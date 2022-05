Uusi Range Rover on ylväästi atleettinen – huima tavaratila, pistokehybridi tuo 100 000 euron säästön

Ensitesti: Range Rover rakensi luksusmaasturinsa uudelleen, ja hyvä tuli.

Uusi Range Rover on yli viisimetrisenä ja lähes 1,9 metriä korkeana ylväs ilmestys. Muotoilu on vähäeleistä, mutta samalla tunnistettavan tyylipuhdasta.

Range Rover on auto, josta useimmat voivat vain haaveilla. Siitä ovat auton ylellisyys, teknisesti edistyksellinen maastokyvykkyys ja korkea hankintahinta pitäneet aina huolen.

Asiaan on uuden viidennen sukupolven Range Roverin myötä tulossa pientä päivitystä, kun auton pistokehybridit alkavat lyödä läpi myös Suomessa. Niiden WLTP-grammat jäävät kahdenkymmenen tuntuman. Sen myötä pelkästään hankintahinnan autoverossa voi säästää yli 100 000 euroa. Se on niin pitkä penni, että sähköistyminen alkaa kiinnostaa yhä useampaa.

Silti pistokehybridienkin hinnat huitelevat noin 150 000 ja 220 000 euron paikkeilla. Tämä auto ei ole kaikkien saavutettavissa, mutta käytettynä tilanne on tietenkin toinen. Lisäksi Rangen täyssähköversio on tulossa parin vuoden kuluttua, ja kaikkihan me tiedämme, kuinka autoverolle sähköautojen kanssa käy.

Uuden Range Roverin muotoilutiimin nokkamies on italialaissyntyinen Massimo Frascella. Auton viides sukupolvi tavoittelee puhdaslinjaista muotokieltä, ja siinä onkin onnistuttu erinomaisesti.

Iso Range on jo vuosikymmenten ajan ollut trendijohtaja luksusmaastureissa. Vaikka samantyylisiä autoja markkinoilla nykyisin onkin, ei todellisia kilpailijoita oikeastaan ole. Vuosikymmenten aikana Range Rover on muuttunut yhä enemmän tyylitietoisten menestyjien ja seikkailunhaluisten individualistien luksuslaitteeksi.

Pinnan alla noin 80 prosenttia korirakenteesta on alumiinia, loput erilaisia komposiitteja. Ulkoisesti uutuuden tunnistaa kyllä Range Roveriksi heti, vaikka aiempien sukupolvien kulmikkuus on väistynyt. Nyt auton kyljissä nähdään paljon tasaista pintaa, ja ne ovat nyt sileät kuin vauvan pylly. Kaikkiaan muodot on vähäeleisen tyylipuhtaat, ja kokonaisuus onnistuneen ylväs.

Ensitestiin saimme 350-heppaisen dieselversion. Vaikka dieselin kysyntä on kuitenkin selkeästi hiipumassa, on tämäkin vaihtoehto joillekin juuri se oikea. Useimpien katseet on kuitenkin jo suunnattu mainittuihin, loppukesästä saapuviin 440- ja 510-heppaisiin pistokehybrideihin.

Kosketusnäytössä on laadukas haptinen tuntuma. Ruudulta voi seurata muun muassa auton sisäilman laatua, jota uusi Range puhdistaa aktiivisesti.

Range on korkea auto, joten sisälle pitää kiivetä. Ylellinen yleisilme lävähtää kasvojen eteen välittömästi – hyvällä tavalla. Tilaa on hulppeasti, ja takaistuimet kallistuvat tarvittaessa lähes vaaka-asentoon. Kuljettajan istuin säätyy sähköisesti peräti 22 eri suuntaan. Kaikkia niistä emme lyhyen ensitestin aikana ehtineet edes löytää.

Massiivinen vääntö siirtyy pyörille kahdeksanportaisen automaatin välittämänä. Aidolla puulla verhoillun keskikonsolin sisuksista löytyy viilennettyä tilaa reippaasti.

Istuimissa oli myös useita eri hierontatoimintoja, jotka tosin olisivat voineet olla voimakkaampiakin. Ajoasennosta saa leppoisan toimivan, ja yli 2,5-tonnisen nelivetoisen maantielaivan ohjastaminen voi alkaa.

Lue lisää: Aito maasturi töpselivirralla, eli koeajossa Land Rover Defender P400e HSE

Suurenkin auton ohjastaminen voi olla helppoa. Ohjaustuntumaa voi luonnehtia levolliseksi mutta samalla myös herkäksi. Range menee juuri sinne minne käsketään, vaikka ohjauksen palautus on ajoittain hieman hidas. Muutoin ohjaustuntuma on erinomaisen moitteeton.

Takaistuin on tehty kahta matkustajaa ajatellen. Selkänojat voi kallistaa lähes sänkymaiseen asentoon.

Moottoritiellä auto etenee kuin juna, ilman ylimääräistä paimentamista. Kulku on erittäin hiljaista, ja sivistyneen matkustuskokemuksen saavuttamisessa auttaa äänentoistojärjestelmän aktiivinen vastamelutekniikka, joka on upotettu hienostuneesti auton niskatukiin – niin edessä kuin takanakin. Jousitus on anteeksiantava, mutta jotkin terävät kuopat tuntuvat sisälle. Kokoisekseen auto kallistelee tiukoissa mutkissa yllättävän vähän.

Lue lisää: Range Rover sai lisää ”rangea” – lataushybridillä pääsee sähkön turvin pitkälle

Samaan aikaan tulisi muistaa, että Range Rover on myös maastoauto. Nykyaikainen Terrain Response 2 -nelivetotekniikka, 90 sentin kahluusyvyys ja nelipyöräohjaus sisältyvät kokonaispaketin vakiovarusteisiin. Voi olla totta, että useimmat Range Roverit eivät koskaan käy tavallista hiekkatietä pidemmällä maastossa, mutta sehän ei ole auton valittavissa. Jo pelkkä tieto auton kyvyistä rauhoittaa useimpia.

Tavaratilan kansi avautuu kaksiosaisena – sähköisesti, totta kai. Viisipaikkaisena uuden Rangen tavaratilan koko on hulppeat 818 litraa.

Entä se voimalinja sitten? Sivistyneen hiljaista kolmelitraista dieseliä ei voi kuin kehua. Kulutus pysyy kokoluokka huomioiden hyvin kurissa. Voimaa ja varsinkin vääntöä on tarjolla niin runsaasti, että autojätti tuntuu suorastaa notkealta kuljettajan hallittavaksi.

Astetta urheilullisempaa menoa kaipaavat ja etenkin maksukykyiset autokuumeilijat voivatkin sitten tähyillä uuden Range Rover Sportin suuntaan.

Lue lisää: Tämän auton omistaja haluaa istua ratin ääressä – IS esittelee uuden Range Rover Sportin