Opiskelijat ovat iso vuokra-autojen käyttäjäryhmä, kun muuttokuormia kiikutellaan kotipaikan ja opiskelupaikkakunnan välillä. Aina vuokraus ei kuitenkaan pääty iloisissa merkeissä.

Noin 1 200 kilometrin muuttoreissun ajoi viime kesänä opiskelija vuokratessaan auton oululaisesta firmasta. Hän vei kuormansa Turkuun ja palautti auton reissun jälkeen Ouluun.

Muutto tuli hoidetuksi, mutta vain muutama päivä kului, kun opiskelija sai vakuutusyhtiön korjauslaskelman, jonka mukaan auton kylkeen ilmestyneen naarmun korjaaminen maksaa 2 175,26 euroa.

Kustannusarvion oli antanut ulkopuolinen toimija, ja arvio perustui vakuutusyhtiöillä yleisesti käytössä olevaan CABAS-korjauskustannuslaskentaohjelmaan.

Kuluttaja kiisti laskun ja vaati vuokraamoa peruuttamaan sen. Hän ei ollut tietoinen auton kylkeen tulleesta naarmusta. Paikalla ei ollut ketään vuokraamon henkilökuntaan kuuluvaa, kun opiskelija palautti auton.

Naarmusta vuokraamo ilmoitti opiskelijalle puhelimitse. Opiskelijalle kerrottiin, että korjauslasku on maksettava siitäkin huolimatta, vaikkei hän olisi naarmua aiheuttanut, koska vaurio oli tullut hänen vuokrauksensa aikana.

Opiskelija piti laskua kohtuuttomana ja ihmetteli miten pienen alueen maalaus voi kestää yli kymmenen tuntia ja tuntilaskutus on 90 euroa.

Vuoden 2019 Peugeot Boxer -pakettiautoon tulleesta naarmusta nousi riita, jonka kuluttajariitalautakunta ratkaisi vuokraajan eduksi.

Riita päätyi kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Autovuokraamo antoi lautakunnalle selvityksen, jonka mukaan opiskelija olisi ensin kiistänyt aiheuttaneensa naarmun, mutta myöntänyt syyllisyytensä myöhemmin.

Näyttötaakka siitä, että auto on vaurioitunut vuokra-aikana, on vuokraamolla. Vuokraamon on esitettävä näyttö vahingosta, vahingon määrästä ja syy-yhteydestä väitettyyn aiheuttajaan eli tässä tapauksessa opiskelijaan.

Lautakunnan perustelujen mukaan vuokra-aikanakin auton vuokralle ottanut vastaa vain sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet hänen huolimattomuudestaan.

Jos vahinko johtuu esimerkiksi ilkivallasta ja kuluttaja on säilyttänyt autoa huolellisesti, hän ei vastaa vahingosta.

Lautakunta totesi lisäksi, että vuokraamon on järjestettävä auton palautustarkastus vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Lautakunta pitää kohtuuttomana, että kuluttaja vastaisi autosta tai sille aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun auto on palautettu vuokraamolle.

Lautakunta sai vuokraamolta selvityksenä korjauskustannuslaskelman ja valokuvia vaurioista. Vahinkoraporttia lautakunnalle ei esitetty eikä näyttöä, joka osoittaisi, että opiskelija olisi vastuussa vauriosta.

Lautakunta tuli johtopäätökseen, jonka mukaan näyttämättä jäi, että auto olisi vaurioitunut opiskelijan käytössä.

Vuokraamolla ei ollut perustetta laskuttaa kuluttajalta vakuutuksen omavastuuosuutta. Lautakunta hylkäsi lisäksi korjauskustannusarvion tehneen korjaamon vaatimuksen, koska se ei ollut velkojan asemassa.

Lautakunta suositti, että vuokraamo peruuttaa opiskelijalle lähettämänsä 2 000 euron suuruisen korvausvaatimuksen.

Ratkaisu tehtiin huhtikuussa.