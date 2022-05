Käytetyt täyssähköautot käyvät Ruotsissa kaupaksi kuin kuumille kiville.

Vuoden vanhat täyssähköautot Polestar 2, Tesla Model Y ja Volkswagen ID.4 ovat esimerkkejä automalleista, jotka ovat nyt Ruotsissa käytettyinä jo roimasti kalliimpia kuin uutena, kertoo Aftonbladet.

Esimerkiksi mainitusta Volkswagenista pyydetään Pro Performance -mallin tapauksessa 12 kuukautta vanhana ja 15 000 kilometriä ajettuna peräti 12 700 euroa enemmän kuin mitä samasta autosta joutuisi maksamaan aivan uutena.

Lue lisää: Tällaisia ongelmia voi piillä käytetyssä sähköautossa

Polestar 2:ssa hinta on puolestaan noussut vieläkin enemmän. Vuoden vanhasta ja 20 000 kilometriä ajetusta Long Range Dual Motor -versiosta pitäisi pulittaa nyt yli 13 750 euroa enemmän kuin mitä tasan sama auto maksaisi aivan tuliteränä.

Kolmas kova nousija on Tesla Model Y, jonka hinta on vuoden ja 15 000 kilometrin ajojen jälkeen noussut 10 800 euroa uutta vastaavaa kalliimmaksi.

Lue lisää: Polttoaineiden hinnat ovat nyt ennätyskorkealla – näin vähäpätöisenä asiana suomalaiset ovat pitäneet auton kulutusta

– Tätä ei tahtoisi uskoa, mutta totta se vaan on, ruotsalaisen Blocket -kauppapaikan auto-osion liiketoiminnasta vastaava Marcin Stepman kommentoi Aftonbladetille.

Käytännössä vuosi sitten sopivan sähköautomallin itselleen hankkinut on siis saanut ajaa ajonsa täysin ilmaiseksi ja nyt menopelistä voisi kaupan päälle kuitata vielä kohtuullisen myyntivoitonkin.

Lue lisää: Ukrainalais­lähteet: Miehitysjoukot varastaneet jopa tuhansia autoja – kuva- ja videotodisteita löytyy aina Tshernobylin ydinvoimalasta alkaen

Kaikkien mainittujen täyssähköautomallien hinnannousujen syynä on luonnollisesti tarjontaa suurempi kysyntä, eli jokseenkin uudenveroiset käytetyt ovat haluttuja ennen muuta uusien sähköautojen pitkiksi venyneiden toimitusaikojen vuoksi.

Hinnat nousevat, kun tarpeeksi suuri osa asiakkaista ei yksinkertaisesti halua odottaa uutta autoaan jopa vuotta, kun vähän käytetyn saa heti.

Lue lisää: Ensimmäiset Berliinissä valmistetut Teslat ovat nyt Suomessa – näin paljon maksaa upouusi ”Saksa-Tesla”

Hinnannousuun liittyy myös Ruotsin sähköautoja tukeva politiikka, jonka myötä autojen alkuperäiset ostajat ovat saaneet ostoksestaan noin 6 600 euron ympäristö­bonusalennuksen.

– Pula uusien autojen komponenteista on suuri. Samaan aikaan meillä on Euroopassa sota, joka vaikuttaa myös toimitusaikoihin. Lisäksi bensiini ja diesel on ennätyskallista. Tämä kaikki on samalla tehnyt käytetyistä sähköautoista todella kuumaa tavaraa, Stepman taustoittaa.