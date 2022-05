Fordin sähkö-Transitista tulee lähes 50 mallia – yksi malliversio halvempi kuin dieselvaihtoehto

Sähköistäminen nostaa isojen Transit-pakettiautojen hintoja vähintään 20 000 euroa, mutta Suomen verotus ”pudottaa” yhden malliversion hintaa yli 20 000 euroa.

Uusi E-Transit on Fordin ensimmäinen täyssähköinen hyötyajoneuvomalli, ja kilpailijoihin verrattuna tarjolle tulee heti kattava mallivalikoima myös Suomessa – meillä E-Transit lanseerataan vuoden toisella puoliskolla.

E-Transit on maailman myydyimmän pakettiauton täyssähköinen versio, ja se toimii Ford Pron lanseerauksen keihäänkärkenä Euroopassa. Ford Pro on Fordin uusi globaali liiketoimintayksikkö, joka tuottaa ratkaisuja kaiken kokoisille yrityksille niiden tuottavuuden parantamiseksi tarjoamalla asiakkailleen kattavan paketin, johon kuuluvat ajoneuvot, ohjelmistot, latauspalvelut, huollot ja rahoitus.

Ford Pro -palveluiden saatavuus ja sisältö vaihtelevat markkinoittain, ja paikalliset sisällöt ja aikataulut vahvistetaan myöhemmin.

Paritakaovet avautuvat kahteen asentoon, mutta sivuliukuovea ei ole. 3,9-tonnisten jatko-ohjaamomallien kantavuus on 1 135 kiloa, mutta autolla ei saa vetää minkäänlaista kärryä.

Kilpailukykyisiksi luokiteltujen hintojen, kuljetuskapasiteetin ja kantavuuden sekä useiden mallivaihtoehtojen ansiosta Fordilla uskotaan vahvasti uuden täyssähkömallin menestykseen myös Suomessa.

– E-Transitin ominaisuudet ovat luokkansa parhaat. Se on suorituskykyinen, sen sähköinen toimintamatka on pidempi kuin kilpailijoilla, ja mallista on saatavana huikea määrä eri versiota. Lisäksi siinä on edistyksellisiä kuljettajaa avustavia teknologioita ja liitettävyysominaisuuksia, jotka helpottavat jokapäiväistä työntekoa – ja kaikki tämä erittäin kilpailukykyiseen hintaan. E-Transit asettaa uuden standardin täyssähköisten hyötyajoneuvojen luokassa ja on kuin luotu asiakkaille, jotka haluavat vaihtaa ympäristöystävällisempään kalustoon tinkimättä auton käytännöllisyydestä, sanoo Fordin hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Reima Sievänen.

E-Transitin kohdalla riittää valinnanvaraa, sillä autosta on kolme akselivälipituutta ja kaksi kattokorkeutta. Erilaisia perusmalleja on 25, ja niistä on Suomessa hinnoiteltu yhteensä peräti 46 eri malliversiota.

Pakettiauton ja alustan kokonaismassavaihtoehdot ovat 3,5, 3,9 ja 4,25 tonnia. Lisäksi tarjolla on jatko-ohjaamopakettiauto 3,9 ja 4,25 tonnin kokonaispainoluokissa.

Miehistöohjaamossa on kolmen hengen yhtenäinen takapenkki. Istuma-asento on kohtuullisen hyvä, vaikka penkin ainoat säädettävät osat ovat pääntuet.

Turkissa valmistettavissa takavetoisissa E-Transiteissa on malliversiosta riippumatta 68 kilowattitunnin ajoakku. Moottorin tehovaihtoehtoehdot ovat 184 ja 269 hevosvoimaa. Tehokkaampi moottori nostaa auton hintaa noin 2 000 euroa.

3,5-tonnisten WLTP-toimintamatka on noin 250 km ja 3,9-tonnisten noin 300 km – käytännössä siis parisataa kilometriä.

E-Transitin hinnat alkavat 3,5-tonnisissa pakettiautoissa reilusta 64 000 eurosta – sama 350 L2 H2 malli maksaa 170-hevosvoimaisella dieselmoottorilla ja automaattivaihteisena etuvetona reilut 44 000 euroa.

Fordilta muistutetaan, että Transit-kokoluokan pakettiautolle on mahdollista saada hankintatukea 6 000 euroa. Sähköauton hintaa mietittäessä pitää huomioida myös sen pienemmät käyttö- ja huoltokustannukset.

Yhden malliversion kohdalla sähköistäminen kuitenkin laskee hankintahintaa. 3+3-paikkaisen jatko-ohjaamopakettiauton lähtöhinta on 170-hevosvoimaisena etuvetoautomaattina 73 680 euroa, kun jatko-ohjaamoisten E-Transitien hinnat alkavat 68 515 eurosta. Merkittävä ero autoissa on se, että dieselmoottorista saa ajaa B-kortilla, kun taas E-Transitit ovat 3,9- tai 4,25-tonnisia.

Miehistöohjaamoisten mallien hintojen ”aleneminen” johtuu siitä, että Suomessa hinnoiteltujen dieselmallien hinnassa on autoveroa 22 000–35 380 euroa.

