehtoja on kaksi – 184 hv:n ja 269 hv:n hintaero on noin 2 000 euroa. 3,5-tonnisten WLTP-toimintamatka on noin 250 km ja 3,9-tonnisten noin 300 km – käytännössä siis parisataa kilometriä.

Yhdentoista kW:n sisäisellä laturilla akun saa täyteen yön aikana. Virtaa on mahdollista säästää huippunopeutta, kiihtyvyyttä ja ilmastointia rajoittavan eco-ajotilan avulla. Kolmas ajotila on tarkoitettu märille ja liukkaille pinnoille.

E-Transitin käyttö on helppoa. Ajosuunta valitaan kiertosäätimellä, joka on samassa paikassa kuin polttomoottoriautoissa keppimäinen vaihteenvalitsin. Tehostettu jarrutus kytketään säätimen keskellä olevasta napista, mutta yhden polkimen ajoa E-Transit ei mahdollista. Seisontajarru on sähkötoiminen.

Ratti säätyy molempiin suuntiin, istuimet ovat asialliset ja tila riittää kolmelle.

Miehistöohjaamossa on kolmen hengen takapenkki.

E-Transitin vakiovarustus on maahantuojan mukaan merkittävästi parempi kuin dieselmalleissa. Vakiovarustukseen kuuluu muun muassa 12 tuuman kosketusvärinäyttö, Sync 4 -tietoviihdejärjestelmä ja navigointi sekä lämmitettävä tuulilasi.

Vakiovarusteisiin lukeutuvan FordPass Connect -modeemin ansiosta liitettävyyspalvelut ovat aina käytettävissä, mikä auttaa nostamaan yrityksen tuottavuutta ja parantamaan autojen hyötykäyttöä. 1 200 euron hintaisen ProPower Onboard -järjestelmän myötä autosta saa otettua verkkovirtaa esimerkiksi työkaluille.

Sähkö-Transitit maksavat noin 20 000 euroa vastaavia dieselmalleja enemmän, mutta isolle pakettiautolle on mahdollista saada hankintatukea 6 000 euroa.

Sähköauton hintaa mietittäessä pitää huomioida myös sen pienemmät käyttö- ja huoltokustannukset. 20 000–30 000 euron autoveron puuttumisen vuoksi miehistöohjaamoiset E-Transitit maksavat jopa vähemmän kuin polttomoottoriset henkilökuljetusmallit.

TEKNIIKKA Ford E-Transit L3H2 350 135 kW Takamoottorisessa E-Transitissa on erillisjousitus. Akku on akseleiden välissä. MOOTTORI sähkömoottori takana, 135 kW (184 hv), 430 Nm TOIMINTAMATKA 247 km AJOAKKU 68 kWh (netto), sisäinen laturi 11 kW VOIMANSIIRTO A, takaveto MITAT p 5 981, l 2 059, k n. 2 500 mm, akseliväli 3 750 mm, kokonaismassa 3 500 kg, kantavuus 895 kg, vetomassa (jarrullinen) 750 kg, tavaratila 11 m3 Hinta 65 405 euroa

