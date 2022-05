Maailman ylivoimaisesti myydyimmän sähköautomallin Tesla Model Y:n ensimmäiset Saksassa valmistetut Performance-versiot ovat nyt Suomessa Teslan liikkeissä Vantaalla ja Tampereella.

Vantaan Kaivokselassa järjestettiin tiistaina pienimuotoinen juhlatilaisuus, kun kaksi ensimmäistä Saksassa valmistettua Tesla Model 3 Performance -mallia luovutettiin tilaajilleen.

Suomen ensimmäiset Model Y Performancet luovutettiin tilausjärjestyksen mukaisesti, ja tässä ”kilpailussa” kärkiparin muodostivat naantalilainen Jere Helenius ja helsinkiläinen Juha Karstunen.

Jere Helenius on pitkän linjan Tesla-autoilija, ja samanlainen Tesla-historia on hänen vaimollaan Tiialla.

– Me asuttiin nelisen vuotta Kalifornian Piilaaksossa, ja siellä tuli ostettua ensimmäinen Tesla – ja sillä tiellä ollaan. Model S:n rinnalle hankittiin melko pian Model 3 – taisin olla ihan ensimmäisiä, joka sai silloin ”Kolmosen”, muistelee 38-vuotias Helenius.

Heleniuksen perhe muutti Suomeen kaksi vuotta sitten keväällä 2020, mutta Teslat eivät matkanneet Suomeen.

– Ostin täällä heti Model 3:n, ja jonotin tätä Model Y:tä oikeastaan siitä lähtien. Mulla on tilauksessa myös uusi Model S, mutta sen tulosta ei ole vielä tietoa. Se, että Model Y tuli Saksasta, oli seurausta siitä, että halusin nimenomaan Performance-mallin.

– Model 3 oli vähän ahdas, kun on kaksi muksua. Model Y on sitä vähän isompi, ja nyt saadaan lapset mahtumaan paremmin. Model Y on hyvä kompromissi, sillä tämä ei niin iso kuin Model X, mutta isompi kuin Model 3, kertoo Helenius, joka tekee töitä tekoälyn parissa.

It-nörtiksi tunnustautuvan Jere Heleniuksen mukaan Tesloissa on enemmän älyä ja teknologiaa kuin muissa autoissa. Pari viikkoa Heleniukset ovat ajaneet myös Porschen Taycan-sähköautolla.

– Me on tykätty Tesloista. Taycan on erilainen auto, ja niissä molemmissa on hyviä ja huonoja puolia. Kun Model S tulee, niin jää nähtäväksi, tekeekö se tilaa tälle Model Y:lle vai Taycanille.

Naantalilainen Jere Helenius ei tarvinnut Model Y:n käyttöopastusta, sillä hänellä on vuosien käyttökokemukset Tesloista.

Helsinkiläinen Juha Karstunen on työnsä puolesta tekemissä sekä autojen että teknologian kanssa, sillä hän vastaa Suomen johtaviin autoleasingpalveluiden tarjoajiin lukeutuvan ALD Automotiven digikehityksestä. Tiistaina luovutettu musta Tesla Model Y on Karstusen uusi työsuhdeauto.

– Meillä on ihan samanlainen työsuhdeautopolitiikka kuin asiakasyrityksillämme. Ajoin tähän saakka Volvo V60:lla. Pari vuotta sitten ajoin muutaman kuukauden Model 3:lla, ja siitä jäi muistijälki Teslasta. Tilasin Model Y:n jossakin vaiheessa viime vuonna, ja halusin nimenomaan Performancen. Sattui hyvä tuuri, että pääsin ensimmäisten joukossa vastaanottamaan tämän auton, kertoo Karstunen.

Teslan edustaja kertoi Juha Karstuselle, mitä kaikkia auton ominaisuuksia säädetään isolta näytöltä.

Tesla on myös ALD Automotivella kysytty merkki.

– Kyllä näitä asiakkaat haluavat. Autojen toimitusajat ovat puolijohdepulan vuoksi nyt pitkiä, mutta Teslalla ne on kuitenkin onnistuttu pitämään kohtuu lyhyinä. Juuri mietin sitä, että joko tässä pitää kohta laittaa seuraava auto tilaukseen. Siinä on tällä hetkellä haastetta, että kun teknologia kehittyy kovaa vauhtia, ja jos autoa joutuu odottamaan yli vuoden, niin sehän on jo vanhentunut siinä vaiheessa, kun sen saa.

Uusi teknologia kiinnostaa Juha Karstusta muutenkin kuin ammatin vuoksi.

– Tykkään kokeilla uusia juttuja ihan ensimmäisten joukossa. Sähköautoilu on kyllä kiinnostunut jo pitkään, mutta varsinkin nyt, kun markkinoille on tullut sellaisia sähköautoja, joiden tilat riittävät perhekäyttöön. Meillä autoon pitää mahtua kaksi lasta ja tavarat, toteaa seuraavat 2–4 vuotta Model Y:llä ajava Karstunen.

