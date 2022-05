Como, Italia

Alfa Romeo järjesti Tonalen lehdistötilaisuuden Tempio Voltianossa, jossa kunnioitetaan Alessandro Voltan työtä. Monien keksintöjensä jälkeen herra Volta lähetti vuonna 1800 kirjeen kollegalleen, jossa hän kuvaili kehittämäänsä akkua. Alfa Romeo arvostaa Voltan työtä, sillä se ottaa nyt ensimmäisen kerran akun varastoiman sähkön polttomoottorin avuksi kevythybridissään.

Askel on tärkeä italialaismerkin sähköistymisessä, jota kuvaavat pian esiteltävä Tonale-lataushybridi ja sähköautot. Viiden vuoden kuluttua Alfa Romeo ei enää polttomoottoriautoja valmistakaan.

Kun Tonale esiteltiin helmikuussa staattisesti, silloin puhuttiin merkin metamorfoosista eli täydellisestä uusiutumisesta. Toimittajan tehtävä on kyseenalaistaa ilmaan heitettyjä väitteitä, eikä Stelvion näköinen, pykälää pienempi katumaasturi heti vakuuttanut. Ei etenkään, kun pohjana on Jeep Compassissa jo vuosia sitten esitelty perusrakenne.

Nyt kun on päässyt ajelemaan Tonalella kaksi päivää, täytyy nöyrästi todeta, että ennakkoarvio oli täysin väärä: Alfa Romeo is back!

Käynnistysnappi ohjauspyörässä ja ajotilan valintarulla vaihteenvalitsimen vasemmalla puolella ovat pieniä urheilullisia Alfa Romeon tunnusmerkkejä ohjaamossa.

AUTON muotoilu ja ulkonäkö ovat asioita, jotka kannattaa yleensä jättää katsojien päätettäviksi. Tonalen kohdalla täytyy kuitenkin todeta, että se on vaikuttava yhdistelmä vanhaa ja uutta. Keulalla ovat 3+3-valot, jollaiset löytyvät useista Alfa Romeon aiemmista malleista. Nyt ne ovat tietenkin ledit, ja saatavana ovat myös mukautuvat matriisiledivalot.

Veloce-varustetasossa hyvän tuen tarjoavissa istuimissa on musta nahkaverhoilu ja yhtiön logo pääntuissa.

Ohjaamossa kuljettajan eteen avautuu vanhoista Alfa Romeoista tuttu näkymä. Päämittarit ovat ikään kuin pitkien putkien pohjalla. Se on kuitenkin harhaa, sillä mittaristo on digitaalinen. Kojelaudassa on kohtuullisen suuri kosketusnäyttö, jonka rinnalle on jätetty edelleen melkoinen määrä katkaisimia.

Alfa Romeon toimitusjohtaja Jean-Pierre Imparato toteaa, ettei heidän asiakaskuntansa halua etsiä säätöjä kosketusnäytön kätköistä. Hän lupaa, että tulevissa sähköautoissakin säilytetään perinteiset katkaisimet vaikkapa lämmön säädölle tai ajotilan valinnalle. Kiitos!

Akseliväli siis paljastaa, että Tonalen perusrakenteessa on jotain samaa Jeep Compassin kanssa. Tosin siihen yhtäläisyydet sitten loppuvatkin. Auton alustasta vastaava Domenico Bagnasco on tiiminsä kanssa pitänyt huolta siitä, että Tonale on aito Alfa Romeo. Hän lupaa, että Tonale tuo aivan uuden tasoisen urheilullisuuden alemman keskiluokan ylellisten katumaasturien joukkoon.

Väitteensä tueksi Bagnasco mainitsee optimaalisen painonjakauman. Korin liikkeitä on rajoitettu joka suuntaan, vaikka maavaraa on katumaasturimaisesti aika runsaasti. Jousituksen, ohjauksen ja jarrujen kanssa on painiskeltu auton kehitysvaiheessa melkoisesti. Kerrotut luvut olivat vakuuttavia: 15 000 tuntia simulointia ja neljä miljoonaa kilometriä testiajoa.

Käytetty aika ja prototyypeillä kertyneet kilometrit eivät ole menneet hukkaan, vaan Tonalen ohjauspyörän takana on helppo viihtyä. Auton ominaisuuksista kertoo parhaiten se, että sillä olisi mielellään ajanut pidempään. Voiko auton ajettavuutta ja mukavuutta paremmin kuvailla?

Oikeastaan ominaisuuksista on vaikea nostaa esiin yhtä yksittäistä seikkaa, vaan tasapainoinen, toimiva kokonaisuus kuvaa Tonalen ajettavuutta. Jousitus on tanakka, muttei kuitenkaan epämukava. Ei siitäkään huolimatta, että molemmissa ajetuissa autoissa oli 20-tuumaiset 40-sarjan renkaat, joissa on aika vähän jousitusta auttavaa ilmatilaa. Suomeen perusmallit tulevat 17-tuumaisilla pyörillä.

