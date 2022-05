Autoteknikko kertoo, kuinka viiden tonnin sähköauto saattaa yllättää – kymppitonnien remontti, eikä sisuksiin kannata työntää näppejään

Käytettyinä maahan tuotujen sähköautojen markkina on vielä melko uusi asia ja niin ovat myös niihin liittyvät ongelmat.

Kun noin 5 000 euroa maksaneen auton remontti maksaakin 10 000-20 000 euroa, on kuluttaja ymmärrettävästi silmät selällään.

Kuluttajariitalautakunnan jäsen Rami Katajisto sanoo ymmärtävänsä kuluttajaa, joka takavuosina maksoi autonsa 12-volttisesta akusta parisataa euroa ja miettii nyt sähköauton ajoakun jopa 15 000 euron hintaa.

Katajisto on koulutukseltaan autoteknikko, jolla on autoalalta jo yli 30 vuoden kokemus niin mekaanikko- kuin johtotehtävistäkin.

Tällä hetkellä Katajisto työskentelee raskaan kaluston parissa Michelin Oy:ssä, tittelillä Account Development Manager.

– Loikka polttomoottoriautosta sähköautoon on iso. Kyse on kokonaan uudenlaisesta kulttuurista ja ajattelusta, kun siirtyy sähköauton rattiin.

– Lautakunta on saanut ratkaistavaksi kiistoja, joissa käytettynä ostetun sähköauto akkua ei ole saatu ladatuksi kuin 60 prosenttiin luvatusta tehosta. Akku kuluu ja käytetyn auton akun kuluminen on normaalia kulumista, jolloin tehon alenemakin on normaalia, Katajisto avaa ongelmaa.

Yleisesti ottaen Katajisto arvelee, että tulevaisuudessa kaupan purkuja nähdään kuluttajariitatapauksissa enemmän kuin aikaisemmin.

– Syynä on uuden osan hankinta, joka tulee useissa tapauksissa kalliimmaksi kuin mikä on itse auton arvo. Esimerkiksi polttomoottoriauton vaihdelaatikon vaihtaminen voi maksaa jopa 4 000 euroa, eikä olekaan itsestään selvää, että myyjäliike korjaisi auton.

Täyssähköautojen myynnin nopea kasvu on yllättänyt monet. Yllätetyksi tuli myös autokaupan konkari Katajisto.

– Siirtymä täyssähköautoihin on ollut paljon nopeampi kuin muutama vuosi sitten pähkäiltiin. Se on monella tapaa positiivinen asia.

– Sarjatuotantoon tulee autoja, joilla päästään ajamaan pitkä Suomi päästä päähän yhdellä latauksella. Nyt siihen tarvitaan vielä parhailla autoilla 2-3 latausta, kun yhdellä latauksella voi päästä jo 400 kilometriä.

Sähköautoilu lupaa steriiliä maailmaa. Miten käy Spede Pasasen luomien öljynenäisten sörsselssönien ja härskihartikaisten? Katoavatko he sähköautojen myötä?

Ainakin hyvin aiheellinen kysymys on, sillä Katajisto suorastaan varoittaa kuluttajaa työntämästä käsiään sähköauton sisuksiin.

– Kannattaa pitää näpit erossa.

– Edes valoihin ei pidä koskea, sillä sähköä kulkee kaikkialla, kun ei ole enää polttimoitakaan vaan ledejä.

– Tee se itse -miesten aikaa on uhattuna. Jarrupalojen vaihtokin on syytä jättää huoltoliikkeelle.

– Pyyhkijöiden sulkien vaihto saattaa sentään vielä onnistua ja siinä kaikki, Katajisto summaa kotikorjaajien mahdollisuudet uusien (sähkö)autojen omatoimiseen huoltamiseen ja korjaamiseen.

