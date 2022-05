Koeajossa markkinoiden edullisin suurperheen perusauto: Dacia Jogger taipuu moneksi

Koeajo: Hyvin varusteltu uusi 7-paikkainen auto 22 000 eurolla? Kuulostaa sekä epäilyttävältä että houkuttelevalta.

Maavaraa Dacia Joggerissa on 20 senttiä. Tutka on vaurioalttiissa paikassa alamaskissa.

Dacian tuore uutuus näyttää hiukan erikoiselta. Valmistaja puhuu farmarin, tila-auton ja katumaasturin sekoituksesta, mutta ulkoisesti Jogger näyttää lähinnä hiukan epäsuhdalta farmarilta. Mielikuvan synnyttää lähinnä 4,55-metrisen auton 2,9 metriä pitkä akseliväli.

On Jogger myös tila-auto, sillä sen saa myös 7-paikkaisena. Silloin se on 20 000 euron lähtöhinnallaan tässä segmentissä Suomen edullisin.

Vähiten Joggerissa on havaittavissa SUV-autoa. Kahdenkymmenen sentin maavarasta on kyllä etua heikommilla teillä ja taakkatelineiksi muuntuvat kattokaiteet mahdollistavat yöpymisen kattoteltassa, mikä ei liene mahdollista selvästi kalliimmissa SUV-malleissa.

Kangaspintainen keskialue tuo kojelautaan modernia ilmettä. Hyvin käsillä olevat kytkimet ja säätimet edustavat perinteistä linjaa.

Näkyvällä paikalla olevan kosketusnäytön vieressä oleva puhelinteline näyttää jäänteeltä siltä ajalta, kun kännykät alkoivat yleistyä.

Edullisuus on Joggerin ehdoton myyntivaltti, mutta autoltaan statusta haluavalle ”Hölkkääjä” ei sovi. Valinta tehdään lähinnä kolmen varustetason ja penkkiluvun kesken, sillä voimalinjavaihtoehtoja on vain yksi ja lisävarusteluettelokin lyhyt.

Jos jokaista euroa ei tarvitse miettiä, niin Essential-perusvarusteluun ei kannata päätyä, sillä 2 000 euroa kalliimman Comfort-varustelun myötä tulee muun muassa ratin syvyyssäätö (perusmallissa vain korkeussäätö), vakionopeudensäädin, tuulilasinpyyhinten sadetunnistin, takapysäköintitutkat, sähkösäätöiset- ja lämmitteiset ulkopeilit, monitoimikattokaiteet ja suomenkielinen multimediajärjestelmä kahdeksan tuuman kosketusnäytöllä.

Perusselkeiden mittareiden välissä on pieni infonäyttö.

Koeajoautossa oli paras Extreme-varustelu. On makuasia, satsaako varustetason korotukseen vielä tuhat euroa ja saa mm. kevytmetallivanteet, automaatti-ilmastoinnin, peruutuskameran ja älyavainkortin. Koeajettuna 7-paikkaisena Extreme maksaa 23 000 euroa.

Ajoasennon löytämistä edesauttavat ratin säätöjen lisäksi istuimen korkeussäätö ja portaallinen nojan kallistussäätö. Pääntuen eteenpäin työntyvä rakenne ei sovi kaikille vartaloille. Kyynärnojat ovat turhan takana. Ajoa haittaava pieni yksityiskohta on myös poljinpintojen uritus, joka pistää sivusuuntaisessa liikkeessä vastaan karkeammalla pohjalla varustetuille kengille.

Säästö näkyy mm. etuturvavöiden korkeussäädön puuttumisena, heikkona sisävalaistuksena ja niin ikään halogeenipolttimollisina kaukovaloina. Kaikissa varusteversioissa on ledilähivalot.

