Ensitesti: Uusi ID.5 tuo Volkswagenin sähköautovalikoimaan jälleen yhden uuden vaihtoehdon.

Salzburg, Itävalta

Ensinäkemältä uusi ID.5 on hämmästyttävän samanoloinen auto kuin pykälää pienemmällä mallinumerolla varustettu ID.4. Tämä pitää paikkansa varsinkin B-pilarista eteenpäin, mutta takapäästäkin eroja saa paikoin melkeinpä etsimällä etsiä.

Yhtä kaikki ID.5 on joka tapauksessa se ID.4:n coupémaisempi malliversio ja samalla Volkswagenin tämänhetkisen sähköautomalliston lippulaiva.

Kantava idea on siis tarkalleen sama, kuin esimerkiksi Skoda Enyaq Coupé RS iV:ssä.

Takakontti on tilavampi kuin liukkaasta kattolinjasta voisi ehkä luulla. Kunnollinen suksiluukkukin on mukava yllätys.

ID.5:n lippulaivastatusta korostaa myös hinnoittelu, jonka osalta auto on asemoitu halvimpanakin malliversiona juuri ja juuri hankintatukirajan yläpuolelle yli reippaaseen 50 000 euroon. Sekin tekee ”viitosesta” eräänlaisen astetta eksklusiivisemman vaihtoehdon ID.4:lle.

Ehkä yllättävintä ID.5:ssä ovat joka tapauksessa hyvät tilat. Vaikka kattolinjassa onkin näyttävän muodikasta viistoutta, on esimerkiksi takakontti hattuhyllyn alta käytännössä yhtä tilava kuin ID.4:ssä.

Sisarmalli ID.4:n vähän laatikkomainen takapää on vaihtunut ID.5:ssä viistompaan muotolinjaan.

Myöskään takamatkustajien olot eivät juuri häviä ID.4:lle, vaikka pisimmillä aikuisilla pääntilassa saattaa paikoin tehdä tiukkaa.

Teknisiä tietoja tarkastella voi huomata, että ID.4:n ja ID.5:n välillä on koko joukko pieniä mittaeroja, mutta lähinnä kyse on milleistä ja enintään muutamista senteistä – hieman sinne sun tänne.

Takatilat riittävät periaatteessa vaikka taksiin, vaikka kalteva katto viekin muutaman korkeusmillin.

Ergonomia on ID.4:n tapaan hyvällä tasolla, mutta osan ohjaamomuoveista voi auton hintaluokan huomioiden luokitella suorastaan halvanoloisiksi.

Kenties kyseessä on eräänlainen maksu auton isosta ajoakusta ja sähkövoimalinjan osin hyvinkin hienoista ominaisuuksista?

Kunnollisen kokoisten ajoakkujen ansiosta eri malliversioiden toimintamatkat ovat kilpailukykyisen pitkiä, minkä lisäksi myös latausominaisuudet ovat nykyaikaisen hyvät.

Pikalaturilla teho yltää VW:n lupauksen mukaan 135 kilowattiin ja tehokkaalla kotilatauslaitteella (11 kW, 3x16A) akku täyttyy vertailun vuoksi yhdessä yössä.

Ajettavuus edustaa hyvää ja yllätyksetöntä VW-tasoa.

Voimalinja on ID.4:n tapaan yllätyksettömän pehmeä ja ripeä, varsinkin nelivetoisessa GTX-huippuversiossa.

Liikkeellelähdöt sujuvat samalla tavalla kuin muissakin ID-sarjan autoissa eli käynnistysnappulana toimii jarrupoljin. Sen kuin astut sisään, painat poljinta, käännät suuntakytkimestä ja lähdet ajamaan. Helppoa.

Iso ja kirkas näyttö toimii tukee hyvin myös peruutuskameran toimintoja.

Volkswagenin ID.4. ja ID.5 ovat lopulta niin samankaltaisia, että kiintoisimmaksi uutuusanniksi jää tällä kertaa auton upouusi 3.0-käyttöjärjestelmäversio.

Päivitetyssä käyttöliittymästä parasta on äkkiseltään kosketusnäytön aiempaa selvästi ripeämpi ja loogisempi reagointi, ilman sekoiluja ja virhetilanteita. Tämä on oleellista, sillä Volkswagenin ID-sarjan sähköautot ovat kärsineet alusta saakka jos jonkinlaisista kaatuiluista ja bittivioista, jotka nyt on kolmoskäyttöjärjestelmän myötä toivottavasti saatu lopullisesti hallintaan.

Uuden 3.0:n uusien ominaisuuksien osalta kiintoisimpaan antiin kuuluu sähköautoiluun räätälöity uusi älykäs reittiopastus, joka osaa huomioida muun muassa ruuhkat sekä kuljettajan toivoman vähimmäislataustason perillä.

Takamatkustajan lämmönsäätimet ovat potkukorkeudella. Arka paikka esimerkiksi lapsiperheessä.

Lue lisää: Koeajossa Volkswagen Golf eHybrid 150 kW PHEV – se puolitoista tonnia halvempi töpselivaihtoehto

Käytännössä järjestelmä osaa optimoida latausta esimerkiksi niin, että matka- ja latausajat painuvat nyt mahdollisimman alas.

Sähköautojen tämän hetken akilleen kantapäähän eli pitkiin toimitusaikoihin Volkswagen vastaa ID.5:n tapauksessa Fastlane-mallistolla, jossa toimitusajaksi luvataan siedettävät viisi kuukautta.

Käytännössä Fastlane-autoista on karsittu pois saatavuudeltaan heikkoja varusteita, eli aivan kaikkia herkkuja ei ole tarjolla. Mutta sellaista se on, automaailmassa tällä hetkellä.

Lue lisää: Sähäkästi sähköllä: Volkswagen ID.4 GTX IS:n koeajossa – ohjaamossa vielä hiomista

Lue lisää: Koeajossa muodinmukainen viistoperä: VW Taigon ansioihin kuuluvat myös perinteiset hyveet