Takana on enemmän tilaa kuin auton ulkomuoto antaisi odottaa.

Comojärven ympäristössä hyvin kapeilla teillä iloitsi moneen kertaan siitä, että ohjaus on erittäin tarkka. Suurilla nopeuksilla kulku oli vakaata ja riittävän ripeää. Suomalaisessa moottoritienopeudessa melutaso oli edelleen hillitty ja jousitus toteutti tehtävänsä toivotulla tavalla mukavasti. Tärkeä asia on myös herkkä jarrupoljin, jossa on hyvä tuntuma, vaikka jarruihin on yhdistetty myös ajonvakautus ja energian keruu.

Vaihdekepin heiluttelua urheilullisena pitäville Tonale on pettymys, sillä vaihteisto on aina kaksoiskytkinautomaatti. Vaihteistosta löytyikin ainoa koeajon aikana häiritsemään jäänyt ikävähkö ominaisuus: jos painaa kaasupoljinta ja sitten nopeasti keventää sitä, vaihteisto pohtii hetken välityksen valinnassa. Viivähdys on tosin vähäinen ja jää varmasti monelta huomaamatta.

Tavaratila on Tonalen kokoluokassa varsin mittava: perusmuodossaan 500 litraa.

Tonalen myynti alkaa kevythybrideillä, joissa on taloudellisella Miller-toimintaperiaatteella käyvä 1,5-litrainen bensiiniturbo ja 15 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Viime mainittu toimii 48 voltin virralla. Kevythybridiksi energiasisällöltään suuri 0,8 kilowattitunnin akku on sijoitettu painonjakauman kannalta optimaalisesti etuistuimien väliin.

Voimalinjan voi valita 96 tai 118 kilowatin tehoisena, joista koeajettavana oli tehokkaampi. Käytännössä kaksikon ero on teholukeman antamaa vaikutelmaa pienempi, sillä vääntömomentti on molemmissa sama.

Kulku on riittävää, muttei ehkä ihan niin ripeää kuin Alfa Romeon urheilullinen imago vaatisi. Toive suuremmasta tehosta kertoo omalla tavallaan alustan toiminnasta. Asiaan tulee korjaus syksyllä lataushybridin myötä, jossa on myös neliveto.

Kevythybridin toiminta oli kerrassaan mainiota, sillä moottori sammui hyvin aktiivisesti. Alfa Romeo lupaa, että jopa puolet kaupunkiajosta hoituu sähköllä, mikä on koetun perusteella helppo uskoa. Tietynlainen vaivattomuus oli pääosassa kaiken aikaa Tonalella liikuttaessa.

Valmistaja on nostanut laadun tärkeään asemaan, mikä näkyy ostajalle muun muassa viiden vuoden takuuna. Lisäksi Tonale on ensimmäinen auto maailmassa, jossa on runsaasti tietoa keräävä NFT, jonka uskotaan osaltaan parantavan sen jälleenmyyntiarvoa. On vain ajan kysymys, milloin tuo järjestelmä on kaikissa autoissa.

Liitettävyys ja muu elektroniikka on aivan uudella tasolla, sillä Tonale on kaikkien aikojen teknisin Alfa Romeo. Autoa päivitetään modernisti pilven kautta ja ääniavustaja Alexa helpottaa päivittäisiä tehtäviä. Tonale voi lisäksi olla vaikka pakettien toimituspiste, sillä omistaja voi avata takaluukun tavarantoimittajalle etänä.

Koeajoautoissa oli peräti 20-tuumaiset pyörät, joissa vanteiden viisi pyöreää aukkoa ovat tuttuja merkin historiasta.

Alfa Romeo pysyy omalle historialleen uskollisena. Nykyisin suuri osa autonvalmistajista korostaa ympäristön huomioon ottamista ja pieniä päästöjä. Tonalesta todetaan rohkeasti, että se on luokkansa urheilullisin ja persoonallinen valinta. Alfa Romeon mielestä autolla voi olla sielu.

Tonalea on tilattu Euroopassa jo tuhansia kappaleita, vaikkei kukaan ole edes ennen tätä kertonut, millainen auto se on ajaa. Menestys ei ole kiinni Tonalen ominaisuuksista, vaan nyt mitataan, uskovatko jälleenmyyjät ja asiakkaat Alfa Romeon laatuun.

Muotoilussa on samaa tyyliä kuin pykälää suuremmassa Stelviossa, mutta Tonale on paljon kevyemmän näköinen.