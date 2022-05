Norjan on määrä luopua uusien polttomoottoriautojen myynnistä vuonna 2025.

Oslo

Norjassa viime vuonna myydyistä uusista henkilöautoista oli lähes 65 prosenttia sähköautoja. Kuluvan vuoden osuudeksi arvioidaan peräti lähemmäs 80 prosentin sähköauto-osuutta.

Naapurimaassamme on nyt rekisterissä kaikkiaan noin puoli miljoonaa sähköautoa, ja tällä hetkellä koko henkilöautokannasta noin joka kuudes liikenteessä sukkuloiva auto on Norjassa sähköinen.

Norjassa ollaan ajan hermolla laajalti: maassa on hankittu palvelukäyttöön myös uusia poliisiautoja, jotka ovat ladattavia hybridejä. Naapurimme tavoitteet ovat kuitenkin vieläkin korkeammalla, sillä tähtäimessä on, että vuonna 2025 Norjassa ei enää myytäisi lainkaan uusia polttomoottoriautoja, vaan kaikki uudet autot olisivat tien päällä päästöttömiä.

Aikaa on siis enää kolmisen vuotta, mikä on automaailmassa hyvin lyhyt aika. Uusien polttomoottoriautojen aikakauden päätös häämöttää jo horisontissa, vaikka käytettyjä bensiini- ja dieselautoja varmasti virtaa myös Norjaan vuoden 2025 jälkeen jonkin verran.

Lue lisää: Uusi sähköautomerkki kertoo ajoakun kestävän käytössä jopa 20 vuotta – tuontia Suomeen suunniteltu jo kuukausien ajan

Hyvin todennäköistä on, että monet muut Euroopan maat seuraavat kehitystä muutaman vuoden viipeellä. Suomessa uusien polttomoottoriautojen myynnin loppumista on suunniteltu viimeistään vuoteen 2035.

Suomi on Glasgow’n ilmastosopimuksen mukaan sitoutunut tavoitteeseen, jonka mukaan kaikki uutena myytävät henkilö- ja pakettiautot ovat tien päällä päästöttömiä vuoteen 2035 mennessä, tai jo sitä aiemmin.

Lue lisää: Uusien bensiini- ja dieselautojen myynti päättyy Suomessa 2035

Norjassa uusien autojen päästötaso oli vuonna 2020 keskimäärin noin 45 grammaa kilometriä kohden, mikä on vähemmän kuin puolet Suomen vastaavasta tasosta. Uutena ilmiönä Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan on, että nyt monet norjalaisperheet ovat siirtymässä sähköautoihin myös niiden talouksien osalta, joissa on ennen ollut yksi polttomoottoriauto pitkiä matkoja varten ja sähköauto lyhyemmille siirtymille. Toisin sanoen ihmiset ovat alkaneet Norjassa havaita, että monien sähköautojen kantama riittää heille myös taajamien ulkopuolella ja maaseudulla.

Norjassa kannustetaan sähköautoiluun siirtymistä monin tavoin. Täyssähköautoista ei kanneta arvonlisäveroa eikä autoveroa lainkaan. Työsuhdeautojen veroaste on nykyisin 20 prosenttia, kun se ennen oli 50 prosenttia. Lisäksi sähköautot saavat käyttää bussikaistoja ja alennuksia muun muassa lautta- ja tietullimaksuista.

Lue lisää: Miksi sähköauton vakuuttaminen maksaa niin paljon?

Lue lisää: Ladattavien autojen määrä kasvaa aiempaa ennustetta paljon suuremmaksi – jos yksi edellytys toteutuu

Toisaalta maassa on ajoittain käytössä myös green zone -rajoituksia, jollaisissa esimerkiksi Bergenissä on päiviä, jolloin kaupunkiin ei saa ajaa dieselautolla lainkaan pakokaasupäästöjen vuoksi. Tällä hetkellä Norjassa käydään kuitenkin poliittista debattia siitäkin, pitäisikö yli 60 000 euroa maksaville sähköautoille määrätä arvonlisävero takaisin, ja pitäisikö esimerkiksi sähköautoille myönnettyjen pysäköintietujen ja alennettujen tietullien hintoja taas nostaa.