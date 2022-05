Tältä näyttää Euroopan myydyin pakettiautomalli sähköistettynä – Ford Transit Custom saa Volkswagenilta sisarmallin

Noin tuhannen kilon kantavuudesta nimensä saaneen tonniluokan sähköistyminen etenee vääjäämättömästi, synnyttäväthän hyötyajoneuvot ison osan kaupunkiympäristöjen päästöistä. Päänavaajina tonniluokan sähköistymisessä ovat toimineet Stellantis-konsernin PSA-merkit Citroën, Opel ja Peugeot.

Ford E-Transitiin on tarjolla yksi akkuvaihtoehto. Onko tilanne sama E-Transit Customin kohdalla, jää nähtäväksi. Latausliittimet löytynevät maskissa olevan Ford-logon alta.

Volkswagen hallitsee Suomessa tätä luokaa Transporter-mallilla, mutta Volkswagenin uudesta täyssähköisestä ID. Buzz Cargosta ei tule markkinajohtajan suoranaista seuraajaa. Mercedes-Benz Vito pudotti Ford Transit Customin viime vuonna pakettiautojen kakkoseksi.

Täyssähköpakettiautot eivät yleisty ainakaan Suomessa ryminällä, mutta Ford on ottanut tässä kilpailussa joka tapauksessa tietyllä tavalla varaslähdön – vaikka yritys ei olekaan ensimmäinen automalliensa sähköistäjä – sillä sen tarjonta tulee olemaan todella kattavaa.

Ilta-Sanomat oli viime viikolla koeajamassa uutta E-Transitia, ja sen hinnastossa on lähes 50 malliversiota.

Samassa yhteydessä Ford paljasti savuisen hämärässä tilassa uuden E-Transit Customin. Paljastus tarkoitti auton ulkomuotojen ja ledivalojen katselemista ilman mahdollisuutta kuvata autoa tai kurkistaa sen ohjaamoon.

Jos koeajo olisi tapahtunut tänään, niin E-Transit Customista olisi saanut paremman kuvan, sillä malli on nyt julkistettu – tai ainakin siitä on paljastettu ensimmäisiä yksityiskohtia muutamassa ulkokuvassa.

Hämärässä tilassa tehdyn arvion perusteella on helppo yhtyä fordilaisten väittämään, että täysin uusi E-Transit Custom on näyttävä ja tyylikäs. Huomiota herättävä yksityiskohta on koko keulan poikki kulkeva ledivalopalkki.

E-Transit Customin arvioitu toimintamatka on jopa 380 kilometriä, ja lataus onnistuu nopealla pikalatauksella. Mallilla saa myös vetää peräkärryä. Vakiona olevan FordPass Connect -modeemin ansiosta liitettävyyspalvelut ovat aina käytettävissä, mikä auttaa nostamaan yrityksen tuottavuutta ja autojen hyötykäyttöä uudelle tasolle.

E-Transit Customin suunnittelussa on huomioitu asiakkailta saatu palaute auton käytettävyyden ja käyttökokemuksen parantamiseksi entisestään. Malliin on muun muassa saatavana valinnaisvarusteinen ProPower Onboard -järjestelmä, jonka avulla autosta saa otettua virtaa työkaluille, valoille ja muille laitteille.

Täyssähköisen E-Transit Customin tuotanto käynnistyy ensi vuoden loppupuoliskolla, ja tarkemmat tuotetiedot julkaistaan tänä syksynä.

Uudessa E-Transit Customissa ei ole samanlaista umpinaista maskia kuin Volkswagenin uudessa ID. Buzz -sähköautossa, mutta malleille on yhteistä poikittainen ledivalonauha.

Kaikki Transit Custom -mallit valmistetaan Turkin Kocaelissa Ford Otosanin -tehtaalla, jonka muutostöihin on investoitu kaksi miljardia dollaria.

Samalla tehtaalla tullaan jossakin vaiheessa valmistamaan myös Volkswagen Transporterin seuraajaa, sillä siitä tulee Transit Customin sisarmalli. Fordilla painotetaan sitä, että Transit Customin mallin kohdalla päävastuu suunnittelusta ja tuotteesta on Fordilla.

Uusi iso Transit on Fordin oma tuote, ja sen kanssa samaa kokoluokkaa oleva Crafter on puolestaan Volkswagenin oma malli. Mutta Transitia ja Crafteria pienemmät Fordin ja Volkswagenin pakettiautot sekä myös avolavat Ranger ja Amarok ovat yhteistyömalleja. Se, kummalla merkillä on päävastuu tuotteesta, vaihtelee.

Ford ilmoitti aikaisemmin tänä vuonna, että se tuo Euroopan markkinoille E-Transitin lisäksi neljä uutta täyssähköistä hyötyajoneuvomallia vuoteen 2024 mennessä. Mallit ovat Transit Custom- ja Transit Courier -pakettiautot ja Tourneo Custom- ja Tourneo Courier -tila-autot.

