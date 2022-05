Tässä ovat yleisimmät autoon tulleet pihapelivauriot – ”Loistava apu on PDR-menetelmä”

Mailan, pallon tai muun pelivälineen autoon aiheuttama vaurio ei välttämättä ole erityisen kallis korjattava.

Vahinkokorjaamo Autoklinikka on selvittänyt suomalaisilta autoilijoilta, onko heidän autoihinsa tullut vaurioita pihapelien tai muiden urheilutilanteiden yhteydessä.

Tutkimustulosten perusteella noin yksi viidestä autoilijasta (21,5 prosenttia) on saanut joskus autoonsa vaurion pihapelin tai muun vastaavan urheilutilanteiden yhteydessä. Suurin osa näistä vaurioista on peltiin syntyneitä lommoja tai kolhuja, mutta joukossa on myös lasivaurioita.

Noin 12 prosenttia vaurion saaneista on kärsinyt sekä tuulilasi- että peltivaurioista urheilun seurauksena.

Yleisin autovaurioiden aiheuttajalaji on jalkapallo, jonka nimeää lähes 42 prosenttia autovaurioita saaneista.

Toiseksi yleisin vahinkoihin liittyvä urheilulaji on jääkiekko, jonka nimeää lähes 22 prosenttia autovaurioita saaneista. Perässä seuraavat pesäpallo (11,6 prosenttia), potkulautailu (9,3 prosenttia), rullalautailu (6,9 prosenttia) ja muut lajit (25 prosenttia).

Pihapelivahinkojen korjauskustannusten kannalta oleellista on vaurion laatu.

– Esimerkiksi jalkapallon kaltaisen pelivälineen osuminen auton peltiin voi aiheuttaa lommon, mutta samalla se jättää hyvin todennäköisesti maalipinnan ehyeksi. Tällöin loistava apu on PDR-menetelmä, jossa lommo oikaistaan pellin takapuolelta erikoistyökaluilla ilman tarvetta maalaukselle, Pentti Oksanen Autoklinikalta kertoo tiedotteessa.

Jos pelien tuoksinassa syntyy peltikolhun sijasta iskemätyyppinen lasivaurio, kannattaa korjaamisessa pitää kiirettä.

– Pinta-alaltaan alle kahden euron kokoiset kiveniskemät ovat yleensä korjattavissa ilman lasin vaihtoa. Korjaus kannattaa kuitenkin hoitaa aina mahdollisimman pian, sillä pienikin iskemä voi laajetessaan johtaa lasin halkeamiseen, joka taas vaatii kalliimman lasin vaihdon.