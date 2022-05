Yhdessä uuden Range Roverin kanssa suunniteltu Range Rover Sport on yllättävän erilainen. Se innostaa varmasti mallin nykyisiä omistajia.

Solihull, Englanti

Land Roverin varsin laajassa mallistossa Range Rover Sport on erittäin tärkeä niin koko maailmassa kuin Suomessa. Se esiteltiin vuonna 2005 kasvattamaan Range Rover -perhettä aivan uudessa urheilullisten maastureiden luokassa. Malli siirtyi toiseen sukupolveen vuonna 2013. Nyt on kolmannen aika.

Suomeen Range Rover Sporteja on tuotu yli tuhat kappaletta, ja se on ollut viime vuosina suosittu erityisesti lataushybridinä.

Suomeen on kaiken lisäksi hinnoiteltu melkoinen valikoima uuden sukupolven Range Rover Sporteja. Saatavilla oleva moottori on kiinni varustetasosta ja esimerkiksi V8-bensiinimoottorin saa ainoastaan vähän aikaa myynnissä olevan First Editionin kanssa. Lähes kaikkien varustetasojen kanssa saa myös bensiini- tai dieselmoottorin, vaikka lähes kaikki ostajat valitsevat meillä lataushybridin.

Uuden Range Rover Sportin suunnittelu ja muotoilu on tehty yhdessä pian Suomeen saapuvan Range Roverin kanssa. Auton mittasuhteet ovat ennallaan ja profiilissakin on paljon tuttua. Muotoilussa tärkeimmäksi asiaksi todetaan juuri mittasuhteet.

Muutoksen myötä auto on haluttu saada näyttämään mahdollisimman leveältä ja samalla hyvin selkeän tyylikkäältä. Pieni mielenkiintoinen yksityiskohta on keula, josta ei näy sivusta katsottuna mitään. Kaikki tekniset elementit on piilotettu, sillä niitä ei ole tarpeen korostaa. Toisaalta takana kattospoileri on pidempi kuin koskaan, millä on suuri vaikutus ilmanvastukseen.

Puhtaita, leveyttä korostavia linjoja ja puskurin alaosa kertoo voimasta.

Valittavana on joko tavallinen versio tai räyhäkkäämmän näköinen Dynamic. Ainakin tämän artikkelin kirjoittaja päätyisi ilman muuta jälkimmäiseen. Siinä on esimerkiksi takana diffuusori ja neljä pakoputkien ulostuloa, kun taas tavallisessa sellaisia ei näyt ollenkaan – perä on siinä hyvin siisti, suorastaan sähköautomaisen kliininen.

Akseliväli on sama kolme metriä kuin Range Roverissa, mutta kori on hivenen kompaktimpi. Käytännössä se tarkoittaa, että pituutta on kymmenen senttiä vähemmän ja auto on viisi senttiä matalampi. Viiden metrin kokoluokassa erot eivät ehkä kuulosta kovin suurilta, mutta luonnossa eroa on melkoisesti.

Myös ohjaamoon on luotu aivan erilainen ilmapiiri kuin Range Roverissa, vaikka tekniikka on yhteinen. Pääosassa tunnelman suhteen on korkea keskikonsoli, joka tekee edessä istuville omat poteronsa. Sport onkin suunniteltu ennen kaikkea ajajalle, siksi tunnelma on paljon tiiviimpi kuin Range Roverissa, missä ylellisyys on etusijalla.

Ei siitä toki ole Sportissakaan tingitty, etenkään jos kiipeää varustetasoja ylöspäin. Autoon on kehitetty uusi, hyvin nahkamainen verhoilumateriaali. Saatavana on edelleen myös oikeaa nahkaa, sillä valinta on haluttu jättää asiakkaalle.

Land Rover menee mihin tahansa ja siinä mielessä Range Rover Sport on aito valmistajansa tuote. Ehkä kunnioitettavin asia on 900 mm:n kahluusyvyys, joka jää varmasti suurimmalta osalta omistajista kokeilematta. Ajatuksena onkin, että Sport on mainio ajettava tiellä ja samalla kyvykäs etenijä tien ulkopuolella.

Hyvissä ajo-ominaisuuksissa auttaa Range Roverin kanssa yhteinen perusrakenne, joka on kolmanneksen aiempaa jäykempi. Nyt kaikissa versioissa halvinta myöten on vakiona ilmajousitus, jonka voi säätää joko jäykäksi tai pehmeäksi. Parhaimmillaan uusi Range Rover Sport on silloin, jos siihen valitsee 7 040 euron (plus autovero) hintaisen Stormer-ohjauspaketin, jossa ovat nelipyöräohjaus, mukautettavat ajo-ohjelmat, etevämpi ilmajousitus ja muuta mukavaa.

Tyylikkäässä ohjaamossa viihtyy pitkään, ellei tiivis ilmapiiri ahdista.

Varmasti valtaosa Range Rover Sporteista hankitaan Suomessa lataushybridinä, jonka voi valita 324 tai 375 kilowatin tehoisena. Ennakkohinnat lähtevät P440e S:n 110 789 eurosta, ja jo tuohon varusteluun kuuluu melkoisesti tavaraa. Tosin jotain varusteita, kuten etusumuvalot tai ohjauspyörän lämmitys on jätetty lisävarustelistalle.

Paremmalla SE-varustelulla P440e maksaa 117 942 euroa, mikä on 18 000 euroa enemmän kuin edellisen sukupolven vastaavan P440e:n hinta. Muutos on melkoinen monella tavalla. Halvin polttomoottorinen on parikymmentä tuhatta euroa kalliimpi turbodiesel. Valinnanvaraa on melkoisesti aina 248 741 euron hintaiseen P530 First Editioniin saakka.

Perusperiaate on ennallaan, eli siinä missä moni Range Roverin omistaja nauttii autostaan takapenkillä, Range Rover Sportin omistaja on aina itse ohjauspyörän takana. Matka taittuu kolmannen sukupolven Sportilla aiempaa mukavammin, nopeammin ja myös huomattavasti taloudellisemmin. Niinpä maahantuoja uskoo, että suurin ongelma myynnissä on niukkuuden jakaminen. On hyvin mahdollista, että uuden mallin parannukset huomataan muuallakin maailmassa.

Range Rover Sportin viime kesänä Islannissa kuvatussa mainosfilmissä auto näyttää kykynsä.

Tekniikka Range Rover Sport P510e Autobiography Moottori R6, 2 996 cm3 Sähkömoottori 105 kW – yhteisteho 375 kW (510 hv), 740Nm Suorituskyky 0–100 km/h 5,4 s, 242 km/h Kulutus 0,9 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 19 g/km Toimintamatka sähköllä 113 km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 946, l 2 047, k 1 820 mm, akseliväli 2 997 mm, omamassa 2 810 kg, tavaratila 450 l Hinta 152 884 euroa

