Vaikka yli puolet tuntee uuden liikennemerkin, vaarallisen moni lähtee liikenteeseen tietämättömänä

Liikenneturvan tuoreen kyselyn perusteella väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki tunnetaan huonosti.

Liikenneturvan kyselyssä 53 prosenttia vastanneista tiesi, että merkki kertoo pyöräilijöiden tienylityspaikasta, jossa autoilevien on annettava pyöräileville tietä.

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkkiä ennen autoilija toimii piirroksessa näkyvän sinisen auton tavoin.

– Nykyinen tieliikennelaki on ollut voimassa vajaat kaksi vuotta. Laki toi uutena tämän väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkin, joka velvoittaa väistämään tietä ylittäviä pyöräilijöitä. Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi kärkikolmion sijaan tilanteessa, jossa ei haluta vaikuttaa ajoradan liikenteen kulkujärjestykseen. Merkin yhteydessä tienylityspaikan tulee olla myös rakenteellisesti korotettu, Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen selventää merkin sisältöä tiedotteessa.

Liikenneturvan mukaan merkki on vielä melko harvinainen, mikä voi selittää heikkoa tietämyksen tasoa.

– Merkki muistuttaa aika paljon suojatiemerkkiä, ja monet tituleeraavatkin sitä pyöräsuojatiemerkiksi. Se ehkä helpottaa käytännön tulkintaa liikenteessä. Uuteen merkkiin voivat pääkaupunkiseudulla liikkuvat käydä tutustumassa esimerkiksi Espoon Keilaniemessä metroaseman ulkopuolella, Pohjonen vinkkaa.

” ”Risteystä ei kannata lähestyä pelkät pykälät päässä.”

– Vaikka sääntöjen noudattaminen on turvallisen liikenteen kivijalka, risteystä ei kannata lähestyä pelkät pykälät päässä. Riittävän alhainen lähestymisnopeus kaikilla osapuolilla varmistaa sen, että itse ennättää tehdä tarpeelliset havainnot ja että muut liikkujat ehtivät havaita sinut. Tämä on tärkeää eritoten silloin, jos näkyvyys on rajoittunut tai keli kehno, Pohjonen korostaa.

Lue lisää: Tiedätkö, mitä tämä uusi liikennemerkki F33 tarkoittaa?

Yllä olevassa Liikenneturvan videossa tehdään selväksi, miten pyöräilijöiden ja autoilijoiden pitää toimia kuvatuissa tilanteissa.

Lue lisää:

Pidä 72 sekunnin tauko ja testaa osaamisesi liikenteessä – tunnistatko merkit nopealla vilkaisulla?