Elon Musk väläytti: ostoslistalla mahdollinen uusi kohde

Toimitusjohtaja Elon Musk sanoi amerikkalaislehden mukaan, että Tesla on valmis ostamaan kaivosyhtiön, jos sähköajoneuvoissa tarvittavien metallien omavaraisuus turvaisi kasvavan tuotannon ja samalla nopeuttaisi puhtaan energian teknologioiden maailmanlaajuista käyttöönottoa.

Sähköautoteollisuudessa kasvaa huoli siitä, että litiumin, nikkelin, kuparin ja muiden metallien tarjonta ei ehkä riitä vastaamaan kysyntää myöhemmin tällä vuosikymmenellä.

– Se ei ole poissuljettu, Elon Musk sanoi FT Future of the Car 2022 -konferenssissa The Mining Weekly -lehden mukaan kaivoshankkeeseen liittyen.

– Tarvitsemme kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla edistetään siirtymistä maailman mittakaavassa kestävän kehityksen nopeuttamiseen. Ei se tarkoita, että haluaisimme ostaa kaivosyhtiöitä, mutta jos se on ainoa tapa nopeuttaa siirtymistä, niin teemme sen.

Vaikka amerikkalaisella autojätillä on sähköajoneuvojen metallisopimuksia eri tavarantoimittajien kanssa ympäri maailmaa, Teslan tavoite tuottaa 20 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa vuoteen 2030 mennessä – mitä Musk kutsui "toiveeksi, ei lupaukseksi" – vaatii huomattavasti enemmän metallitoimituksia.

Tesla valmisti viime vuonna vajaa miljoona sähköautoa.

Muut autonvalmistajat ja johtajat, mukaan lukien Teslan kilpailijan Stellantisin toimitusjohtaja Carlos Tavares, ovat varoittaneet, että autoteollisuutta kohtaa metallipula.