Monien eri tuotteiden maahantuonti on rajoitettua, luvanvaraista tai jopa kiellettyä. Jos matkalle aikoo lähteä lääkkeiden tai lemmikkien kanssa tai kohteesta on tarkoitus ostaa erilaisia tuomisia, kuten tupakkatuotteita tai kalliita tavaroita, kannattaa paluuseen varautua jo etukäteen tutustumalla Tullin ohjeisiin. Myös sillä on merkitystä, mistä päin maailmaa Suomeen tulee.