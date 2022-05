Tuen tarkoitus on estää muun muassa kassakriisejä ja konkursseja.

Kuljetusalalla toimiva yritys, jolla on voimassa oleva liikennelupa ja hallinnassaan kuljetustoiminnassa tarvittava ammattikäyttöön rekisteröity ajoneuvo, voi saada pian hakemuksesta polttoainetukea.

Asia selviää lausuntokierroksella olevasta uudesta lakiluonnoksesta, jonka puitteissa hallitus aikoo jakaa dieselpolttoainetta käyttävälle kuljetusalalle yhteensä 75 miljoonaa euroa.

Tuki on lakiluonnoksen mukaan tarkoitus maksaa siten, että yritys ilmoittaa kuukausittain valtiokonttoriin luvanvaraiseen kuljetustoimintaan käytetyn dieselpolttoaineen kustannuksen ilman arvonlisäveroa.

Jos ilmoitus hyväksytään, valtiokonttori myöntää yritykselle polttoainetuen valtion talousarvion rajoissa.

Tuen piiriin kuuluvat kuljetussektorin toimialoista paikallisliikenne, säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne, linja-autojen tilausliikenne, tieliikenteen tavarankuljetus sekä muuttopalvelut.

Tuki ei kuitenkaan koske taksiliikennettä eikä missään nimessä yksityisautoilua.

Muut kuin pääasiallisesti mainittuja kuljetusaloja edustavat yritykset joutuvat puolestaan osoittamaan valtiokonttorille toimintansa kuljetusalalla, mikäli haluavat hakea polttoainetukea.

Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, että vaikka osa polttoaineen hinnannoususta kuuluukin yritysten normaaliin liiketoimintariskiin, hallitus haluaa myös helpottaa alan yritysten kassa- ja likviditeettikriisejä sekä estää mahdollisia konkursseja:

”Kuljetusalalla on keskeinen asema yhteiskunnassa huoltovarmuuden ylläpitäjänä. Suuri määrä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminnoista on riippuvaista häiriöttä toimivasta kuljetusalasta. Tavoitteena on kuitenkin myös tuen lyhytaikaisuus ja määräaikaisuus, jotta varmistetaan sen kohdentuminen juuri Ukrainan sodan aiheuttamasta kustannuskriisistä kärsiville yrityksille”, perusteluissa summataan.