Kolme kauppiasta kertoo käytettyjen perusdieselautojen hintaromahduksesta – tinkijä voi saada laatua todella halvalla

Alle kymppitonnin hintaisen käytetyn dieselauton ostajalla vaikuttaisi olevan nyt takavuosia reilummin tinkivaraa.

Vaikuttaa siltä, että karkeasti kymmenvuotiasta, alle 10 000 euron käytettyä dieselautoa ei saa tällä hetkellä myytyä suoralla kaupalla kovinkaan helposti – tai ainakaan niin, ettei kuvitellusta pyyntihinnasta tarvitsisi tinkiä aika paljonkin.

Suunnilleen näin voi summata Ilta-Sanomien soittokierroksen, jolla selvitimme ammattikauppiaiden tämänhetkistä halukkuutta ostaa käytetty dieselhenkilöauto.

Kaikki haastatellut kauppiaat ilmoittavat verkossa ostavansa ”hyväkuntoisia vähän ajettuja autoja”.

Lue lisää: Bensa ja diesel ovat nyt kalliita, mutta myös muut tekijät vaikuttavat autoilun hintaan – katso millä osa-alueilla voit ehkä vielä säästää

Jotta pöytään saataisiin myös euroja, käytimme esimerkkinä noin kymmenvuotiasta yhden omistajan käytössä ollutta ja ikäisekseen hyvin varusteltua manuaalivaihteista keskikokoluokan hyvämaineista turbodieseliä, jonka kaltaisia autoja on tällä hetkellä myytävänä autoliikkeissä useiden esimerkkien edustuksella noin 8 000-9 900 euron hintaan.

Kyseessä on varustelultaan, korimalliltaan ja hintaluokaltaan varsin tyypillinen suomalainen käyttöauto, jonka kaltaisia liikkuu markkinoilla niin yksityismyyjien kuin ammattikauppiaidenkin kautta.

Kerroimme ostajille tekevämme juttua ja lupasimme, ettei jutussa julkaista automallia eikä myöskään henkilöiden tai yritysten nimiä.

Lue lisää: Kun suomalainen ostaa käytetyn auton, vuosimalli on useimmiten 2017 – myyntijohtaja tietää syyn

Kaksi tavoittamaamme kauppiasostajaa A ja B sanoivat heti kättelyssä, etteivät ole esimerkkiautosta kiinnostuneita. Ei, vaikka kyseessä olisi niin sanottu hyvä yksilö suoraan ensimmäiseltä omistajalta:

– Tämänkin kokoluokan diesel alkaa olla jo hankala eteenpäin myytävä. Tosiostaja saattaa löytyä ja löytyykin, kun hinta painetaan tarpeeksi alas, mutta vanhoja dieseleitä on nyt tarjolla kysyntään nähden paljon.

– Järkevää hintaa ei pysty maksamaan. Lopputulos on, että seisoo pihassa pitkään. Jos asiakas välttämättä haluaa, niin ehkä kolme tonnia voin tarjota.

Lue lisää: Viron öljy-yhtiöliitto kertoo Õhtulehdelle diesel­paniikista, joka johti räjähdysmäiseen hinnan­nousuun

Mitä tarkoitat kokoluokalla?

– Sitä, että (jo aiemmin nähty) pikkudieseleiden huono menekki on siirtynyt astetta ylöspäin. Dieselinä saa nykyään järkevästi kaupaksi enää ison premium-auton jos aina sitäkään. Ja tietysti isommat nelivedot ja pakettiautot.

Voiko jo puhua hintaromahduksesta?

– Vaikea sanoa, mutta ne jotka näitä haluavat, ostavat nyt tämän ikäisen minun käsitykseni mukaan yksityiseltä. Ikääkin (10 vuotta) on sen verran paljon, että liikkeenä ottaisin tässä turhan riskin.

– Kyllä eräänlainen hintaromahdus on käynnissä. Nyt ei ole myyjän markkina, ellei ole sattunut saamaan autoa itselleen todella halvalla.

Kolmas ostaja eli C olisi kelpuuttanut keskiluokkaa edustavan esimerkkiautomme riviinsä 3 500 euron hinnalla. Sekin on vähän, kun vertaa vastaavien autojen reilusti yli kaksi kertaa suurempiin ilmoitushintoihin.

Kiinnostavana yksityiskohtana C kertoi, että käytetty Suomi-diesel menisi tällä rahalla Baltiaan.

– Meillä on siellä paikka, joka kelpuuttaa vähän ajettuja siistejä dieseleitä ja porrasperätkin käyvät. Hintataso on suunnilleen sama kuin Suomessa, mutta kysyntää on suhteessa enemmän.

Baltiassa vastaavat autot vaikuttaisivat kauppasivustojen pyyntihintojen mukaan olevan karkeasti noin 7 000-8 500 euron arvoisia.

Myös kauppias C kertoi varsinkin henkilömallisten käytettyjen dieselautojen menekin hiljentyneen jo pidemmän aikaa.

– Kysyntä lähti rytinällä alas viimeistään siinä vaiheessa, kun dieselin pumppuhinta ylitti bensiinin.

Lue lisää: Autoalan asiantuntija esittää arvionsa polttomoottori­autojen tulevaisuudesta Suomen maanteillä

Lue lisää: Saksalaiset autokauppiaat tarjoavat ilmaisia sähköautoja jopa vuodeksi – tämä on Suomeenkin kytkeytyvän tarjouksen juju