Ford Ranger Wolftrak on riuska työkalu – näin hankinta­hinnassa voi säästää toistakymmentä tonnia

Autoverotus: Rekisteröiminen kevyt-kuorma-autoksi laskee Ford Ranger Wolftrakin hintaa jopa 16 000 euroa.

Pelkistetyillä puskureilla, lavakaarilla ja mattamustilla yksityiskohdilla ryyditetty Ranger Wolftrak on perinteinen nelivetoavolava.

Ensi vuodeksi odoteltavaa kokonaan uutta Ranger-mallistoa vartoillessa Ford on lanseerannut nykyisestä Rangerista muutamia uusia varusteversioita, joista harmain eli Ford Ranger Wolftrak perustuu työkalumaiseen XLT-varusteluun.

Harmain siksi, että Wolftrak-version kaikki saatavilla olevat korivärit ovat eri hiukan erikoisesti vain ja ainoastaan eri harmaan sävyjä.

Sisältä Ranger on jo hiukan vanhahtava. Käyttöä se ei kuitenkaan haittaa.

Moottorivaihtoehtona Wolftrakissa kuten muissakin Rangereissa on aina 170 hevosvoiman diesel, joko manuaalina tai vaihtoehtoisesti kymmenpykäläisenä automaattina. Neliveto on kytkettävissä sekä hitaalle että nopealle ajolle, minkä ohella autossa on myös polttoainetta säästävä takavetomahdollisuus.

Kiintoisinta autossa on kuitenkin sen hinnasto ja mahdollisuus rekisteröintiin kevytkuoma-autoksi, eli pidempihyttinen Wolftrak Double Cab maksaa pakettiautoksi rekisteröitynä manuaalina 58 186 ja automaattina 64 485 euroa – vaihteistosta riippuen.

Jos auton rekisteröi pakettiauton sijaan maastokuorma-autoksi, maksaa sama pitkähyttinen auto vain 44 580 ja 47 580 euroa! Eroa hinnassa on siis pitkälti toistakymmentä tonnia.

Double Cabissa lavalla mittaa noin 1,5x1,5 metriä. Kantavuus on vaihteistoversiosta riippuen 945 – 965 kilogrammaa.

Tämä johtuu siitä, että kevytkuorma-autoja verotetaan pakettiautoja kevyemmin niin auto- kuin käyttövoimaveronkin osalta. Yrityksen näkökulmasta oleellinen hyöty kevytkuorma-autostatuksessa on myös se, että kuorma-autona Rangerista saa myös täysimääräisen alv-vähennysoikeuden.

Toisaalta kevytkuoma-autossa on 80 km/h nopeusrajoitus ja 90 km/h kohdalla peliin liittyy myös nopeudenrajoitin. Ajopiirturia kevytkuorma-autoilta ei kuitenkaan vaadita, mutta kuljettajalla pitää olla C-luokan ajo-oikeus.

Wolftrak-mallin ohella mahdollisuus kevytkuorma-autostatukseen koskee Fordilla luonnollisesti kaikkia muitakin Ranger-versioita.