Keskipenkillä on mukavasti tilaa. Yli 180-senttisen etumatkustajan taakse mahtuu toinen samanmittainen istumaan, joskin etunojissa olevat lentokonepöydät kaventavat polvitilaa. Etupenkkejä korkeammalle sijoitettu keskipenkki on varsin muotoilematon, mutta reisitukea ja pääntilaa on kiitettävästi.

Pakoputken ulostuloa ei näy, sillä putki ulottuu (säästösyistä?) vain takaoven kohdalle.

7-paikkaisena tavaratila on tietysti olematon. Takaluukku nousee riittävän ylös.

Takimmaiset penkit on helppo irrottaa. Tällaista ”farkkukäyttöä” varten kannattaa hankkia 5-paikkaisen tavaratilamatto.

Kaikki nojat kaatuvat ja penkit saa myös nipussa pystyyn.

Takimmaisten istuimien käyttö edellyttää aikaihmiseltä pientä voimistelua, mutta tilaa on mukavasti. Lattian muotoilun vuoksi lämpö liikkuu huonosti etuistuinten alta takimmaiseen jalkatilaan. Vaikka koeajoautolla oli ajettu vasta noin 3 500 kilometriä, istuimen poikittaistikkauksissa oli jo pientä rispaantumista.

Tilojen muokkaaminen hoituu helposti – jopa turhankin helposti. Erilaisia lukituksia on olemattomasti, joten pystyyn paketoitujen istumien sitominen edessä olevaan penkkiin pitää hoitaa omilla mustekaloilla. Takapenkit on helppo irrottaa ja poistaa autosta, jolloin käytössä on farmarimainen lattiatila.

Lisää tilaa saa nostamalla keskipenkin pystyyn yhdessä tai kahdessa osassa, mutta tältä osin lattia ei ole enää tasainen. Viisipaikkaisessa penkki nousee vain yhdessä osassa. Tavaratilaa järjestyy parhaimmillaan noin 1,8 kuutiometriä.

Takana olevat penkit riittävät jopa aikuisille. Lisäpenkit maksavat 1 000 euroa.

Alkuvaiheessa ainoa moottori on litrainen bensiiniturbo, jonka teho on 110 hevosvoimaa ja vääntö kohtuulliset 200 newtonmetriä. Manuaalivaihteiston käyttö on takkuavia poljinpintoja lukuun ottamatta sujuvaa, mutta kuutonen on puhdas matkavaihde.

Ensi vuonna tarjolle tuleva automaattivaihteinen hybridi pudottaa todennäköisesti ainakin normikulutusarvoja. Nyt nollalämpötilan tuntumassa ajetun maantievoittoisen koeajon keskikulutus oli yli seitsemän litraa sadalla kilometrillä.

Ajettavuuteen liittyvät asiat ovat pitkäakselivälisessä Joggerissa mallillaan, eikä Dacialla ole kikkailtu käytettävyyteen liittyvissä asioissa.

Monitoimikaiteet kääntyvät taakkatelineiksi. Haineväantenni kuuluu parhaaseen varusteluun.

TEKNIIKKA Dacia Jogger TCe 110 Extreme 7p MOOTTORI R3, turbo, 999 cm³, 81 kW (110 hv)/5 000 r/min, 200 Nm/2 900 r/min SUORITUSKYKY 0–100 km/h 11,2 s, huippunopeus 183 km/h KULUTUS 5,7 l/100 km, bensiini CO2-PÄÄSTÖT 130 g/km VOIMANSIIRTO M6, etuveto MITAT p 4 574, l 1 784, k 1 629 mm, akseliväli 2 897 mm, maavara 200 mm, omamassa 1 261 kg, kantavuus 641 kg, vetomassa 1 200/640 kg, tavaratila 160–506/595–1 807 l, tankki 50 l HINTA 22 999 euroa Kiitämme Edullista hankintahintaa Monipuolista muunneltavuutta Moitimme Korkeahkoa polttoaineenkulutusta Poljinpintojen kuviointia

